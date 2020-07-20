Битва за Колумба в Чикаго

Пострадавшая при попытке снести статую Колумбу в Чикаго.Местные власти очень не хотели ее убирать, поэтому после начала протестов сначала поставили ее под охрану полицейских, а затем начали прятать от активистов BLM под покрывалом.Но это не уберегло ее от попыток сноса. Вот во время последней, мадам на фотографии и получила в табло от полиции, после чего снова пошла волна на тему полицейской жестокости.Полицейские сначала меланхолично смотрели, как статую пытались повалить, но потом пришла отмашка и они пошли мутузить активистов дубинками.Активисты требуют призвать полицию к ответу и снести Колумба, иначе они грозятся прийти более крупными силами и таки снести Колумба своими силами.В мэрии заявили, что "расследуют данный инцидент".

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/6033245.html