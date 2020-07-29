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Российским семьям готовят выплату в 5500 рублей на каждого ребенка

14:35. 29 июля 2020 109 просмотров Нет комментариев Опубликовал:

Правительство России одобрило выделение дополнительных средств на выплату детских пособий в августе. Некоторые категории россиян смогут получить по 5500 рублей на каждого ребенка.

ФБА «Экономика сегодня»

На выплату ежемесячных пособий для детей в возрасте от трех до семи лет российское правительство выделит дополнительные 18,5 млрд рублей, отметил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. На выплаты могут рассчитывать семьи, где средний доход ниже, чем установленный в регионе размер прожиточного минимума. Для каждого региона выплата будет иметь разный размер, но в среднем она составит около 5500 рублей.

Всего в 2020 году пособия будут выплачены на почти 3 млн детей. Из федеральных средств на это направлено 135,5 млрд рублей отметил премьер-министр.

Мария Верескова

Источник: http://voicesevas.ru/news/53236-rossiyskim-semyam-gotovyat-vyplatu-v-5500-rubley-na-kazhdogo-rebenka.html

Метки: новости / россия

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