Сводки от ополчения Новороссии 22 июля 2020

В редакцию «Русской Весны» поступил текст экстренного заявления официального представителя Управления Народной милиции (УНМ) ДНР по факту утренних обстрелов и ответа защитников Республики.

Во время переговоров Минской контактной группы противник активизировал обстрелы территории ДНР.

Сегодня утром на горловском направлении боевики 35-й бригады под командованием Паласа применили запрещённые Минскими соглашениями 120-мм минометы, выпустив по н. п. Зайцево и поселку шахты 6/7 более тридцати 120-мм мин.

Обстрел пришелся на жилые кварталы, в то время как мирные жители спали у себя в домах. Начавшийся обстрел вынудил людей экстренно укрыться в подвалах.

В результате обстрела н. п. Зайцево зафиксировано повреждение четырех домостроений по адресам ул. Руднева, д. 1, д. 2, д. 5 и ул. Загорского, д. 50.

Также поврежден участок водонапорного трубопровода от насосной станции 3-го подъема канала Северский Донец — Донбасс в районе поселка шахты 6/7.

Дополнительная информация о пострадавших среди мирного населения и разрушениях гражданской инфраструктуры Республики уточняется.

Данная вооруженная провокация не осталась безнаказанной. Благодаря профессиональным действиям наших защитников огневая активность противника была своевременно подавлена. Потери противника уточняются.

Хотим напомнить, что, не имея успехов на линии боевого соприкосновения, противник приступил к активной фазе террора мирного населения. Второй день подряд украинские боевики пытаются спровоцировать гуманитарную катастрофу.

Как мы сообщали ранее, 20 июля боевики 54-й бригады подвергли обстрелу район Васильевской насосной станции первого подъема Южно-Донбасского водовода. Рабочий персонал был вынужден укрыться в убежище, благодаря чему никто из сотрудников станции не пострадал.

Напоминаем командованию украинских боевиков, что ни одно преступление против нашей Республики не останется безнаказанным.

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