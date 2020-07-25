9 нелепых и необычных государств

Формально правильно, а по сути издевательство.

В.И. Ленин

Постановка проблемы

В один из дней 1920 года государственный секретарь Регенства Карнеро Гвидо Келлер при посадке своего аэроплана потерял свинью, ранее похищенную им в окрестностях города Фиуме. По свидетельствам очевидцев под свиньей проломилась нижняя часть кабины, в результате чего, несчастная животина покинула самолет и погибла.

Примерно так выглядел аэроплан-свиновоз. German two-seat reconnaissance biplane Aviatik B.I (Type P15). Willi Sanke 1910s.

Это не начало фантастического романа, а обычный день из жизни нелепых и необычных государств, которых в истории было (и есть) множество. Некоторые из них были малозаметными и недолговечными на фоне мировых империй, однако, в их истории было все: взлеты и падения, игры престолов, морские и сухопутные сражения. При этом территории некоторых из них были меньше дачного участка.

Далее 9 самых нелепых из этих непризнанных образований.

1) Номинация «самое психоделическое государство»

Итальянское Регенство Карнаро, оно же Республика Фиуме, оно же Olocausta, оно же Республика красоты, оно же Республика воздушных пиратов

После окончания Первой Мировой Войны Италия и будущая Югославия вяло делили между собой спорную территорию – город Фиуме, который ранее принадлежал Австро-Венгерской империи. Пока они переругивались на конференции в Париже и метали друг перед дружкою понты на дальность, 12 сентября 1919 года без объявления войны Габриеле д’Аннунцио, во главе итальянских националистов, анархистов и просто примазавшихся граждан, вторгся в город Фиуме и разогнал из него полотенцем оккупационные американо-британо-французские силы. После чего, было учреждено вышеназванное государство, которое просуществовало 16 месяцев до 30 декабря 1920 года, периодически меняя название.

В процессе существования государство обзавелось правительством и Конституцией в стихах с требованием обязательного музыкального образования, как условия для получения гражданства, а также элементами свободной любви и анархизма.

В процессе государственного строительства использовались факельные шествия, бесплатное образование, митинги длиной в несколько суток, разные интересные вещества, пособия по бедности, нудизм, а также организация «Йога — Союз Свободных Духов, взыскующих совершенства».

Когда жратва кончилась, в качестве добывающей промышленности были использованы сухопутные, морские и воздушные войска молодой республики, которые занялись откровенным пиратством, включая похищение свиней у окрестных фермеров с применением аэропланов. Как выше было сказано, черновой работой по свинозаготовке не чурались даже высшие лица государства.

Объект похищения. Sow and five piglets. Photo by Keith Weller.

Республика Фиуме была признана Советской Россией и Каталонией. Нам было все равно кого признавать, а Каталония была готова признать кого угодно, если его не признавала Испания.

Кончилось все предсказуемо. В конце 1920 года в Париже договорились сделать Фиуме вольным городом, после чего веселую компанию из города выперли. Государственный секретарь Келлер, исполняя свои должностные обязанности, в качестве ноты протеста скинул на здание итальянского парламента с самолета ночной горшок.

2) Номинация «самое веселое государство»

Республика Веселой Горы (Мэрримаунт)

В 1620 году колонисты (они же отцы-пилигримы), прибывшие на корабле «Мэйфлауэр» основали Плимутскую колонию и положили тем самым начало освоению северной части территории будущих Соединенных Штатов. Поскольку прибывшие были протестантами пуританского толка, то они немедленно приступили к делению на фракции и конфессии.

Это привело к тому, что в 1628 году Томасу Мортону прискучили суровые порядки Плимута, в результате чего он с группой безответственных товарищей откочевал на территорию, где в настоящее время находится город Куинс, штат Массачусетс, как утверждают родина аж двух президентов США (Джона Адамса (2-ой) и Джона Куинси Адамса (6-ой) — с фантазией у них так себе).

На новом месте Мортон по инструкции, оставленной в диалоге Платона «Государство» основал, как это ни странно, государство, которое было обозвано Мерримаунт, то есть Веселая Гора. Территориально новое государство представляло собой пару избушек. В новом государстве были провозглашены толерантность и равноправие, ещё до того как это стало на территории США мейнстримом. В рамках борьбы с расизмом Мортон стал продавать местным индейцам-алкогинам оружие, соль и огненную воду, в результате чего к нему активно потянулись аборигены. От этого уже взвыли пуритане в Плимуте. Со слов последних известно, что Мортон воткнул в центре государства столб, именуемый «Майским шестом», вокруг которого стал устраивать языческие обряды, танцы, разврат, алкоголизм и прочие непотребства с местными жителями. За это Мортона прозвали «Лорд Бедствие».

