Новости Украины и Новороссии 11 июля 2020

Грабли Януковича. Зачем Зеленский заигрывает с радикалами

Ровно пять лет назад, 11 июля 2015 года, война, развязанная Киевом в Донбассе, пришла и на Запад Украины. Мир тогда шокировали кадры настоящего боевого противостояния между праворадикалами, вооруженными до зубов, и сотрудниками правоохранительных органов в Мукачево (Закарпатская область). Тогда боевики “Правого сектора”* средь бела дня устроили бандитские разборки на территории спортивного комплекса “Антарес”. Они попросту застрелили охранника, открыто, ничего не стесняясь, прямо во дворе комплекса. При этом угрожая народному депутату Михаилу Ланьо, с которым у них был конфликт из-за передела рынка контрабанды в регионе.

Затем началась блокада комплекса силовиками. Но боевики применили автоматы, пулемет, установленный на их автомобиле, и даже гранатометы. В итоге они прорвали окружение и скрылись в карпатских лесах, где вели партизанские бои. Два человека в ходе этих столкновений погибли (помимо убитого охранника), ранения получили шестеро силовиков и несколько мирных жителей, оказавшихся поблизости, сгорели три милицейских автомобиля.

Какие же решительные заявления о том, что националистов накажут, звучали тогда из уст различных руководителей государства и силовых ведомств! Президент Петр Порошенко однозначно назвал боевиков террористами. Министр внутренних дел Арсен Аваков пообещал в случае сопротивления уничтожить их. Верховная рада немедленно создала следственную комиссию, которая поклялась установить виновных.

И вот прошло пять лет. Если кто-то думает, что праворадикалы, громогласно объявленные террористами, наказаны, то он глубоко заблуждается. Сначала лидер “Правого сектора”* Дмитрий Ярош прибыл в Мукачево и провел переговоры с силовиками и представителями власти, затем выяснилось, что его боевики, укрывавшиеся в лесах, внезапно “растворились”. Потом неоднократно сообщалось, что они загадочным образом оказались в противоположной части страны — в расположении базы “правосеков” под Днепропетровском. И все, больше об этом деле никто ничего не слышал.

В сентябре 2015 года следственная комиссия Рады отчиталась о ходе “расследования” и сделала вывод о том, что главные виновники боестолкновений в Мукачево — региональное руководство МВД и СБУ, поскольку оно должным образом не реагировало на сигналы о контрабанде. О праворадикалах, убивших человека и развязавших уличные бои, почти ничего и не сказали. Все обещания примерно наказать “террористов” и “бандитов” начисто забыли.

Мало того, Роман Стойка, командир отряда “Правого сектора”*, устроившего бойню, и сейчас преспокойно выкладывает в социальных сетях публичные приветы “мусорам Закарпатья”, откровенно издеваясь над силовиками, которые формально как бы “разыскивают” боевиков. Судя по его подсчетам, он скоро собирается отмечать юбилей — две тысячи дней в розыске.

Столь стремительному забвению мукачевского дела, вызвавшего такой резонанс, во многом способствовало событие, затмившее все остальное, — столкновения националистов с сотрудниками правоохранительных органов под стенами Верховной рады. Напомним, во время стычки с бойцами Национальной гвардии, защищавшими парламент, радикалы метнули гранату. Погибли четверо молодых нацгвардейцев, ранения разной степени тяжести получил 141 человек, из которых 131 — силовики.

Как это обычно бывает на Украине, под подозрение попали “ветераны АТО”, связанные с ультранационалистами — в данном случае с партией ВО “Свобода”. Было установлено, что гранату кинул боец батальона “Сич” Игорь Гуменюк. Родственники погибших и покалеченных на всю жизнь нацгвардейцев до сих пор проводят акции, умоляя не забыть это дело и наказать виновных. Но воз и ныне там — судебные разбирательства проходят ни шатко ни валко. А дело против организаторов бойни под Радой вообще быстренько замяли.

Полная безнаказанность откровенных неонацистов породила кровавую череду преступлений. Украинский праворадикал уже давно усвоил, что он может убивать, стрелять, избивать оппонентов до полусмерти — и ему за это ничего не будет. Исключение составляют лишь случаи, когда их жертвами становятся такие же националисты. Показательным является дело херсонской активистки Екатерины Гандзюк. Судя по материалам следствия, очередных “ветеранов АТО” убедили в том, что та — “вата” и поддерживает сепаратистов. Они и исполнили заказ, облив девушку серной кислотой, после чего она скончалась. Но выяснилось, что она и сама националистка. И здесь уж колесо правосудия медленно, но все-таки завертелось.

