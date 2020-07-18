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“Здесь чисто политический подтекст. Интервью”. Е.Ю.Спицын на радио Спутник

12:46. 18 июля 2020 84 просмотра Один комментарий Опубликовал:

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=3R3ts6wFMsE

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Один комментарий » Оставить комментарий


  • 1121 646
    Георгий 18 июля 2020 в 13:27

    Спицин как всегда подвирает, а здесь ещё и вовсю врёт ( о подтверждении генетической экспертизой подлинности останков Николая 2-го) в интересах западных кураторов! Бодрый болтун продолжает исправно отрабатывать вложенные в его раскрутку деньги. Пущай старается, интересно, есть ли кто нибудь кому он интересен и его слушает?

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