После этого, вооруженные силы Плимута в составе нескольких десятков дивизий горожан, вероломно, без объявления войны вторглись на территорию Веселой Горы, начав тем самым первую войну в истории будущих США, возможно даже гражданскую.

Замели малину! Автор: ULLSTEIN BILD/ULLSTEIN BILD VIA GETTY IMAGES Майлз Стэндиш и его парни свергают Майское древо Мэрримаунта.

Война обошлась без жертв и закончилась за пару минут. Граждан разогнали, а Томаса Мортона чуть позже выдворили назад в Англию. Глава Веселой Горы оказался злопамятным и издал о военных преступлениях плимутской военщины книгу под названием «Новоанглийский Ханаан», в которой приложил своих противников прозвищами «Капитан Ничтожество» и «Капитан Козявка». В последующие годы Мортон два раза пытался прорваться на аннексированную территорию Веселой Горы, но оба раза был пинками прогнан. Так пал Мерримаунт. Он навсегда останется в наших сердцах.

3) Номинация «самое виртуальное государство»

Суверенный Иерусалимский Военно-монашеский Орден Госпитальеров им. Св. Иоанна, Родоса и Мальты

Во времена крестовых походов паломникам и праздно шатающимся гражданам также как и сегодня были необходимы безопасность, навигатор, обмен валюты, гостиница и уход по болезни. Все эти услуги в одном лице предлагал орден госпитальеров, от названия которых наш язык обогатился госпиталями, как медицинскими учреждениями. Это было удобно, так как другие военные и духовные организации были более узкоспециализированными. В целом предприятие процветало и показало изрядную воинскую доблесть. Во всяком случае, когда крестоносцев выдворяли со святой земли, именно госпитальеры в 1291 году участвовали в защите последней крепости – Акры.

Гийом де Боже критикует политику своих ближневосточных партнеров по политическому процессу по поводу принадлежности Акры на конференции в 1291. Guillaume de Clermont défend la ville d’Acre en 1291). Dominique Louis Ferreol Papety, circa 1840.

После того, как все крестоносцы окончательно разбежались, госпитальеры начали эпическое отступление через все Средиземноморье длиной в 6 веков последовательно через Кипр, Родос и, наконец, зацепились на острове Мальта, которую они отстояли от турок. В благодарность за это в XIX веке с острова их выкинул Наполеон. За это его сурово порицали все остальные государства Европы, однако, по завершении Наполеоновских войн остров ордену не вернули, потому что Англия. Казалось бы, конец. Можно тушить свет, сливать воду и расходиться. Однако братья-акробаты решили продолжить жить по принципу «никогда не сдавайся», к тому же накопленных средств было достаточно. Поэтому орден не самораспустился, а только теснее сплотил ряды, став в итоге уникальным государством без территории как таковой. Хотя последнее не совсем верно, так как орден имеет суверенитет на территории общей площадью 0,012 км², к которой относится его резиденция в Риме в Мальтийском дворце на виа Кондотти, д. 68 (постучать головой два раза).

Собственно территория. Interior del Palazzo di Malta en Roma, sede de la Orden Soberana de Malta. Автор: Willtron.

Кроме того, они взяли себе в аренду форт Сант-Анджелло на Мальте, а также имеют дипломатические представительства в 107 странах, а также уютные кабинетики в ООН и Совете Европы. Да и в остальном у них все по взрослому – есть паспорта, валюта, правительство и другие необходимые атрибуты. Видимо по ночам готовятся к возвращению в большой мир.

4) Номинация «самое удаленное государство»

Питкерн

28 апреля 1789 года произошел мятеж на корабле Его Величества «Баунти». По результатам мятежа капитана и часть команды высадили в шлюпку и отправили восвояси, после чего, революционные матросы отправились на Таити, где зависли на некоторое время в алкоголизме и половых излишествах. Проспавшись, думающая часть мятежников сообщила недумающей, что надо прятаться где-то в надежном месте, потому, что королевский флот за бунт их из под земли достанет, а не только с хорошо известного Таити. В результате думающая часть экипажа 23 января 1790 года высадилась на острове Питкерн, а недумающую часть изловили, отконвоировали в Англию и частично повесили.

В результате на острове Питкерн был поставлен социологический, политический и антропологический эксперимент по выживанию на изолированном острове популяции Homo Sapiens.

На берег высадились 9 членов экипажа корабля из числа мятежников. Кроме них было 6 таитянских мужчин, 11 таитянских женщин и один ребёнок.