В остальных же случаях ультраправые знают, что фактически ничем не рискуют. Потешные судебные разбирательства вокруг дела одесского националиста Сергея Стерненко, совершившего показательное, под видеокамеру, убийство, привели к тому, что он просто стал героем в глазах его “побратимов”. В итоге обвиняемый позволяет себе демонстративно разрывать решения суда, открыто издеваясь над украинской системой правосудия и властью.

Робкие попытки Владимира Зеленского продемонстрировать, кто в доме хозяин, также ни к чему не привели. Вспомним, как в декабре прошлого года он совместно с главой МВД Аваковым провел громкую презентацию вполне убедительных доказательств, свидетельствующих о причастности очередных праворадикалов к убийству журналиста Павла Шеремета. Многие тогда восприняли это как знак перемен: мол, власть наконец-то осознала опасность, исходящую для нее от нацистов. На самом деле и презентации этой не было бы, если бы подозреваемые в убийстве не планировали провокации лично против самого Авакова. Но и здесь Зеленский столкнулся с массовыми акциями протеста, после чего откровенно начал заискивать перед националистами и даже использовать их для подавления оппозиционеров.

Президент Украины Владимир Зеленский появился на людях в форме с черепом на шевроне

Судя по тому, как развиваются события на Украине вокруг этих резонансных дел, нынешний президент уверенно наступает на те же “грабли Януковича”. Видимо, он тоже поверил, что его базовый, “богом данный”, электорат никуда не денется, а вот позаигрываешь с ультраправыми — и нарастишь свой рейтинг на западе. Именно так поступал и Янукович, активно подпитывая в 2013 году “Свободу”, которая и стала основной движущей силой, отправившей его в Ростов. Отличие Зеленского от того президента заключается лишь в том, что у него не было и нет базового электората. Выйти на улицы в поддержку главного “слуги народа” в случае необходимости просто некому. А его безволие лишь отталкивает и тех избирателей, которые голосовали за Зеленского в надежде на позитивные изменения в стране. Отсюда и стремительное обрушение рейтингов.

Можно констатировать, что и нынешняя власть бессильна, неспособна что-то противопоставить нациствующим молодчикам. А это значит, что те продолжат безнаказанно устраивать новые бойни по типу мукачевской, метать гранаты в силовиков и устраивать террор против инакомыслящих. При молчаливом согласии Запада, продолжающего повторять свои мантры о том, что украинские фашисты — это всего лишь “выдумка прокремлевских СМИ”.

Владимир Корнилов

* Экстремистская организация, запрещенная в России.

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Порошенко и Парубия «взяли за язык» (ВИДЕО)

