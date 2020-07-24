Новости Украины и Новороссии 24 июля 2020

Празднование Волынской резни

О том, как отреагировали в польских медиа на заявления украинского посольства, что в геноциде поляков бандеровцами виноваты сами поляки.Памятные мероприятия, посвященные очередной годовщине Волынской резни, остаются тяжелым испытанием для польско-украинских отношений. Посольство Украины в Польше в день памяти жертв Волынской резни разместило на своей странице в Facebook письмо, посвященное этому событию. В тексте говорится об «общей боли поляков и украинцев» и осуждении «любых проявлений насилия, ведущих к геноциду на этнической почве». Однако это заявление содержит и критику Польши, что породило бурное возмущение в польском обществе.Во-первых, ответственность за произошедшее возлагается на власти предвоенной Польши, которые из-за «непродуманной национальной политики» через «репрессии, пацификации, разрушение храмов и мест памяти» пытались «стереть национальное самосознание украинцев».Что, по мнению украинской стороны, создало «благоприятные условия для обострения чувства ненависти, которое впоследствии использовали для собственных целей советская и нацистская оккупационная власть во Второй мировой войне».Во-вторых, в тексте говорится о том, что это привело «к гибели тысяч невинных людей — как поляков, так и украинцев и представителей других национальностей». Что, собственно, является попыткой уравнять как действия обеих сторон, так и количество жертв.Все это вполне укладывается в официальный исторический нарратив современной Украины, согласно которому уничтожение польского мирного населения, устроенное украинскими националистами на Волыни и в Восточной Малопольше, была частью некой «Второй польско-украинской войны 1942–1947 годов», во время которой поляки и украинцы взаимно убивали друг друга и несли равные потери.На публикацию никак не отреагировали официальные польские власти, однако она вызвала в стране волну возмущения среди националистов и патриотически настроенных деятелей и журналистов.Христианское издание PCh24.pl разместило материал под заголовком «Виноваты все, только не украинцы? Шокирующая запись посольства в связи с годовщиной "кровавой недели"», где констатируется, что, — пишет автор.Раскритиковало издание и попытки украинской стороны переложить ответственность за преступления на «советскую и нацистскую оккупационную власть».Хотя, по мнению автора,, — резюмирует автор.В то же время правое издание Magna Polonia отмечает, чтоАвтор статьи Леслав Бартницкий напоминает, что подобные жестокие преступления в отношении польского мирного населения и польских солдат происходили и во времена польско-украинской войны 1918–1919 годов, то есть еще до того, как Западная Украина вошла в состав II Речи Посполитой.Он приводит в пример информацию, опубликованную в «Варшавском курьере»Кроме того, по мнению автора, есть вопросы, на которые посольство Украины не сможет ответить.Ведь герои под символами УПА (Украинская повстанческая армия, запрещена в России — прим. RuBaltic.Ru) до начала массовых убийств в отношении поляков участвовали в убийствах евреев.Второй вопрос, который напрашивается после прочтения текста посольства Украины, гласит: были ли предполагаемые обиды украинцев настолько велики, чтобы польские жертвы перед смертью должны были пережить пытки через изнасилование, набивание на заборы, сдирание кожи и так далее? Были ли предполагаемые обиды украинцев настолько велики, что в XXI веке польские жертвы не могут дождаться причитающихся им могил?Националистическое издание Media Narodowe опубликовало видеоинтервью с историком профессором Католического университета в Люблине Влодзимежем Осадчим, который назвал запись украинского посольства скандальной и шокирующей. По словам профессора, бандеровский исторический нарратив полностью завладел украинской политикой и дипломатией., — подчеркнул он.В свою очередь политик из Конфедерации историк Анджей Запаловский прокомментировал публикацию украинского посольства и перефразировал ее часть с некоторым сарказмом.Кстати, посольство Украины показало, как относится к чувствительности польского народа, не говоря уже о самом посыле этого текста, а именно —, — написал он на своей странице в Facebook.Тему украинской публикации подняли и в польском Сейме. Так, депутат от Конфедерации Кристиан Каминьский 15 июля сделал формальный запрос о внесении в повестку проекта постановления по поводу «скандальных слов посла Украины в национальный день памяти жертв геноцида, осуществленного украинскими шовинистами в отношении граждан II Речи Посполитой».«Даже в такой день посол Украины настаивает на том, что на Волыни произошел не жестокий геноцид мирного населения со стороны шовинистических боевиков, а симметричный конфликт», — заявил он с трибуны Сейма, добавив, что украинский посол Андрей Дещица должен быть немедленно вызван в МИД для дачи объяснений.Однако спикер Сейма Эльжбета Витек, представляющая правящую партию «Право и справедливость» («ПиС»), не поддержала предложение Каминьского. Тогда политик заручился поддержкой депутатов и выдвинул на следующий день проект резолюции.В документе выражена «глубокая обеспокоенность заявлением посла Украины Андрея Дещицы», который в записи от 11 июля 2020 года «пытается представить трагическую историю резни на Волыни как симметричный польско-украинский конфликт».В рамках резолюции ее авторы напоминают, что «По мнению авторов документа, «эти события имели характер односторонней агрессии против польского населения, геноцида с особой жестокостью».Поэтому «следует дождаться полностью однозначного осуждения [этих событий] со стороны историков и властей Украины, и любые попытки оправдания или изменения этой позиции будут восприняты властями Республики Польша как попытка одобрения шовинизма, направленного против Польши и польского меньшинства на Украине».Текст проекта подытожен условиями:Проект подписали депутаты Конфедерации, Польской крестьянской партии и даже двое депутатов от правящей партии «ПиС».Следует, однако, отметить, что данная резолюция вряд ли имеет шансы быть принятой в польском Сейме, так как абсолютным большинством в нем обладает партия «ПиС», которая ранее уже показала свое нежелание поднимать тему национальной исторической памяти Украины о событиях Волынской резни.Правящие польские элиты уже много лет следуют в фарватере внешней политики Вашингтона и готовы любой ценой поддерживать киевский режим, не считаясь с мнением собственных граждан.Тем более что в данный момент это мнение не имеет для них никакого значения. Президентские выборы только что прошли, а ближайшие выборы в парламент состоятся через три года.Сергей Широколюбов https://www.rubaltic.ru/article/politika-i-obshchestvo/20200723-vinovaty-vse-krome-ukraintsev-v-polshe-vozmutilis-opravdaniem-volynskoy-rezni/ – цинк