После этого, они быстро и решительно начали государственное строительство строго по Марксу. Начать решили с рабовладельческого строя, попутно развязав друг с другом войну. Жаль некому описать процесс, хотя некоторые легенды от уцелевших до нас дошли. По крайней мере, местные жители на острове до сих пор показывают на острове достопримечательности связанные с тем периодом, в частности пещеру, где отсиживался со стволом от подельников по опасному бизнесу руководитель бунта Флэтчер Кристиан.

Война закончилась тем, что из мужчин на острове остались Джон Адамс, Эдвард Янг, Вильям МакКой и Мэттью Квинтал. Первые двое стали как-то налаживать хозяйство, чтобы тупо не сдохнуть, а последние соорудили самогонный аппарат, который их до добра не довел. После того, как по болезни в страну вечной охоты ушел Эдвард Янг, в государстве под руководством Адамса наступил мир и порядок. Он заборол коррупцию, создал привлекательную инвестиционную среду для развития сельского хозяйства и отгрохал столицу, которую стали называть в честь него Адамстауном. Кстати существует до сих пор.

Когда в 1808 году остров посетил американский корабль, на острове уже имелись все признаки подъема экономики. Налицо были Джон Адамс (1 штука), женщины (8 штук) и дети (25). К этому времени Королевский флот уже как-то отпустило, поэтому отправлять карательную экспедицию не стали, а потом вопрос как-то замылился.

В искусстве процесс государственного строительства отражен в фильме «Баунти» (3 варианта) и рассказе Джека Лондона «Потомок МакКоя».

В настоящее время остров числится заморской территорией Великобритании, хотя внешнее управление на острове представляют собой учитель, врач и полицейский с Новой Зеландии. Население в настоящее время составляет порядка 50 человек, что позволяет им заниматься прямой демократией. Ну, или коммунизмом – кому как нравится. Хотя для решения текущих вопросов пришлось сделать какое-то подобие парламента и директора совхоза. На острове передвигаются в основном с помощью квадроциклов. Но понты дороже денег, поэтому один из местных исхитрился затащить туда джип. Его можно протирать тряпочкой, включать и выключать фары, двигать дворниками и нарезать круги вокруг Адамстауна. В общем, нелепое-то нелепое, но государство состоялось. Правда если кризис грохнет туриндустрию, а также Великобританцам надоест поддерживать свой имперский статус наличием единственной заморской территорией на Тихом океане, то жителям судя по всему придется разбегаться, так как навыки Джона Адамса по выживанию на острове с помощью кулака, сапога и палки-копалки они напрочь утратили. Это печально.

5) Номинация «самое революционное государство».

Субкоманданте Маркос – Сапатистская армия народного освобождения в штате Чьяпас (Мексика)

В последней четверти XX века призрак коммунизма продолжал бродить по Латинской Америке, вдохновляемый успехами революционной борьбы на Кубе и в Никарагуа.

В 1983 году местный революционер Маркос отправился в индейские общины горных районов штата Чьяпас, где начал задвигать крестьянам (потомкам индейцев майя) за пролетарскую революцию. Крестьяне похлопали глазами и ответили, что они не пролетарии, а земля у них общая. И послали Маркоса к Бебелю.

Где скитался после этого, будущий пламенный вождь сапатистов, история умалчивает, но, в общем, в Латинской Америке всегда есть куда приложить силы.

Субкоманданте Маркос вглядывается в постулаты марксизма. (Jose Villa) at VillaPhotography — Trabajo propio/ CC BY-SA 3.0.

В это время США и примкнувшей к ним Канаде, надоело пережевывать остатки СССР. Захотелось чего-нибудь остренького, мексиканского. Под это дело с Мексикой был заключен Договор о Свободной Торговле (НАФТА). Одним из условий для присоединения к договору было внесение изменений в Мексиканскую конституцию, которые делали возможным приватизацию общинных земель. 01 января 1994 года договор вступил в силу.

Крестьяне провинции Чьяпас поймали за рукав Маркоса и сказали, что они пересмотрели свои политэкономические взгляды, в связи с чем, они теперь за смычку города с деревней и созрели для пролетарской революции, а за землю гринго горло вообще перегрызут . Тем самым они весомо подтвердили вывод классиков марксизма-ленинизма о том, что бытие определяет сознание.

В результате в начале 1994 года Маркос одел маску пострашнее и стал субкоманданте, потому что команданте уже был, а местные жители достали из подпола старый добрый «калаш» и заняли семь муниципальных центров штата, а также телефон и телеграф .

