Сводки от ополчения Новороссии 12 июля 2020
- 14:48 «Стреляют без передыху!» — жители многострадальной Гольмы рассказали, на что идут украинские оккупанты (ВИДЕО).
- 12:46 Огневая активность оккупантов подавлена: экстренное заявление Армии ДНР.
- 04:30 «Твоя дорога — в ад!» — Донбасс помнит своих убийц (ВИДЕО).
- 03:00 Взрыв на Донбассе уничтожил автомобиль с карателями.
«Стреляют без передыху!» — жители многострадальной Гольмы рассказали, на что идут украинские оккупанты (ВИДЕО)
Украинские оккупанты продолжают ведение огня по населенным пунктам Республики.
Так, 11 июля около 7 часов утра киевские боевики обстреляли из вооружения БМП, ПТУР и гранатометов поселок Гольмовский.
В следствие разрыва украинских боеприпасов получили повреждения два домостроения по адресам: ул. Селидовская, д.8 и д.34.
Очередной теракт был совершен оккупантами преднамеренно, ранним утром, когда все мирные жители отдыхали в своих домах.
Немного позже они рассказали, что происходило, военному репортёру Народной милиции.
Видео предоставлено «Русской Весне» Народной милицией ДНР.
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Огневая активность оккупантов подавлена: экстренное заявление Армии ДНР
В редакцию «Русской Весны» поступил текст экстренного заявления официального представителя Управления Народной милиции ДНР.
Украинская агрессия продолжает приносить боль и страдания жителям Республики. Каратели, не имея успеха на передовой, перешли к тактике ведения огня по гражданским объектам и мирным гражданам.
По уточненным данным наших представителей в СЦКК, в результате вчерашних обстрелов боевиками 57 омпбр по указанию военного преступника Мишанчука района поселка шахты «Октябрьская» повреждения получили три домостроения по адресам: ул. Пятницкого, д. 80, 104 и 109, также боевики 35 обрмп повредили один дом по ул. Селидовской, д.15.
В результате ответных действий подразделений НМ ДНР огневая активность оккупантов была подавлена. Противник понес потери, по предварительной информации, трое боевиков ранены.
Мы призываем международные организации, в частности ОБСЕ, в очередной раз не закрывать глаза на преступления украинских боевиков и дать им объективную и принципиальную оценку.
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«Твоя дорога — в ад!» — Донбасс помнит своих убийц (ВИДЕО)
Ни на секунду не забывает Донбасс имена и фамилии карателей, убивающих его народ. Помнят их и молодые люди, в силу возраста не имевшие возможности принять участие в его защите. Сегодня эти молодые люди взрослеют, получают образование и помогают собирать материалы на украинских убийц для будущих обвинительных процессов по военным преступлениям. Потому что военные преступления сроки давности не имеют!
Вот один из материалов, подготовленный активистами проекта «Медиагвардия».
С днём рождения, убийца Валерий Залужный!
Очередной военный преступник Украины — Валерий Залужный. Один из тех командиров, кто отдавал приказ уничтожать мирных жителей Донбасса. Это тот, кто искалечил тысячи жизней и заставил наших детей сидеть в подвалах.
Залужный, мы не забудем и не простим твои зверства. Твоя дорога — в ад!
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Алексей Селиванов, для «Русской Весны»
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Взрыв на Донбассе уничтожил автомобиль с карателями
«Русская Весна» публикует полную сводку о военной ситуации в ЛНР за минувшие сутки по итогам брифинга начальника пресс-службы Управления Народной милиции ЛНР Якова Осадчего.
По данным наблюдателей представительства ЛНР в СЦКК, за прошедшие сутки противник один раз нарушил режим прекращения огня.
Боевики 24-й бригады ВСУ вели огонь из стрелкового оружия по району н. п. Нижнее Лозовое. Информация о пострадавших среди мирного населения и повреждениях гражданской инфраструктуры уточняется.
Нам стало известно, что более 200 военнослужащих 30-й бригады ВСУ, привлекаемых к тушению лесных пожаров в Новоайдарском районе, вернулись в пункты временной дислокации.
Следует отметить, что в связи с нехваткой личного состава, в течение недели позиции подразделений 30-й омбр были ослаблены, и на них несли службу по одному военнослужащему.
По приказу командира бригады Гараза позиции подразделений, дороги и подступы к населенным пунктам района ответственности соединения усилены дополнительными минными заграждениями. Нашей разведкой зафиксирована установка более трехсот противотанковых мин в районе н. п. Попасная.
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Мы неоднократно сообщали о безответственном и бесконтрольном характере минирования украинскими боевиками территории Донбасса, что представляет угрозу не только для мирного населения оккупированных ВСУ территорий, но и для самих оккупантов.
Так, командование 30-й бригады не поставило в известность о новых минных полях вернувшиеся с ликвидации пожаров подразделения, что явилось причиной очередного чрезвычайного происшествия с гибелью военнослужащих.
В результате наезда автомобиля ВСУ на противотанковую мину ТМ-62 младший сержант Кучев и солдат Литвин погибли на месте, а командир взвода младший лейтенант Матвеев скончался при эвакуации в медучреждение н. п. Попасная.
С целью уйти от ответственности за халатные действия командование 30-й омбр уже включило фамилии погибших солдат в списки самовольно оставивших часть, а версия гибели офицера в настоящее время проходит согласование в штабе ОТГ «Север».
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Преступная деятельность украинских боевиков в зоне «ООС» продолжает усиливать социальное напряжение в регионе. Всё чаще мирные жители подконтрольных ВСУ территорий открыто проявляют свое недовольство и, не надеясь на помощь правоохранителей, пытаются бороться с боевиками ВСУ собственными силами.
Так, 10 июля в н. п. Станица Луганская охранник продуктового магазина «Ермак» пресёк попытки военнослужащего 25-й овдбр вынести без оплаты спиртные напитки и продукты на сумму более 2 тысяч гривен.
Военнослужащий был вооружён, но находился в неадекватном состоянии, что позволило охране магазина справится с ним без привлечения полиции, ограничившись изъятием продуктов.
Несостоявшийся грабитель решил выместить злость на рекламных плакатах и дорожных знаках, расположенных вдоль дороги к КПВВ «Станица Луганская», громко комментируя свое отношение к местному населению, которое, по его мнению, совсем перестало уважать «защитников Украины».
Через 2 часа нарушителя общественного порядка забрал патруль ВСП, при этом вызванные жителями наряды полиции наблюдали происходящее со стороны, но связываться с вооружённым боевиком отказались.
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