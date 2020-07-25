Высказывания моей про бабушки.

Кто правду знает, к тому смерть не пристанет.

Кто в правду одет, тот живёт сто лет.

Хороши длинные ноги-в поле, хороша большая душа-в ручье.

Зовут порой горе-бедой, на эту тему-много историй, лишь завет другой.

Кто идёт с повинной, тому розгой - длинной.

Немощь и тревоги-это всё беда.

Хороший и ладный, а ум неприглядный.

Звали судью на суд, а пришёл палач Иуд.

Хороши хорошие вести, коль жених и невеста-вместе.

Была беда, была тоска, настала весна, пришла сева пора.

Собираешься за муж-сей хлеб, собралась умирать-сей хлеб.

У большекромого жениха-бич, да узда.

Хороша невеста на свадьбе, да жених у алтаря.

Колядки и хоровод, так прошёл весь год.

Ходила ко двору-воротили.

Знатный и ладный-лишь душой горбатый.

Хороша Вера-в стужу, хорош ветер-в жару.

Вера и завет и не будет бед.

Много молитв, мало праведности.

Жизнь одна, широко лихо.

Ветер носит, Вера просит.

Отдавший жизнь за правду, на Небе главный.

Суженый, да ряженый, а свадьбы нет.

Главный в хлеву, апостол столу.

Жизнь длинна, а смерть длинней.

Хорошо лицом к врагу, плохо-когда рядом изменник.

Весна светит Солнцем, метель метёт вьюгой.

Конь бьёт копытом, коль не сытый.

Лук горяч паром, а чай самоваром.

Хотел жить рядом с царём, а стал батраком.

Голова большая, а ум короткий.

Хотений много, коль забот нет.

Хорош долг для Отчизны, а судьба для тризны.

Мечта-родить Солнце, да завет-смотреть в оконце.

Ждала мужа, а пришёл отец.

Пол дня маялся, но после исправился.

Жались к чуду, нашли Иуду.

Отец кормит лаской, а судьба-острасткой.

Пусть живой мертвец, но ещё наглец.

Хорош сосед, коль Богу-отец.

Жили ладно, разошлись в ругань.

Обет хорош до брака, а завет для брата.

Жил сто лет, да забыл завет.

Построил запруду, дал место чуду.

Хорош гонец в подмоге, коль несут его ноги.

Званный ужин, да незваный гость.

Тает лёд весной, а обида коль люд честной.

Нашёл помощника, а он ест без устали.

Затянул бы пояс, да одёжа мала.

Коль язык длинный, идти побитым.

За длинной губой, есть любитель свой.

Сытый да знатный, а слог не внятный.

Искал Веру, нашёл поверье.

Еретик не знахарь, болтун не пахарь.

У каждого еретика и завет свой.

Еретик как Иуда, только силы от куда?

Звали батюшку, а пришла матушка.

Еретик зовёт обещанием, а Вера званием.

Еретик и с заветом-готов проститься, коль даш напиться.

Еретик Емеля-воссоздал поверье.

Поверье, да крамола-лиха намололи.

Хорош пахарь, коль конь умеренный.

Вера-не знание, Вера-это умение.

Не тот Вере служит-кто почитаем, а кто значим.

Хороша Вера-в раю, а беда-в аду.

Длинный день, да короткий вечер.

Судьба претит, разум хитрит.

Претит сытости, твердит хитрости.

Вера да стих, мудрость настиг.

Хорошо писать ямбом, коль душа молода.

Сытый не тревожен, голодный не покладист.

Смелый остряк, что веник голяк.

Мети когда сухо, живи когда любо.(нечего грязь развозить).

Путь лунный, а конь сдох.

Ходил поводу, а воды нет.(всему свой срок).

Хотел причинить обиду, да раскаялся.

Молилась Небу, да пришёл апостол.

Жить в рабстве, что у врага в долгу.

Не везёт по судьбе, повезёт по жизни.

Источник: https://proza.ru/2020/07/19/1621