9 нелепых и необычных государств

Формально правильно, а по сути издевательство.

В.И. Ленин

Постановка проблемы

В один из дней 1920 года государственный секретарь Регенства Карнеро Гвидо Келлер при посадке своего аэроплана потерял свинью, ранее похищенную им в окрестностях города Фиуме. По свидетельствам очевидцев под свиньей проломилась нижняя часть кабины, в результате чего, несчастная животина покинула самолет и погибла.

Это не начало фантастического романа, а обычный день из жизни нелепых и необычных государств, которых в истории было (и есть) множество. Некоторые из них были малозаметными и недолговечными на фоне мировых империй, однако, в их истории было все: взлеты и падения, игры престолов, морские и сухопутные сражения. При этом территории некоторых из них были меньше дачного участка.

Далее 9 самых нелепых из этих непризнанных образований.

1) Номинация «самое психоделическое государство»

Итальянское Регенство Карнаро, оно же Республика Фиуме, оно же Olocausta, оно же Республика красоты, оно же Республика воздушных пиратов

После окончания Первой Мировой Войны Италия и будущая Югославия вяло делили между собой спорную территорию – город Фиуме, который ранее принадлежал Австро-Венгерской империи. Пока они переругивались на конференции в Париже и метали друг перед дружкою понты на дальность, 12 сентября 1919 года без объявления войны Габриеле д’Аннунцио, во главе итальянских националистов, анархистов и просто примазавшихся граждан, вторгся в город Фиуме и разогнал из него полотенцем оккупационные американо-британо-французские силы. После чего, было учреждено вышеназванное государство, которое просуществовало 16 месяцев до 30 декабря 1920 года, периодически меняя название.

В процессе существования государство обзавелось правительством и Конституцией в стихах с требованием обязательного музыкального образования, как условия для получения гражданства, а также элементами свободной любви и анархизма.

В процессе государственного строительства использовались факельные шествия, бесплатное образование, митинги длиной в несколько суток, разные интересные вещества, пособия по бедности, нудизм, а также организация «Йога — Союз Свободных Духов, взыскующих совершенства».

Когда жратва кончилась, в качестве добывающей промышленности были использованы сухопутные, морские и воздушные войска молодой республики, которые занялись откровенным пиратством, включая похищение свиней у окрестных фермеров с применением аэропланов. Как выше было сказано, черновой работой по свинозаготовке не чурались даже высшие лица государства.

Объект похищения. Sow and five piglets. Photo by Keith Weller.