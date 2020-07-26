УПОР Ноосфера. Пионерия 60-х – 70-х г.г. Формальный расцвет и причины гибели. Олег Верещагин

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=upyqrI3Sq6Y
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Красота души созидается из смирения, чистоты, терпения и добрых дел любви.
— Архимандрит Иоанн (Крестьянкин)
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