Сначала правительство попыталось разогнать их силой, что привело к горной войне со всеми естественными прелестями. После того, как разогнать сапатистов не получилось, стороны сели за стол переговоров, которые зафиксировали статус кво. Правительство пообещало допилить конституцию напильником до приемлемого вида и уважать права коренных народов Мексики, а сапатисты сделали вид, что они верят и вообще Болон-Йокте они на всех клали. Так сказать, Цикхаб хушлахун пик миш винакхаб миш хаб миш виник миш к’ин чан Ахав ук’ин ту-хуште Унив.

На этом стороны разошлись – правительство продавать Родину американским империалистам, а сапатисты устраивать пролетарское самоуправление в отдельных районах штата Чьяпас.

В принципе, эта Санта-Барбара продолжается до сих пор, даже сам субкоманданте уже на пенсию свалил, а новое государство майя все обретает свои контуры.

Ичнаик утимхель аволь!

6) Номинация «государство квартирного типа»

Principality of Sealand

В 1942 году Великобритания все ещё с опаской смотрела на действия бесноватого фюрера, в связи с чем у юго-восточной оконечности острова недалеко от побережья была возведена серия зенитных платформ. После войны большую часть уничтожили или разобрали. Но в силу природного бардака, царящего в Королевском флоте, зенитную платформу Roughs Tower забыли.

В какой-то момент это заметили двое местных дельцов — Пэдди Рой Бэйтс и Ронан О’Рэйлли, которые решили замутить на платформе свой Форт Баярд. Для этого они завладели Roughs Tower, путем самозахвата. Однако идея не взлетела и друзья разругались, в результате чего О’Рэйлли покинул предприятие. Однако через год в голове у сбежавшего концессионера, что-то щелкнуло, в результате чего он решил отбить у бывшего коллеги платформу, на которой тот уже обживался и налаживал хозяйство.

Ронан О’Рэйлли вероломно напал на владения Бейтса и попытался высадить десант в лице себя самого, но был отбит. В процессе военных действий отмечено использование таких средств поражения как дробовик, бутылки с зажигательной смесью и силушка молодецкая.

Государство. Вид снизу. The Sealand rig, a couple months after the fire. Richard Lazenby. 17.09.2006.

После этого, что-то щелкнуло уже в голове у Бейтса, и он решил, что добытой в ходе национально-освободительной войны независимости нужно свое государство. 02 сентября 1967 года он объявил создание государства Principality of Sealand на указанной платформе, а себя его князем Роем I.

В процессе государственного строительства были обретены флаг, герб, гимн, конституция из 7 статей, футбольная команда, паспорта, несколько уголовных дел в отношении князя, почтовые марки, денежная система и три министерства (МВД, МИД и министерство по делам телекоммуникаций и технологий).

Кровавая британская военщина пыталась выставить Бейтса с платформы, но как-то застенчиво и в итоге неудачно, так как юридический статус платформы вообще загадочен. А ещё у них был путч и пожар, но это у всех бывало, так что неинтересно.

7) номинация «государство, мечтающее избавиться от независимости»

Свободно ассоциированное государство Пуэрто-Рико

О том, что происходило на острове Пуэрто-Рико до Христофора Колумба сказать сложно, так как остались только куцые археологические данные. Бравые конкистадоры настолько увлеклись колонизацией острова, что не заметили, как извели коренное население практически под корень.

Дальше все пошло по накатанной, то есть на острове завели плантации, а также торговлю сахаром, табаком и кофе.

Однако в ходе испано-американской войны в 1898 году США захватили Пуэрто-Рико, отменили торговые пошлины и учредили там независимое государство под управлением американского военного губернатора. Через два года на острове ещё ввели и демократию, которая заключалась в том, что в Исполнительном совете Пуэрто-Рико было 6 американцев и 5 местных.

Правда Пуэрто-Рико относительно повезло, поскольку Штаты решили не плодить лишних сущностей и ещё один Гондурас себе около побережья не устраивать. Поэтому с 1917 года жителям острова раздали паспорта граждан США, а к середине XX века придали статус ассоциированной территории. Правда на этом с раздаче милостей решили завязать. Между тем Пуэрто-Рико продолжает ходить в Государственный департамент США и ныть, что такую независимость они в гробу видели, в связи с чем просят их принять в буржуинство в качестве полноценного штата, потому что, а чем они хуже Гавайев?

В качестве намека в 1967, 1993 и 1998 на острове были проведены три референдума о присоединении к США, на которых проголосовали «За». В Госдепе делали загадочное лицо и как-то отбрыкивались занятостью – то Вьетнам надо бомбить, то Ирак, то Югославию.

На Пуэрто-Рико видимо решили брать измором и провели ещё два референдума с аналогичными результатами в 2012 и 2017 году.

