Саша Корпанюк: Гонения на украинский язык. Война Порошенко?

ЛЕОНАРДО БРУНИ в 16 веке считал, что ИСТОРИЯ это слово из языка ЯКОБЫ давным давно вымерших этруссков, и обозначает оно АКТЕРОВ.

Сегодня история – это огромные зеленые деньги, место где бродят исполинские суммы, тырят несметные бюджеты, и вообще, это интереснейшая всемирная коммерция.

Исторический хай затыкает любой кипеш по поводу повышения тарифов, гоп-стопа пенсионеров, разрухи, вымирания населения, а так же краж пароходов, заводов и прочего проклятого наследия совка.

Вот и имеем сегодня пение гимна и войну за украинский язык.

Миллионы миллионов украинцев во всём мире от Готхоба до Кейптауна, от Токио до Амстердама, поднялись на защиту украинского языка, древнейшего в мире. Патриоты усе у вышиванках.

Шухер поднял Пэтрэ «Чэл Марэ» Порошенко, из румын сам. Или молдаван. Но болит у него за украинский язык. Видимо подгорает.

Правда, никто и не нападает на язык. Но патриоты бурлят. Плач и рыданье.

А когда галдят о патриотизме, значит кто-то, что-то спёр.

Всё ниже написанное, как увидите, изложено по правилам дипломатии, без особого нажима на совершившийся факт.

А наваристые факты таковы.

Во главе баррикад защиты украинского языка стоит лично "Черчилль" П.Порошенко, отглаженный и обезжиренный, и евойная церковь ПЦУ имени П.Порошенко, называемая вообще-то иначе, вот как тут по тексту ТОМОСА:

-...мы признаём и провозглашаем установленную в пределах территории Украины Автокефальную Церковь нашей духовной дочерью и призываем все Православные Церкви признавать её как сестру и поминать под именем «Святейшая Церковь Украины»...

То есть имеем СЦУ!

Но, по какой-то неясной причине птенцы Порошенко свою личную церковь упорно называют ПЦУ, Православной церковью Украины. А она СЦУ! СЦУ, братцы. И чего вроде стесняться? А на вывесках ПЦУ. А они таки СЦУ. Сказано им СЦУ, а они...

Напомним, слугам Божьим.

«Мерзость пред Господом — уста лживые, а говорящие истину благоугодны Ему». (Прит. 12:22).

«Господи! избавь душу мою от уст лживых, от языка лукавого». (Пс. 119:2)

Ну и так далее, там много про Порошенко и его присных.

Конечно, об этом и подумать смешно, но эта картина повседневная.

Будем надеяться на Святые слова:

«Лжесвидетель не останется ненаказанным, и кто говорит ложь, не спасется». (Прит. 19:5).

Так вот, братцы, все политики-историки на золотом окладе, как мантру повторяют слова СЦУ, из произведений сайта ПЦУ "Хронология притеснений украинского языка с 1627 года".

Там заседают божьи человеки с особенным умозрением и с выдающейся фантазией. Иначе им с таким народом не прокормиться.

Начинается этот мартиролог весьма сурово.

"-1627 год. Указом царя московского Алексея Михайловича и его отца патриарха Филарета велено было книги украинской печати собрать и на пожарах сжечь с суровым запрещением когда-либо в будущем покупать украинские книги. В Москве сожжено 'Учительное евангелие "Транквилиона-Ставровецкого вместе с другими его книгами и' Катехизис 'Лаврентия Зизания Тустановского."

Папа Алексея вообще-то Михаил. Но то так придирки...

А вот "Учительское евангелие". Евангелие знатоки с пцу пишут с маленькой буквы.

Там вот что произошло.

«Учительное Евангелие» получило распространение в Речи Посполитой и в Русском царстве, выдержав несколько изданий.

Произведение постоянно встречало крайне негативную характеристику православных духовных властей.

Иов Борецкий, сам ГАЛИЧАНИН, глава Киевской метрополии, на соборе 1625 года вынес решение о несоответствии «Учительского Евангелия» православному канону, следовании его католической традиции и составил список ошибок «Евангелия Учительного».