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Зеленский потребовал расшифровать каждый пункт Минских соглашений

Фото: © president.gov.ua

Киев настаивает на детальной расшифровке каждого пункта Минских соглашений, чтобы определить, какие из них может выполнить, заявил президент Украины Владимир Зеленский в Станице Луганской, передает RT.

«Мы хотим расшифровки каждого пункта «Минска», тогда мы знаем или будем видеть — в состоянии мы это выполнить или не в состоянии, как мы это будем выполнять, кто ответственный», — цитирует украинского лидера korrespondent.net

В МИД России прокомментировали данное заявление. Как заявила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова, МИД РФ готов помочь Зеленскому в расшифровке каждого пункта Минских соглашений.

«Я считаю, что когда человек признаётся, что он не понимает, что написано в договоре, мы можем только ему, во-первых, посочувствовать, а во-вторых, поблагодарить за откровенность», — заявила она в эфире YouTube-канала журналиста Владимира Соловьёва.

Захарова уточнила, что отсутствие позитивных подвижек в минском процессе очевидно связано с тем, что украинский лидер не понимает, «что там написано».

«Мы, в принципе, готовы. Я думаю, что МИД России сможет оказать президенту Украины помощь в этом сложнейшем вопросе и расшифровать, что же написано в Минских соглашениях, подписанных президентом Украины, но другим», — добавила она.

Ранее вице-премьер страны Алексей Резников заявил, что договорённости во многом уже неактуальны.

