Сводки от ополчения Новороссии 23 июля 2020
- 19:20 Экстренное заявление Армии ЛНР.
- 03:00 В зоне боевых действий исчезли десятки карателей — сводка с фронта ЛНР.
Экстренное заявление Армии ЛНР
В редакцию «Русской Весны» поступил текст экстренного заявления официального представителя Народной милиции ЛНР.
В преддверии введения в действие дополнительных мер по контролю прекращения огня командир 24-й бригады Гудзь проводит скрытное размещение запрещённого вооружения вдоль линии соприкосновения.
Так, нашей разведкой в районе населённого пункта Луганское выявлено передвижение двух боевых машин пехоты. На окраине населённого пункта Мироновский на территории жилого домовладения выявлена огневая позиция минометного расчёта.
Возможно, данное вооружение будет использовано киевскими карателями для совершения провокационных обстрелов территории Республики.
С целью недопущения вскрытия военной техники командование ВСУ продолжает создавать препятствия работе БЛА миссии ОБСЕ путём подавления каналов управления и систем навигации наблюдательной миссии.
Нашей разведкой на светлодарском направлении в зоне ответственности 24-й бригады зафиксирована активная работа маневренной группы РЭБ из состава 20-го отдельного батальона радиоэлектронной борьбы по подавлению каналов навигации БЛА миссии ОБСЕ.
О негативном воздействии аппаратуры РЭБ противника свидетельствуют и многочисленные жалобы местных жителей в данном районе на перебои в работе телевидения и мобильной связи.
В связи с этим мы не исключаем негативного воздействия средств РЭБ противника на работу БЛА Миссии ОБСЕ, которые осуществляют мониторинг обстановки в указанном районе.
Хочу напомнить, что работа данной группы уже фиксировалась нами в районе н. п. Золотое, где БЛА миссии ОБСЕ подвергся воздействию помех, в результате чего летательный аппарат был утерян.
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В зоне боевых действий исчезли десятки карателей — сводка с фронта ЛНР
«Русская Весна» публикует полную сводку о военной ситуации в ЛНР за минувшие сутки по итогам брифинга представителя Управления Народной милиции ЛНР.
По данным наблюдателей представительства ЛНР в СЦКК, за прошедшие сутки нарушений режима прекращения огня со стороны ВСУ не зафиксировано.
Боевики 93-й бригады ВСУ по приказу военного преступника Брыжинского продолжают нарушать Минские соглашения, размещая запрещенную военную технику.
По нашим данным, вблизи н. п. Причепиловка размещено семь боевых бронированных машин.
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Командир 30-й бригады Гараз продолжает препятствовать работе БПЛА Миссии ОБСЕ путем применения средств РЭБ 20-го отдельного батальона радиоэлектронной борьбы.
Вследствие подавления каналов управления и навигации команда СММ потеряла пространственный контроль над своим БПЛА, пролетавшим над участком разведения сил и средств в районе н. п. Золотое, что подтверждается в отчете Миссии.
По имеющейся у нас информации, упавший беспилотник был найден боевиками 93-й бригады и в настоящее время находится в штабе бригады.
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Как нам стало известно, в 24-й механизированной бригаде очередное происшествие, связанное с неуставными взаимоотношениями, комбриг Гудзь пытается выдать за результат обстрела со стороны Народной милиции.
Так, 20 июля между двумя военнослужащими 24-й бригады, находившимися на боевом посту в состоянии наркотического опьянения, произошел конфликт.
В ходе завязавшейся драки одним из военнослужащих был произведен выстрел из автомата, в результате чего старший солдат Ворон получил огнестрельное ранение в ногу.
Комбриг Гудзь, зная об обстоятельствах получения ранения подчиненным, доложил в штаб ОТГ «Север» об обстреле со стороны НМ ЛНР и ранении старшего солдата Ворона.
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В 25-й овдбр штабом «ООС» фиксируются многочисленные факты мошенничества. Командир 25-й бригады Зенченко наладил систему поборов с личного состава за фиктивное нахождение подчиненных в зоне боевых действий.
Комиссия штаба ДШВ ВСУ, прибывшая с проверкой в 25-ю бригаду, установила, что пятьдесят четыре военнослужащих, по документам числящихся в зоне «ООС» и получающих за это дополнительные выплаты, по факту отсутствуют и место их нахождения неизвестно.
В результате проводимого опроса военнослужащих установлено, что в бригаде активно применяется практика предоставления неофициальных отпусков без документального оформления, с сохранением всех положенных дополнительных выплат. Часть собранных комбатами за это с солдат денежных средств отчисляется командиру бригады Зенченко.
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В связи с участившимися подрывами военнослужащих ВСУ на собственных минных полях, командование ОТГ «Север» направило группу инженерного обеспечения из двенадцати человек в зону ответственности 3-го батальона 24-й бригады в районе н. п. Мироновский для уточнения формуляров минных полей и проведения разминирования на отдельных участках с целью недопущения потерь среди военнослужащих ВСУ.
В ходе работ по разминированию местности вследствие недостаточной профессиональной подготовки командир группы старший лейтенант Гонтар подорвался на мине и получил множественные осколочные ранения.
Офицер находится в тяжелом состоянии, за его жизнь в настоящий момент борются медики.
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