В соответствии с решением Киевской митрополии, оно было признано в Москве сочинением папистическим и царским указом его было приказано уничтожать."

И всё! Всё!

Католики незаметно прописали свои ошибки в православии.

А СЦУ-ПЦУ заодно хочет сказать что католики писали на украинском языке? А где ж латынь?

Вникните, братцы, идёт 1627 год.

И имеем КНИГИ УКРАИНСКОЙ ПЕЧАТИ????

Кто набирал? Фамилии наборщиков. Где видели шрифт? Какая сволочь уничтожила шрифты украинского языка? Кто ПОКУПАЛ украинские книги? Сколько стоили эти украинские книги, и кто мог себе позволить купить украинских поэтов и романистов в 1627 году? Бояре? Родственники СЦУПЦУ?

Тут, конечно, грустновато рассказывать, но вообще, как Алексей и Филарет могли приказывать Великому княжеству Литовскому, в состав которого входила территория современной Украины, сжигать книги. Оно им надо?

Единственная типография царя Алексея в 1620 году окончательно переехала в Москву из Новгорода! Новгород читал по-украински?

Ну, и далее, по просьбе мещански настроенных читателей.

"1689 год. Синод запретил Киево-печерской лавре печатать "Четьи-минеи" Дмитрия Ростовского".

Пардон, но Священный синод Пётр Первый создал в 1721 году. Происходит печальная сцена обвеса и обсчета прихожан церкви имени П.Порошенко.

А вот лихо где изложено!!!

Обратите внимание на самое демократическое искусство, — ложь .

"1729 год, приказ Петра о переписывании в Украине государственных постановлений и распоряжений из украинского языка на русский."

То есть государственного языка не было? Писали, кто во что гаразд...

Или ВСЕ ВОСЕМЬ губерний Российской империи получали распоряжения из украинского Санкт-Петербурга на украинском языке?

И их надо было переписывать, а то неудобно перед людьми, да и чиновники становятся какими-то проукраинскими. И вот это, что в Российской империи было государство Украина?

Очень интересная новелла. Хорошо жить в мире свободном в отношении культуры и цивилизации. Если не бояться Божьего суда.

А вы знаете читатели, что переписчики Корана обязательно подписывают свою работу, чтобы знать кому отрубить башку за ошибку.

Продолжим за уничтожение языка.

"В августе 1726 распоряжение Синода о запрещении печатать любую книгу, которая ранее не печаталась в санкт-петербургской или московской синодальной типографии. Приказано, чтобы правописание и ударения точно повторяли московские."

А вы как хотели? Чтобы тексты Библии печатались кто как хочет?

Ну и прочие идиотизмы. Там их, в СЦУ, на метра два...

" 1903 год. На открытии памятника И. Котляревскому в Полтаве не разрешены речи украинским языком."

Памятник писателю был построен на пожертвования частных лиц со всех концов Российской империи, всего было собрано 11 768 рублей 67 копеек.

На памятнике имеются строки из стихотворения Т. Г. Шевченко "На вічну пам'ять Котляревському".

И как всегда! Совок туда же, угнетал.

"1939 год. После «освобождения» Западной Украины - закрытие части украинских и открытие российских школ."

А вот американская Википедия! Кто против, тот против США, и подлежит экстерминатусу.

" Советская власть в Западной Украине в 1939—1941 годах, в массовом порядке открывала новые украинские школы.

Из общего числа школ — 6280 — 1416 были открыты советскими властями, украинских школ было более 5600, и основывала новые украиноязычные газеты."

Человека знакомого с физкультурой, но не знающего логики, эти гонения поражают в самое сердце.

Но...

Конечно, плата, она как-то не ограничивает человека в его фантазиях.

Деньги, они проявляют разные темные сторон характеров. И поэтому люди нагло лгут! А вообще если речь идет о деньгах, то это конченое дело.

Тут никакие просветительские советы не помогут.

Но довольно странно вот от этого вот нового церковного материала вообще видеть такие огрехи в образовании и умении мыслить логически, и надо честно сказать, это удивительно.

А украинцам надо проверить карманы во время этой святой войны, кажется где-то, что-то спёрли...