«Ангара» получит водородный двигатель

В Роскосмосе заявили о начале разработки водородного двигателя для ракеты-носителя тяжелого класса «Ангара-А5В». Данное техническое решение позволит повысить грузоподъемность ракеты, а впоследствии создать ракету с многоразовыми ступенями.

Двигатель, получивший наименование РД-0150, планируют установить на третьей ступени ракеты. Это позволит выводить на околоземную орбиту до 37 тонн полезного груза. Без использования водородного двигателя полезная нагрузка ракеты-носителя не превысит 20 тонн.

Проект «Ангара» предусматривает производство ракетоносителей легкого класса (Ангара-1), тяжёлого (Ангара-А5) и супертяжелого класса (Ангара-А5В).

Планируется, что запуск «Ангары-А5» с жидкостным двигателем РД-191 состоится в 2023 году. Испытания ракеты-носителя «Ангара-А5В» начнутся в 2025 году. Поэтому стоит ориентироваться на эти сроки создания и испытания водородного двигателя.

Стоит отметить, что в ракетоносителях семейства «Ангара» не используется токсичное топливо на основе гептила, это позволяет сделать использование ракеты экологичным, особенно в районах старта и приземления отработанных ступеней.

В настоящее время на космодроме «Восточный» в Амурской области ведется возведение стартовой площадки для «Ангары».

Источник: https://ria.ru/20200723/1574757595.html