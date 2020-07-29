Российским семьям готовят выплату в 5500 рублей на каждого ребенка

Правительство России одобрило выделение дополнительных средств на выплату детских пособий в августе. Некоторые категории россиян смогут получить по 5500 рублей на каждого ребенка.

На выплату ежемесячных пособий для детей в возрасте от трех до семи лет российское правительство выделит дополнительные 18,5 млрд рублей, отметил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. На выплаты могут рассчитывать семьи, где средний доход ниже, чем установленный в регионе размер прожиточного минимума. Для каждого региона выплата будет иметь разный размер, но в среднем она составит около 5500 рублей.

Всего в 2020 году пособия будут выплачены на почти 3 млн детей. Из федеральных средств на это направлено 135,5 млрд рублей отметил премьер-министр.