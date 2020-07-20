Сводки от ополчения Новороссии 20 июля 2020
- 13:35 Втихую и без опознавательных знаков.
- 06:07 Удары по Крыму и Донбассу: как провалилась тайная операция ВСУ.
- Вчера 19:44 Профессиональный эстонский медик.
- Вчера 19:01 Легендарный комбат “Сомали”: Работайте братья.
Втихую и без опознавательных знаков
Новая укро-версия гибели ДРГ ВСУ под Зайцево.
Втихую не получилось.
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Удары по Крыму и Донбассу: как провалилась тайная операция ВСУ
«Союз блогеров Украины» прокомментировал появление секретных сведений, попавших в свободный доступ.
«Просто шикарная заметка, которая еще раз подтверждает мою информацию о реальной опасности наступления ВСУ, которая существовала в 2016 году.
Можно перейти по ссылкам и почитать, как готовятся реальные спецоперации, ключевую роль в них играют обычные парни, а не суперспецы.
П.С. Как-то мы недооцениваем наших бывших „братьев“…» — оценил текст известный ополченец Донбасса Владлен Татарский.
«Август 2016: несостоявшийся реванш Порошенко
Полная картина событий августа 2016 года ещё будет ясна не скоро, но кое-что уже начало проясняться. Пока известно одно: в августе 2016 года Порошенко вынашивал план радикального решения „Донбасского вопроса“.
Благодаря „плёнкам Деркача“ мы узнаем правду о провале одной из групп, которые должны были в августе 2016 года осуществлять диверсии в Крыму, перед общим наступлением на Донбасс. Несколько небольших диверсионных отрядов должны были нанести урон российской группировке на полуострове, не дав возможности оперативно отреагировать на события на Востоке.
Как видно из опубликованных документов, группа ГУР МО ВСУ должна была атаковать военные объекты: аэродром, где базировались военные вертолёты, и батарею РСЗО „Ураган“, т. е. не гражданские объекты и не объекты инфраструктуры или, как писали, „сорвать туристический сезон“.
Операция шла успешно на всех стадиях, состав группы действовал решительно и был готов к любым рискам, но из штаба ГУР отряд просто-напросто слили российской контрразведке. Сколько ещё групп свернули операции — неизвестно. Узкий круг лиц, посвящённый в детали операции, говорит о том, что предательство шло с самого верха. Видимо, военные трезво оценили масштабы готовящейся авантюры и решили через слив группы придать дело международной огласке. Как мы видим из разговора Байдена и Порошенко, официальная позиция по инциденту в Крыму это одно, но в приватных разговорах все всё понимали.
6 августа 2016 года было предпринято покушение на Главу ЛНР И. В. Плотницкого и предотвращена попытка покушения на А. В. Захарченко, что укладывается в общую картину подготовки крупномасштабной операции.
Кому-то такой план может показаться фантастическим, но если вспомнить события того времени, то всё становится на свои места. Различные источники называли разные даты наступательной операции от 1 до 28 августа 2016 г. Провал группы ГУР в Крыму и международная огласка инцидента свернули планы Порошенко на войну.
Второй раз пятый президент Украины поставит страну на краю пропасти в угоду личным интересам в ноябре 2018. Место действия — тот же Крым, но это будет другая история…»
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Профессиональный эстонский медик
Телефон эстонского наемника Миколы Илина продолжает радовать.
В ВатсАпе обнаружена переписка и фотографии посвященная покупке наркотиков покойным "эстонским медиком" у некоего Артура Пенкина.
(есть еще десятка два таких же скринов о переводе средств Артуру Пенкину за различные наркотики)
Сразу видно профессионального медика. По факту, военные ДНР пресекли деятельность рецидивиста занимавшегося оборотом наркотиков на оккупированной территории Донецкой Народной Республики.
Для МВД Украины намек – некто Артур Александрович Пенкин системно торгует наркотиками в зоне ООС. Хотя если дилер заносит долю кому надо, то…тогда это была российская агрессия против украинских фармацевтов.
Плюс видео вытаскивания трупа Илина с места подрыва военными ДНР https://twitter.com/Goodwin87957367/status/1284806226098958336
Кстати, если предположить, что он ходил на дело под кайфом, это может объяснить его забег через потенциально опасный участок, что и привело к его встрече с противопехотной миной.
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Легендарный комбат “Сомали”: Работайте братья
В Донецке почтили память Героя Республики Михаила Толстых. Герою ДНР сегодня исполнилось бы 40 лет.
Глава ДНР Денис Пушилин почтил память Героя Республики Михаила Толстых и возложил цветы к его могиле.
Пушилин также отметил, что жители Донбасса всегда будут помнить Гиви, как верного товарища, на которого можно было положиться.
Активисты общественной организации «Молодая Республика» (ОО «МР») в Макеевке установили памятный знак «Звезда Героя ДНР» в честь полковника Михаила Толстых на территории его войсковой части. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе ОО «МР».
Михаил Толстых (позывной «Гиви») родился в Иловайске в 1980 году. Проходил срочную службу в вооруженных силах украины. В рядах ополчения ДНР — с самого начала конфликта. С мая 2014-го принимал участие в боях за Славянск, затем за Иловайск, с сентября – за донецкий аэропорт. Герой ДНР, кавалер двух Георгиевских крестов, награжден медалью «За оборону Славянска», полковник ВС Республики. Погиб в результате террористического акта 8 февраля 2017 года в здании штаба своего подразделения в Макеевке. Похоронен в Донецке. На его доме в Иловайске и школе, где он учился, установлены мемориальные таблички.
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