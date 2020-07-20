Сводки от ополчения Новороссии 20 июля 2020

«Союз блогеров Украины» прокомментировал появление секретных сведений, попавших в свободный доступ.

«Просто шикарная заметка, которая еще раз подтверждает мою информацию о реальной опасности наступления ВСУ, которая существовала в 2016 году.

Можно перейти по ссылкам и почитать, как готовятся реальные спецоперации, ключевую роль в них играют обычные парни, а не суперспецы.

П.С. Как-то мы недооцениваем наших бывших „братьев“…» — оценил текст известный ополченец Донбасса Владлен Татарский.

«Август 2016: несостоявшийся реванш Порошенко

Полная картина событий августа 2016 года ещё будет ясна не скоро, но кое-что уже начало проясняться. Пока известно одно: в августе 2016 года Порошенко вынашивал план радикального решения „Донбасского вопроса“.

Благодаря „плёнкам Деркача“ мы узнаем правду о провале одной из групп, которые должны были в августе 2016 года осуществлять диверсии в Крыму, перед общим наступлением на Донбасс. Несколько небольших диверсионных отрядов должны были нанести урон российской группировке на полуострове, не дав возможности оперативно отреагировать на события на Востоке.

Как видно из опубликованных документов, группа ГУР МО ВСУ должна была атаковать военные объекты: аэродром, где базировались военные вертолёты, и батарею РСЗО „Ураган“, т. е. не гражданские объекты и не объекты инфраструктуры или, как писали, „сорвать туристический сезон“.

Операция шла успешно на всех стадиях, состав группы действовал решительно и был готов к любым рискам, но из штаба ГУР отряд просто-напросто слили российской контрразведке. Сколько ещё групп свернули операции — неизвестно. Узкий круг лиц, посвящённый в детали операции, говорит о том, что предательство шло с самого верха. Видимо, военные трезво оценили масштабы готовящейся авантюры и решили через слив группы придать дело международной огласке. Как мы видим из разговора Байдена и Порошенко, официальная позиция по инциденту в Крыму это одно, но в приватных разговорах все всё понимали.

6 августа 2016 года было предпринято покушение на Главу ЛНР И. В. Плотницкого и предотвращена попытка покушения на А. В. Захарченко, что укладывается в общую картину подготовки крупномасштабной операции.

Кому-то такой план может показаться фантастическим, но если вспомнить события того времени, то всё становится на свои места. Различные источники называли разные даты наступательной операции от 1 до 28 августа 2016 г. Провал группы ГУР в Крыму и международная огласка инцидента свернули планы Порошенко на войну.

Второй раз пятый президент Украины поставит страну на краю пропасти в угоду личным интересам в ноябре 2018. Место действия — тот же Крым, но это будет другая история…»

Читайте также: Влажные мечты: украинский военный эксперт рассказал о разгроме российской группировки в Крыму за 36 часов (ВИДЕО)