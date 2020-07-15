УДК “Боном Ричард” горит уже 3-й день

Несмотря на все усилия, полностью потушить пожар на УДК "Боном Ричард" начавшийся 12 июля американским пожарным пока не удается.Площадь возгорания сократилась и угроза взрыва запасов авиационного топлива (более 1 млн. галлонов) ликвидирована. Вместе с тем, на УДК обрушилась часть взлетной палубы, а также отмечаются деформации и трещины в корпусе.Корабль продолжают усиленно заливать водой ввиду чего одновременно с тушением приходится вести работу по спрямлению корабля, так как то приняв много воды, начал давать крен.Как пишут американские военно-морские эксперты, в вероятностью 80-90% корабль будет отправлен на слом, а ВМФ США будут вынуждены корректировать планы по замене УДК типа "Уосп" на УДК типа "Америка", так как выбывание из состава флота "Боном Ричарда" до плановой замены сокращает возможности флота. Флотские занимают более обтекаемую позицию, заявляя, что размер ущерба будет оценен после того, как пожар будет потушен и будет проведена соответствующая проверка на предмет причин пожара и его последствий. После этого и будет решаться – целесообразно ли вваливать в ремонт огромные деньги или же проще списать и ускорить строительство УДК типа "Америка".Общее число пострадавших с начала пожара составляет 61 человек (военные и гражданские – большая часть, отравление угарным газом и ожоги разной степени).

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/6020495.html