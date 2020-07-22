Сводки от ополчения Новороссии 22 июля 2020
- 09:46 Армия ДНР наказала ВСУ за обстрел пригородов Горловки.
- 07:54 СРОЧНО: Враг ведёт обстрел Горловки, работает снайпер, перебит водовод.
- 03:00 Запредельный цинизм: Украина готовит «информационную бомбу» на Донбассе (ВИДЕО).
Армия ДНР наказала ВСУ за обстрел пригородов Горловки
В редакцию «Русской Весны» поступил текст экстренного заявления официального представителя Управления Народной милиции (УНМ) ДНР по факту утренних обстрелов и ответа защитников Республики.
Во время переговоров Минской контактной группы противник активизировал обстрелы территории ДНР.
Сегодня утром на горловском направлении боевики 35-й бригады под командованием Паласа применили запрещённые Минскими соглашениями 120-мм минометы, выпустив по н. п. Зайцево и поселку шахты 6/7 более тридцати 120-мм мин.
Обстрел пришелся на жилые кварталы, в то время как мирные жители спали у себя в домах. Начавшийся обстрел вынудил людей экстренно укрыться в подвалах.
В результате обстрела н. п. Зайцево зафиксировано повреждение четырех домостроений по адресам ул. Руднева, д. 1, д. 2, д. 5 и ул. Загорского, д. 50.
Также поврежден участок водонапорного трубопровода от насосной станции 3-го подъема канала Северский Донец — Донбасс в районе поселка шахты 6/7.
Дополнительная информация о пострадавших среди мирного населения и разрушениях гражданской инфраструктуры Республики уточняется.
Данная вооруженная провокация не осталась безнаказанной. Благодаря профессиональным действиям наших защитников огневая активность противника была своевременно подавлена. Потери противника уточняются.
Хотим напомнить, что, не имея успехов на линии боевого соприкосновения, противник приступил к активной фазе террора мирного населения. Второй день подряд украинские боевики пытаются спровоцировать гуманитарную катастрофу.
Как мы сообщали ранее, 20 июля боевики 54-й бригады подвергли обстрелу район Васильевской насосной станции первого подъема Южно-Донбасского водовода. Рабочий персонал был вынужден укрыться в убежище, благодаря чему никто из сотрудников станции не пострадал.
Напоминаем командованию украинских боевиков, что ни одно преступление против нашей Республики не останется безнаказанным.
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СРОЧНО: Враг ведёт обстрел Горловки, работает снайпер, перебит водовод
Посёлок шахты 6/7 в горловском пригороде Зайцево вновь под огнём оккупанта.
Об этом «Русской Весне» сообщил мэр Горловки Иван Приходько.
Он уточнил, что по адресу улица Забайкальская, 4 прямым попаданием 120-мм мины в дом вынесло двери и пробита кровля.
«Дом жилой, без пострадавших. Обстрел тяжёлым продолжается, работает снайпер. Будьте осторожны!» — обращается он к горожанам.
Также зафиксировано попадание украинского снаряда по улице Руднева, 1, 3, 5.
«Дома горят. Попадание в канал Северский Донец — Донбасс в районе поселка 6/7. Повреждена левая нитка диаметром 2300. В 06.55 остановлена насосная станция», — сообщает Приходько.
«Русская Весна» продолжает следить за ситуацией.
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Запредельный цинизм: Украина готовит «информационную бомбу» на Донбассе (ВИДЕО)
«Русская Весна» публикует полную сводку о военной ситуации в ЛНР за минувшие сутки по итогам брифинга представителя Управления Народной милиции ЛНР.
По данным наблюдателей представительства ЛНР в СЦКК, за прошедшие сутки противник два раза нарушил режим прекращения огня.
Боевики 24-й бригады ВСУ по приказу военного преступника Гудзя обстреляли из тяжёлой артиллерии калибром 122 мм окрестности н. п. Санжаровка, выпустив девять снарядов.
Украинские террористы 93-й бригады подвергли обстрелу район н. п. Донецкий из автоматических станковых гранатомётов и крупнокалиберных пулемётов. Приказ на открытие огня отдал военный преступник — командир 93-й бригады Брыжинский.
Информация о пострадавших среди мирного населения и разрушениях объектов инфраструктуры уточняется.
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В очередной раз накануне Минской встречи командир 30-й бригады Гараз отдаёт приказы на размещение военной техники и препятствование работе БПЛА Миссии ОБСЕ путём применения средств РЭБ.
Нашей разведкой зафиксирована работа маневренной группы РЭБ из состава 20-го отдельного батальона радиоэлектронной борьбы для подавления каналов управления и навигации беспилотника Миссии с целью недопущения вскрытия запрещённой техники и нарушений режима прекращения огня.
По информации нашей разведки, в зоне ответственности 30-й бригады в частном секторе н. п. Катериновка отмечено размещение двух боевых бронированных машин.
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По имеющейся у нас информации, среди военнослужащих 80-й оаэмбр ВСУ, отобранных для участия в международных учениях «Скрещенная сабля —2020», которые пройдут в Хохенфелц, Германия, выявлены случаи заражения COVID-19. Командующим ОТГ «Север» были отданы указания на убытие в экстренном порядке 27 военнослужащих бригады для участия в международных учениях.
В связи со срочностью отправки личного состава комбриг не организовал проведение тестирования военнослужащих на предмет выявления коронавирусной инфекцией и не выдержал двухнедельный карантин.
На данный момент заражение коронавирусной инфекцией подтверждено у двух украинских военнослужащих.
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В подразделениях ВСУ в зоне «ООС» продолжают иметь место факты хищения оружия и боеприпасов с целью их продажи.
Сотрудниками Главного управления СБУ организована проверка полевого артиллерийского склада и мест хранения инженерных боеприпасов 93-й бригады имущества РАВ.
Командиром бригады Брыжинским было списано имущество РАВ в количестве десяти тысяч восьмисот патронов калибра 5,45 мм, ста двадцати гранат Ф-1 и двадцати четырёх выстрелов к РПГ.
Следователями установлена причастность должностных лиц 93-й бригады к организации схронов оружия и боеприпасов в своей зоне ответственности для последующей контрабанды вглубь страны с целью продажи членам националистической организации С14.
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В подразделениях вооруженных формирований Украины продолжают отмечаться факты коррупции со стороны командного состава.
Так, по нашим данным, командир 30-й бригады Гараз продолжает наживаться за счёт подчинённого ему личного состава. Предоставляемые справки личным составом, прибывающим с отпусков, об отрицательном тесте на коронавирус по указанию комбрига не принимаются.
По приказу Гараза военнослужащие обязаны пройти тест на коронавирус в медицинском пункте бригады. Полученные с медицинского склада экспресс-тесты предприимчивый комбриг продает через доверенных людей своим подчинённым за 1 000 гривен.
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Украинским руководством предпринята попытка отвлечь внимание общественности от событий, произошедших в 35-й бригаде морской пехоты с гибелью трёх диверсантов, в числе которых были иностранные наёмники.
Командующим ОТГ «Север» поставлена задача 74-му Центру информационно-психологических операций по обвинению НМ ЛНР в усилении обстрелов с многочисленными разрушениями гражданской инфраструктуры.
С целью подготовки постановочного репортажа об обстреле Станицы Луганской пропагандисты из 74-го Центра ИПсО пригласили украинских журналистов из «5 канала». В репортаже планируется использовать в качестве доказательств обстрелов фото и видео повреждений гражданской инфраструктуры, полученных в ходе боевых действий ещё в 2014 году в результате обстрелов со стороны Украины.
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