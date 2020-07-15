Россия первой в мире испытала двигатель нового типа

Россия первой в мире провела испытания электродвигательной установки, созданной на основе технологий высокотемпературной сверхпроводимости и питающейся полностью от аккумулятора, рассказали РИА Новости в Фонде перспективных исследований.

«В рамках совместного проекта Фонда перспективных исследований и ЗАО „СуперОкс“ впервые в мире осуществлены лабораторные испытания элементов авиационной интегрированной электроэнергетической системы на основе единой высокотемпературной сверхпроводниковой (ВТСП) платформы, состоящей из аккумуляторной батареи, ВТСП-кабеля, ВТСП-токоограничивающего устройства и ВТСП-электродвигателя», — сказали в пресс-службе.

Там пояснили, что в ходе испытаний электропитание двигателя обеспечивалось только за счет специально разработанной аккумуляторной батареи высокой мощности. Тестирование проводилось в условиях имитации взлета и посадки, заряда и разряда батареи в полете, а также аварийных режимах.

В перспективе испытанная интегрированная электроэнергетическая система будет использована в составе экспериментальной авиационной гибридной силовой установки. Ее, в свою очередь, разрабатывает Центральный институт авиационного моторостроения имени Баранова. Испытания гибридной силовой установки в составе самолета запланированы на 2020–2021 годы.

Проект реализуется, как уточнили в Фонде перспективных исследований, для создания полностью электрических самолетов и вертолетов, отличающихся от существующих образцов авиационной техники более совершенными эксплуатационными характеристиками.

Совместный проект Фонда перспективных исследований и ЗАО «СуперОкс» по созданию высокотемпературного электродвигателя на сверхпроводниках стартовал в декабре 2016 года. Реализуемые технологии открывают возможности по созданию «полностью электрических» летательных аппаратов, таких как аэротакси с вертикальным взлетом и посадкой и электрических морских судов. В рамках проекта для демонстрации возможностей технологии разработаны образцы электродвигателей мощностью 50 кВт и 500 кВт.

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