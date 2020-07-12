Сводки от ополчения Новороссии 12 июля 2020

В редакцию «Русской Весны» поступил текст экстренного заявления официального представителя Управления Народной милиции ДНР.

Украинская агрессия продолжает приносить боль и страдания жителям Республики. Каратели, не имея успеха на передовой, перешли к тактике ведения огня по гражданским объектам и мирным гражданам.

По уточненным данным наших представителей в СЦКК, в результате вчерашних обстрелов боевиками 57 омпбр по указанию военного преступника Мишанчука района поселка шахты «Октябрьская» повреждения получили три домостроения по адресам: ул. Пятницкого, д. 80, 104 и 109, также боевики 35 обрмп повредили один дом по ул. Селидовской, д.15.

В результате ответных действий подразделений НМ ДНР огневая активность оккупантов была подавлена. Противник понес потери, по предварительной информации, трое боевиков ранены.

Мы призываем международные организации, в частности ОБСЕ, в очередной раз не закрывать глаза на преступления украинских боевиков и дать им объективную и принципиальную оценку.

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