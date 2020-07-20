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Битва за Колумба в Чикаго

05:18. 20 июля 2020 283 просмотра 2 коммент. Опубликовал:


Пострадавшая при попытке снести статую Колумбу в Чикаго.
Местные власти очень не хотели ее убирать, поэтому после начала протестов сначала поставили ее под охрану полицейских, а затем начали прятать от активистов BLM под покрывалом.
Но это не уберегло ее от попыток сноса. Вот во время последней, мадам на фотографии и получила в табло от полиции, после чего снова пошла волна на тему полицейской жестокости.
Полицейские сначала меланхолично смотрели, как статую пытались повалить, но потом пришла отмашка и они пошли мутузить активистов дубинками.







































Активисты требуют призвать полицию к ответу и снести Колумба, иначе они грозятся прийти более крупными силами и таки снести Колумба своими силами.
В мэрии заявили, что "расследуют данный инцидент".

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/6033245.html

Метки: blm, колумб, памятники, рабство, расизм, США, фотографии, чикаго

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2 Комментария » Оставить комментарий


  • 3080 2322
    Игорь 20 июля 2020 в 12:16

    Классная тусовка, вот это свобода без дураков. Колумба сносить да там же начального образования нет в этой пиндоафрике и за Колумба зубы выбивать то же цирк пусть сносят, надоест Ваську да гамму на его место воткнут или Колчака на худой конец.

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  • 4248 3736
    прохожий 20 июля 2020 в 13:18

    Активно целуют ноги неграм, активно памятники сносят первооткрывателям…. Вот только никто не вспоминает а кто был зачинщиком и главным глашатаем идеи завозить рабов из Африки, а, главное кто этим занимался, вылавливая и перевозя на кораблях ,где были и капитаны и команды, участвующие в этом великом переселении рабов.
    Как всегда Англичанка виновата: Впервые африканские невольники были завезены в британскую Виргинию английскими колонистами в 1619 году. В 1698 году английский парламент узаконил для частных лиц работорговлю[2]. Однако после дела Сомерсета в Англии (1772), Французской революции и начала войны с Наполеоном в 1807 году Британский парламент воспользовался моментом, чтобы сначала запретить кораблям доставку рабов во французские колонии. Затем аболиционисты Уилберфорс и Гренвиль добились распространения этого запрета и на другие страны[3], в том же году Королевский флот начал борьбу с работорговлей на побережье Западной Африки, что остановило поставку живого товара и через океан.

    По состоянию на 1860 год, из 12-миллионного населения 15 американских штатов, где сохранялось рабство, 4 миллиона были рабами[4]. Из 1,5 млн семей, живущих в этих штатах, более 390 тыс. семей имели рабов.

    Среди «белых рабов» преобладали ирландцы, захваченные англичанами в ходе покорения Ирландии в 1649—1651 годах[5].
    https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%B2_%D0%A1%D0%A8%D0%90
    Вот кого надо благодарить. А памятники сносят Колумбу, отдавая за это свои зубы.

    Вот что значит плохо учиться и не знать историю своего народа.

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