Главная » Литература

Высказывания моей про бабушки.

10:32. 25 июля 2020 134 просмотра 4 коммент. Опубликовал:

Кто правду знает, к тому смерть не пристанет.

Кто в правду одет, тот живёт сто лет.

Хороши длинные ноги-в поле, хороша большая душа-в ручье.

Зовут порой горе-бедой, на эту тему-много историй, лишь завет другой.

Кто идёт с повинной, тому розгой - длинной.

Немощь и тревоги-это всё беда.

Хороший и ладный, а ум неприглядный.

Звали судью на суд, а пришёл палач Иуд.

Хороши хорошие вести, коль жених и невеста-вместе.

Была беда, была тоска, настала весна, пришла сева пора.

Собираешься за муж-сей хлеб, собралась умирать-сей хлеб.

У большекромого жениха-бич, да узда.

Хороша невеста на свадьбе, да жених у алтаря.

Колядки и хоровод, так прошёл весь год.

Ходила ко двору-воротили.

Знатный и ладный-лишь душой горбатый.

Хороша Вера-в стужу, хорош ветер-в жару.

Вера и завет и не будет бед.

Много молитв, мало праведности.

Жизнь одна, широко лихо.

Ветер носит, Вера просит.

Отдавший жизнь за правду, на Небе главный.

Суженый, да ряженый, а свадьбы нет.

Главный в хлеву, апостол столу.

Жизнь длинна, а смерть длинней.

Хорошо лицом к врагу, плохо-когда рядом изменник.

Весна светит Солнцем, метель метёт вьюгой.

Конь бьёт копытом, коль не сытый.

Лук горяч паром, а чай самоваром.

Хотел жить рядом с царём, а стал батраком.

Голова большая, а ум короткий.

Хотений много, коль забот нет.

Хорош долг для Отчизны, а судьба для тризны.

Мечта-родить Солнце, да завет-смотреть в оконце.

Ждала мужа, а пришёл отец.

Пол дня маялся, но после исправился.

Жались к чуду, нашли Иуду.

Отец кормит лаской, а судьба-острасткой.

Пусть живой мертвец, но ещё наглец.

Хорош сосед, коль Богу-отец.

Жили ладно, разошлись в ругань.

Обет хорош до брака, а завет для брата.

Жил сто лет, да забыл завет.

Построил запруду, дал место чуду.

Хорош гонец в подмоге, коль несут его ноги.

Званный ужин, да незваный гость.

Тает лёд весной, а обида коль люд честной.

Нашёл помощника, а он ест без устали.

Затянул бы пояс, да одёжа мала.

Коль язык длинный, идти побитым.

За длинной губой, есть любитель свой.

Сытый да знатный, а слог не внятный.

Искал Веру, нашёл поверье.

Еретик не знахарь, болтун не пахарь.

У каждого еретика и завет свой.

Еретик как Иуда, только силы от куда?

Звали батюшку, а пришла матушка.

Еретик зовёт обещанием, а Вера званием.

Еретик и с заветом-готов проститься, коль даш напиться.

Еретик Емеля-воссоздал поверье.

Поверье, да крамола-лиха намололи.

Хорош пахарь, коль конь умеренный.

Вера-не знание, Вера-это умение.

Не тот Вере служит-кто почитаем, а кто значим.

Хороша Вера-в раю, а беда-в аду.

Длинный день, да короткий вечер.

Судьба претит, разум хитрит.

Претит сытости, твердит хитрости.

Вера да стих, мудрость настиг.

Хорошо писать ямбом, коль душа молода.

Сытый не тревожен, голодный не покладист.

Смелый остряк, что веник голяк.

Мети когда сухо, живи когда любо.(нечего грязь развозить).

Путь лунный, а конь сдох.

Ходил поводу, а воды нет.(всему свой срок).

Хотел причинить обиду, да раскаялся.

Молилась Небу, да пришёл апостол.

Жить в рабстве, что у врага в долгу.

Не везёт по судьбе, повезёт по жизни.

Источник: https://proza.ru/2020/07/19/1621

Метки: афоризмы, мудрость, поговорки

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Не стоит брать са­мо­гон у бабки Марічки
...технический спирт пить, от него мой кореш ослеп" ; "Нужно обязательно... что если б "у бабушки были яйца, то это была... грядущий российский майдан, обсасывая высказывания в сети откровенных маргиналов. ...в рамках своей компетенции - про Украину и российских дел ...
Гребенщиков – в овечьей шкуре
...гребенщиковского, для которого высказывания необуддистов о равнозначности...напоминает досужие разглагольствования про «бога в душе...Поколение дворников», «Комиссар», «Бабушки») и нового исторического оптимизма...бы не ты, моя родина-мать». «Моя Родина, как свинья...
Свободные дети свободной Европы
... Ю.Гиппенрейтер, я нашла такое высказывание: «А вообще, интересно, что за..., произошло и ее, и мое прозрение: моя теория и ее практика сложились... в госпиталь. Молодая бабушка ребеночка на руках держит, про чудовищные мысли забыли...
Молоко наизнанку
... нам, полезный холестерин, про который талдычат «дятлы», всегда... мне нравятся такие безапелляционные высказывания. Т.е. вроде...потому, что жарили наши бабушки, а дедушки охотились, ловили...А глупый человек говорит- « Мой воспалённый желчный пузырь, аппендикс,...
Клим Шариков рассуждает о ДНК-генеалогии
..., и уже готовы к публичным высказываниям об этом новом направлении науки... не принимаю». Это напоминает ничейную бабушку из Вороньей слободки, которая не..., Жуков передернул, и первую часть моего высказывания про Шнирельмана опустил. Нормальный прием мошенника...
Новости Украины и Новороссии 21 октября 2019
...2018 VoxUkraine опубликовал результаты исследования высказываний кандидатов в президенты Украины, ... разговариваете. Из всех моих подопечных только для одной бабушки родной – украинский. ...2015 году был подписан закон про амнистию, который не подразумевает ...

4 Комментария » Оставить комментарий


Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)