В Кремле отметили, что Москву настораживают такие заявления. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, эта «очень опасная тенденция» может «существенно отбросить по времени от момента урегулирования ситуации» в Донбассе.

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Тимошенко шокировало резкое повышение цен на газ украинским президентом

На Украине приняли решение на 7% повысить цены на газ, заявила депутат Верховной рады, глава партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко в эфире канала «112 Украина». Она отметила, что решение принято органом, подчиняющимся Владимиру Зеленскому, при этом, подчеркнула парламентарий, она не ожидала, что получится такая ситуация. Кроме того, добавила депутат, рыночные цены на голубое топливо, наоборот, значительно снизились с начала года — со 148,3 до 56,3 доллара за тысячу кубометров газа, по ее оценке. «Недавно было принято решение — это орган, который прямо подчиняется президенту, — повысить цены на газ на 7%. Для этого нет абсолютно никаких оснований. <…> За время, когда началось падение цен на нефть и газ, в три раза на европейской бирже, на европейском рынке оптовом упала цена на газ», — отметила Тимошенко. По ее мнению, действия киевских властей «маразматичны». «Когда был президент Порошенко, в Европе были созданы посреднические компании, которые им контролируются и которые пропускали через себя газ, накручивали цену и потом продавали газ людям в три раза дороже. Так вот, что самое обидное, что пришел новый президент, я от него ожидала, что он за неделю введет правило: украинский газ — украинцам и европейский газ без наценки — украинцам, раз уж так пошло. К сожалению, остались те же самые посредники в Европе, те же самые „фирмы-прокладки“ — те, в которых остается часть откатов. И потом не напрямую от оптовых поставщиков, а через те „прокладки“ далее продолжает поступать газ на Украину, и НАК „Нафтогаз“ увеличивает бесконечно цену на газ на украинский, и люди все это потребляют», — посетовала депутат. Поэтому, считает она, в стране с самой низкой зарплатой в Европе и самыми высокими тарифами живут люди, неспособные купить себе еду. Ранее пресс-служба «Нафтогаза» сообщила, что на Украине оптовая цена на газ «для нужд населения, производителей тепла и других защищенных потребителей» в июле выросла на 7% по сравнению с июнем, до 2,3 гривны (5,9 рубля) за кубометр. Правительство Украины с января обязало компанию продавать газ населению и теплогенерирующим предприятиям по цене, формула расчета которой привязана к стоимости сырья на нидерландском хабе TTF. Также еще в 2015 году власти возложили на «Нафтогаз» специальные обязательства продавать газ населению по регулируемым правительством ценам. Действие этих обязательств неоднократно продлевалось, последний раз — до 1 августа 2020 года. Читайте также: Что произошло под Горловкой 13 июля: военкор сообщил важные детали о кровавом провале иностранных наёмников (ВИДЕО)

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В Киеве грабитель пытался вытащить магнитолу, но застрял между стеной и машиной (ФОТО)

В Киеве задержали горе-грабителя, который кирпичом разбил стекло автомобиля и хотел вытащить магнитолу, но не смог, потому что застрял. Об этом рассказали в полиции города. Инцидент произошел 22 июля. В полицию позвонил свидетель и сообщил, что неизвестный пытается совершить кражу из автомобиля. На месте полицейские обнаружили мужчину между дверцей автомобиля и стеной, у которой он был припаркован. Как полицейские выяснили, он разбил кирпичом окно транспортного средства и пытался похитить из салона панель к магнитоле и планшет, но застрял. Грабителя задержали. Читайте также: Названо сладкое лакомство, снижающее риск сердечно-сосудистых заболеваний

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Режиссёр фильма «Земляне» прокомментировал захват заложников в Луцке

