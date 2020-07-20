Битва за Колумба в Чикаго
05:18. 20 июля 2020 283 просмотра 2 коммент. Опубликовал: feedmatic
Пострадавшая при попытке снести статую Колумбу в Чикаго.
Местные власти очень не хотели ее убирать, поэтому после начала протестов сначала поставили ее под охрану полицейских, а затем начали прятать от активистов BLM под покрывалом.
Но это не уберегло ее от попыток сноса. Вот во время последней, мадам на фотографии и получила в табло от полиции, после чего снова пошла волна на тему полицейской жестокости.
Полицейские сначала меланхолично смотрели, как статую пытались повалить, но потом пришла отмашка и они пошли мутузить активистов дубинками.
Активисты требуют призвать полицию к ответу и снести Колумба, иначе они грозятся прийти более крупными силами и таки снести Колумба своими силами.
В мэрии заявили, что "расследуют данный инцидент".
Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/6033245.html
Классная тусовка, вот это свобода без дураков. Колумба сносить да там же начального образования нет в этой пиндоафрике и за Колумба зубы выбивать то же цирк пусть сносят, надоест Ваську да гамму на его место воткнут или Колчака на худой конец.
Активно целуют ноги неграм, активно памятники сносят первооткрывателям…. Вот только никто не вспоминает а кто был зачинщиком и главным глашатаем идеи завозить рабов из Африки, а, главное кто этим занимался, вылавливая и перевозя на кораблях ,где были и капитаны и команды, участвующие в этом великом переселении рабов.
Как всегда Англичанка виновата: Впервые африканские невольники были завезены в британскую Виргинию английскими колонистами в 1619 году. В 1698 году английский парламент узаконил для частных лиц работорговлю[2]. Однако после дела Сомерсета в Англии (1772), Французской революции и начала войны с Наполеоном в 1807 году Британский парламент воспользовался моментом, чтобы сначала запретить кораблям доставку рабов во французские колонии. Затем аболиционисты Уилберфорс и Гренвиль добились распространения этого запрета и на другие страны[3], в том же году Королевский флот начал борьбу с работорговлей на побережье Западной Африки, что остановило поставку живого товара и через океан.
По состоянию на 1860 год, из 12-миллионного населения 15 американских штатов, где сохранялось рабство, 4 миллиона были рабами[4]. Из 1,5 млн семей, живущих в этих штатах, более 390 тыс. семей имели рабов.
Среди «белых рабов» преобладали ирландцы, захваченные англичанами в ходе покорения Ирландии в 1649—1651 годах[5].
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%B2_%D0%A1%D0%A8%D0%90
Вот кого надо благодарить. А памятники сносят Колумбу, отдавая за это свои зубы.
Вот что значит плохо учиться и не знать историю своего народа.