Следующий назначен на 03 ноября 2020 года. А нефти на острове нет.

8) номинация «самое мошенническое государство»

Султанат Окуси-Амбено

В 1968 году в Новой Зеландии группа анархистов во главе с широко известным в узких кругах артистом и художником Брюсом Гренвиллом решила устроить небольшую мистификацию. Последний в качестве одного из направлений творчества рисовал марки вымышленных государств. Под очередную серию придумали вымышленный Султанат Окуси-Амбено. Государству придумали легенду, которая была откровенно издевательской. Была выбрана реальная территория Восточного Тимора под соответствующим названием и сочинена династия султанов Абдуллахов, которые во главе 7 племён боролись за свою независимость, пока не доборолись до победы в 1968 году. В качестве легенды также сообщалась, что султанат обладает большим флотом дирижаблей, а основой валютной выручки является продажа марок и экспорт галлюциногенных грибов.

Кто же знал, что высокохудожественные марки Окуси-Амбено филателисты начнут массово закупать и просить добавки. Потихоньку марки начали приносить стабильный доход, а султанат обрастать историей, дипломатической перепиской, интригами и прочими играми престолов.

Не приходя в сознание, Окуси-Амбено было признано Монако и Лихтенштейном. В это время Гренвиллу приспичило выпустить марку с портретом Ильича, в связи с чем в крупнейшей провинции султаната, под названием Катаир произошел военный переворот, власть была передана марксистам, плантации – крестьянам, а телеграф — телеграфистам. Естественно новая власть немедленно выпустила марку с портретом Ленина и вступило в гражданскую войну с белыми султанским режимом. После девятимесячной гражданской войны революция была раздавлена, восставшие с боями отступили на территорию Индонезии, а цена за голову Ленина у филателистов рванула вверх стартующей ракетой.

А новости из султаната перли как немцы в 1941 году. Один из дружной компании анархистов работал на полиграфическом производстве и имел доступ к профессиональным печатным устройствам. В качестве сверхурочной работы он выпускал роскошные бланки официальных заявлений для печати от имени государственного агентства новостей султаната, которые рассылались по СМИ. Появился поток самоподдерживающей себя информации, которые газеты дружно перепечатывали друг у друга. А жизнь в султанате катилась своим чередом, и в 1975 году султан Ваале Абдуллах Первый отрекся от престола и на трон взошел его брат Михаэль Исмаил Абдуллах, принявший после коронации имя султана Михаэля Первого. А это новые марки, марки, марки. В итоге анархисты даже взятку исхитрились получить за получение эксклюзивного права на печать марок Окуси-Амбено. Правда через год издатель что-то заподозрил и из договора вышел. Окончательно мистификация вскрылась, когда во Франции Окуси-Амбено попыталось проникнуть в энциклопедические справочники. Последователи Дидро, хотя и успели куда-то впечатать сведения о псевдогосударстве, оказались упорными и перепроверили сведения на месте. Только Окуси-Амбено как территорию они на месте нашли, а султанат – нет. На этом мистификация накрылась. Привлечь никого к суду не удалось, так как формально ничего нарушено не было. А марки стали ещё большей редкостью.

На это в султанате Окуси-Амбено ответили сменой государственной религии с ислама на поклонение древнеегипетскому богу Атону (солнечному диску). Ждем дальнейших вестей с полей, так как какая-то жизнь там до сих пор теплится.

9) номинация «самое продуманное государство»

Провинция Хатт-Ривер

В 1969 году в штате Западная Австралия одноименного содружества были введены квоты на выращивание пшеницы, что вызвало протесты местных фермеров. Порывшись в чудном Британском законодательстве, фермеры нашли какие-то пункты какого-то мутного акта 1495 года в соответствии, с которыми они могли отделиться от Австралии. В результате о независимости объявили примерно 5 фермерских хозяйств, но подлинного размаха достигла только семья Кэсли под руководством Леонарда Джорджа Кэсли. По крайней мере Хатт-Ривер удостоился упоминания в меморандуме ЕС о «вымышленных» паспортах, так как успел нашлепать аж 14 тысяч таких документов.

В процессе государственного строительства из провинции Хатт-Ривер преобразовался в княжество, пережил войну с Австралией, а также различные санкции, в результате чего постепенно стал местной достопримечательностью. В честь этого мятежное княжество удостоилось памятной монеты в 2000 году на австралийском монетном дворе в честь 30-летия образования.

Автор статьи: Vir summo ingenio

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Источник: https://nstarikov.ru/9-nelepyh-i-neobychnyh-gosudarstv-116988