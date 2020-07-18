“Здесь чисто политический подтекст. Интервью”. Е.Ю.Спицын на радио Спутник

Насколько соблазнительны популярные разговоры о самоосуществлении и самореализации человека! Как будто человек предназначен лишь для того, чтобы удовлетворять свои собственные потребности или же себя самого. Поскольку самоосуществление и самореализация вообще важны для человеческого бытия, они достижимы лишь как результат, но не как интенция.

— Виктор Франкл