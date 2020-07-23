Сводки от ополчения Новороссии 23 июля 2020

«Русская Весна» публикует полную сводку о военной ситуации в ЛНР за минувшие сутки по итогам брифинга представителя Управления Народной милиции ЛНР.

По данным наблюдателей представительства ЛНР в СЦКК, за прошедшие сутки нарушений режима прекращения огня со стороны ВСУ не зафиксировано.

Боевики 93-й бригады ВСУ по приказу военного преступника Брыжинского продолжают нарушать Минские соглашения, размещая запрещенную военную технику.

По нашим данным, вблизи н. п. Причепиловка размещено семь боевых бронированных машин.

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Командир 30-й бригады Гараз продолжает препятствовать работе БПЛА Миссии ОБСЕ путем применения средств РЭБ 20-го отдельного батальона радиоэлектронной борьбы.

Вследствие подавления каналов управления и навигации команда СММ потеряла пространственный контроль над своим БПЛА, пролетавшим над участком разведения сил и средств в районе н. п. Золотое, что подтверждается в отчете Миссии.

По имеющейся у нас информации, упавший беспилотник был найден боевиками 93-й бригады и в настоящее время находится в штабе бригады.

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Как нам стало известно, в 24-й механизированной бригаде очередное происшествие, связанное с неуставными взаимоотношениями, комбриг Гудзь пытается выдать за результат обстрела со стороны Народной милиции.

Так, 20 июля между двумя военнослужащими 24-й бригады, находившимися на боевом посту в состоянии наркотического опьянения, произошел конфликт.

В ходе завязавшейся драки одним из военнослужащих был произведен выстрел из автомата, в результате чего старший солдат Ворон получил огнестрельное ранение в ногу.

Комбриг Гудзь, зная об обстоятельствах получения ранения подчиненным, доложил в штаб ОТГ «Север» об обстреле со стороны НМ ЛНР и ранении старшего солдата Ворона.

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В 25-й овдбр штабом «ООС» фиксируются многочисленные факты мошенничества. Командир 25-й бригады Зенченко наладил систему поборов с личного состава за фиктивное нахождение подчиненных в зоне боевых действий.

Комиссия штаба ДШВ ВСУ, прибывшая с проверкой в 25-ю бригаду, установила, что пятьдесят четыре военнослужащих, по документам числящихся в зоне «ООС» и получающих за это дополнительные выплаты, по факту отсутствуют и место их нахождения неизвестно.

В результате проводимого опроса военнослужащих установлено, что в бригаде активно применяется практика предоставления неофициальных отпусков без документального оформления, с сохранением всех положенных дополнительных выплат. Часть собранных комбатами за это с солдат денежных средств отчисляется командиру бригады Зенченко.

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В связи с участившимися подрывами военнослужащих ВСУ на собственных минных полях, командование ОТГ «Север» направило группу инженерного обеспечения из двенадцати человек в зону ответственности 3-го батальона 24-й бригады в районе н. п. Мироновский для уточнения формуляров минных полей и проведения разминирования на отдельных участках с целью недопущения потерь среди военнослужащих ВСУ.

В ходе работ по разминированию местности вследствие недостаточной профессиональной подготовки командир группы старший лейтенант Гонтар подорвался на мине и получил множественные осколочные ранения.

Офицер находится в тяжелом состоянии, за его жизнь в настоящий момент борются медики.

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