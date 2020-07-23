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«Ангара» получит водородный двигатель

20:57. 23 июля 2020 49 просмотров Один комментарий Опубликовал:

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В Роскосмосе заявили о начале разработки водородного двигателя для ракеты-носителя тяжелого класса «Ангара-А5В». Данное техническое решение позволит повысить грузоподъемность ракеты, а впоследствии создать ракету с многоразовыми ступенями.

Двигатель, получивший наименование РД-0150, планируют установить на третьей ступени ракеты. Это позволит выводить на околоземную орбиту до 37 тонн полезного груза. Без использования водородного двигателя полезная нагрузка ракеты-носителя не превысит 20 тонн.

Проект «Ангара» предусматривает производство ракетоносителей легкого класса (Ангара-1), тяжёлого (Ангара-А5) и супертяжелого класса (Ангара-А5В).  

Планируется, что запуск «Ангары-А5» с жидкостным двигателем РД-191 состоится в 2023 году. Испытания ракеты-носителя «Ангара-А5В» начнутся в 2025 году. Поэтому стоит ориентироваться на эти сроки создания и испытания водородного двигателя.

Стоит отметить, что в ракетоносителях семейства «Ангара» не используется токсичное топливо на основе гептила, это позволяет сделать использование ракеты экологичным, особенно в районах старта и приземления отработанных ступеней.

В настоящее время на космодроме «Восточный» в Амурской области ведется возведение стартовой площадки для «Ангары».

 

Источник: https://ria.ru/20200723/1574757595.html

Метки: Ангара, водород, космос, ракета, роскосмос

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