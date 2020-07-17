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Выход боевой техники: кадры масштабной внезапной проверки готовности войск

20:18. 17 июля 2020 124 просмотра Нет комментариев Опубликовал:

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=M-2iJg2GJak

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