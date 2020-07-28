Это письмо, мама, я пишу тебе после смерти. Военные истории Великой отечественной войны.
17:55. 28 июля 2020 71 просмотр Нет комментариев Опубликовал: feedmatic
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Потребность в социальной позиции или стремление к власти, с одной стороны, и принцип наслаждения, или, как его можно было бы назвать, стремление к наслаждению, с другой стороны, являются лишь производными от первичного, главного интереса человека — его стремления к смыслу.