Режиссер фильма «Земляне» Шон Монсон прокомментировал захват заложников в украинском Луцке после того, как престижные американские таблоиды написали об этом инциденте. Как сообщает Variety, автор документального фильма «Земляне» Шон Монсон осудил действия террориста Максима Кривоша. Представитель Голливуда отметил, что его проект уже 15 лет вдохновляет людей к милосердию и уважительному отношению к другим существам. И хотя лента и содержит сцены жестокости, они отнюдь не стимулируют к террору, а наоборот — призывают к человечности. «Мы не побуждаем людей к террору, демонстрируя жестокость», — подчеркнул Монсон. Напомним, во вторник, 21 июля, в Луцке террорист, который представился Максимом Плохим, захватил автобус с пассажирами. Мужчина выдвинул свои требования, в рамках которых президент Украины Владимир Зеленский должен был записать видео с текстом «Фильм „Земляне“ 2005 года. Смотреть всем». СБУ признала захват заложников в Луцке терактом. По последним данным, суд начал избирать меру пресечения луцкому террористу. Читайте также: 60-летний мужчина открыл огонь по полицейским под Одессой (ФОТО, ВИДЕО)

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Захарова высмеяла странное заявление Зеленского

МИД РФ готов детально разъяснить президенту Украины Владимиру Зеленскому суть Минских соглашений. Об этом заявила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова в эфире YoutTube-канала «Соловьев LIVE». Как ранее сообщала «Русская Весна», Зеленский сделал заявление, породившее множество вопросов и сомнений в адекватности украинского президента. Он заявил, что ему требуется детальная расшифровка Минских соглашений, чтобы он смог понять, в состоянии ли Киев их выполнить. «МИД РФ готов помочь Владимиру Зеленскому расшифровать текст Минских соглашений, — заявила Захарова в эфире YouTube-канала «Соловьев LIVE». «Я считаю, что, когда человек признается, что он не понимает, что написано в договоре, мы можем только ему, во-первых, посочувствовать, а во-вторых, поблагодарить за откровенность», — добавила она. «Теперь становится очевидным, почему последние годы уже при Зеленском все это буксует: просто он не понимал, что там написано», — резюмировала Захарова. Читайте также: Гидрометцентр предупредил жителей России о «невероятной природной аномалии»

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Зеленский решил запретить Партию Шария

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«Обязательно найти и наказать», — Зеленский отреагировал на поджог дома активиста

Необходимо найти и наказать виновных в поджоге дома антикоррупционного активиста Виталия Шабунина. Об этом заявил президент Владимир Зеленский в четверг, 23 июля. Инцидент с домом Шабунина является показателем того, что украинское общество не может отказаться от нецивилизованных форм выяснения отношений, подчеркнул президент. «Очевидно, что каждый такой случай бросает тень на репутацию нашего государства, на наши новые институты власти и особенно на наши правоохранительные органы. К сожалению, это действительно очень плохая история», — сказал Зеленский. Владимир Зеленский добавил, что любой человек, независимо от взглядов и позиции, имеет на Украине абсолютное право на неприкосновенность. «Виновных нужно обязательно найти и наказать. Именно так — найти и наказать. А мы — общество — все-таки должны научиться толерантному отношению к тем, кто имеет свою позицию по спорным вопросам. И кто выражает ее активно и регулярно», — резюмировал президент. В свою очередь, в посольстве США выразили обеспокоенность количеством нападений на Украине, как против политических деятелей, так и против общественных активистов. «В благополучных демократиях граждане должны иметь возможность высказывать мнение, не боясь за свою физическую безопасность», — сказано в сообщении дипведомства в Twitter. В то же время глава представительства ЕС на Украине Матти Маасикас также выразил обеспокоенность поджогом дома Шабунина. «Я очень обеспокоен известием о пожаре в доме антикоррупционного активиста Виталия Шабунина. Призываю власти расследовать этот случай и, если подтвердится, что поджог умышленный — привлечь виновных к ответственности. Общественные активисты должны чувствовать себя в безопасности, чтобы заниматься своей работой», — написал он в Twitter. Напомним, что ранее активист Шабунин заявил о поджоге его дома. Соседка услышала взрыв и увидела, как вспыхнул вход в здание, сообщил общественный деятель. Читайте также: Сапёры у Кремля расстреляли опасную сумку, и вдруг пришёл её хозяин (ВИДЕО)

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“Только Зеленский выполнил мое требование”

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