Конституционный суд Украины начал рассматривать скандальный закон о языке. Соответствует ли он положениям Конституции? По словам журналиста киевского издания Klymenko Time Глеба Ляшенко, это знаковое дело для президента Зеленского, поскольку это его последний шанс оправдаться перед миллионами русскоязычных украинцев, которые за него голосовали. «А для Украины — это один из последних шансов восстановить языковую справедливость, свернув с пути межэтнической и межкультурной вражды, навязанного Порошенко, Парубием и прочими постмайданными разжигателями», — отметил журналист. Иск в Конституционный суд был подан ещё в июне прошлого года вскоре после того, как уже проигравший выборы, но ещё остающийся президентом Порошенко подло и цинично подписал сомнительный закон. Отомстим всем русскоязычным украинцам, за него не голосовавшим! По мнению оппозиционных депутатов закон о языке не соответствует целому ряду статей Конституции и явно угнетает русский язык и другие языки нацменьшинств. А главное — дискриминирует украинцев по языковому признаку. Ляшенко напомнил, что в украинской Конституции есть как минимум три статьи, которые гарантируют права русскоговорящим украинцам. Например, статья 10 гласит, что «в Украине гарантируется свободное развитие, использование и защита русского и других языков национальных меньшинств». Статья 15 гласит, что «общественная жизнь в Украине основывается на принципах политического, экономического и культурно-идеологического многообразия». При этом «никакая идеология не может признаваться государством как обязательная». И наконец статья 53 Конституции Украины, которая гарантирует обучение на родном языке для всех национальных меньшинств. «Кроме того, частично нарушается статья 24 Конституции, которая запрещает предоставлять привилегии, в том числе по языковому признаку. А они в «порошенковском» законе даются крымскотатарскому языку, языкам Евросоюза. А русскому языку — хрен с маслом! Одни лишь запреты и никаких привилегий!» — сказал журналист. На этом основании оппозиция требует признать закон о языке неконституционным и полностью его отменить. Ляшенко отметил, что «даже в Европе, на которую мы всегда подглядываем с великим пиететом, порошенковский закон о языке никто не защищает». Так, в конце прошлого года венецианская комиссия опубликовала неутешительные выводы о проводимой «Незалежной» языковой политике. И там отметили, что «русский язык занимает особое место в Украине» и призвали не делать разницы между языковыми правами меньшинств, имеющих корни в Евросоюзе, и русскоязычными. А ещё посоветовали срочно принять закон о защите прав нацменьшинств. Эксперты комиссии пришли к выводу, что русский язык подлежит защите как один из ключевых региональных языков и акцентировали внимание на том, что ратифицировав Европейскую языковую хартию, Украина обязана её соблюдать, защищая права русскоязычного населения. «Впрочем наша власть, уже новая власть рекомендации венецианской комиссии проигнорировала. Не заметила их! Один лишь спикер парламента Разумков обмолвился, что языковой закон может быть изменён. По крайней мере депутаты этот вопрос, по словам спикера, рассмотрят обязательно», — напомнил Ляшенко. Что же касается президента Зеленского, то он о языке уже давно не вспоминает. По словам журналиста, «последний раз тема языка и подчёркнуто уважительного отношения к русскоязычным украинцам прозвучала в памятном новогоднем обращении президента». «После этого вопросы о языке Зеленский обходит стороной, хотя год назад эта тема была для него магистральной и принесла значительную часть голосов на выборах», — отметил Ляшенко. И вот Конституционный суд, который формально является независимым от Офиса президента органом, готовится вынести своё решение. Несомненно судьи КС будут прислушиваться к мнению президента и его окружения. А сигналы оттуда, по словам Ляшенко, «идут довольно ясные». 6 июля (ровно за день до того, как Конституционный суд начал рассматривать закон о языке) секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что русский язык украинцам знать необязательно, а второй государственный язык таки нужен. Но не русский, а английский! «Данилов, кстати, бывший мэр Луганска, бывший губернатор Луганской области, на 100% русскоязычный. Уже, видимо, бывший русскоязычный…» — заметил Ляшенко. И добавил, что так или иначе из окружения Зеленского судьям КС явственно намекают, что «порошенковский» закон о языке их вполне устраивает и трогать его не нужно. «Україна понад усе?» На фоне языкового скандала порохоботы выводят на улицу своих сторонников. 6 июля в Ивано-Франковске провели акцию «Армия, мова, вiра!». Однако, по мнению журналиста, не вполне понятно, какие там проблемы с украинским языком, «но, видимо, ивано-франковские депутаты и активисты считают, что жить по их языковым правилам должны и харьковчане, и одесситы». Позже ивано-франковские националисты добрались уже до Киева, где продолжили свои кричалки под стенами Конституционного суда вместе с боевиками «Нацкорпуса». «Мне вот интересно, а если, например, депутаты Одесского горсовета приедут в Киев и начнут пикетировать КСУ в поддержку русского языка — это тоже будет нормально? Или подобное позволено лишь депутатам из привилегированных западных регионов?» — поделился мнением Ляшенко. Он добавил, что «всем этим пассионарным активистам нужно понять одну вещь: Украина — многонациональная страна», о чём говорят данные последней переписи. Так, второй по численности этнической группой в Украине являются русские. Прошлогодний опрос Киевского международного института социологии показал, что на русском языке говорят — 28% украинцев. Ещё 25% — говорят как на русском, так и на украинском. Суммарно русский язык используют в жизни — 53% граждан Украины. Цифры весьма убедительные, считает Ляшенко, хотя даже в этом случае процент использования русского существенно занижен. «Есть у нас немало людей, которые являясь на 100% русскоязычными, прикидываются украиномовными, исходя из своих патриотических убеждений. Когда такого человека социолог спрашивает: “Какой язык для вас родной?” — он на русском языке отвечает: “Украинский родной”. Такой вот патриотизм на грани шизофрении» — сказал блогер. По данным Киевского международного института социологии 2/3 граждан Украины хотят, чтобы русский язык преподавался в школах. У себя дома на русском и украинском языках говорят равное количество людей — по 49%. На учёбе, в школе или институте чаще используется украинский язык. А в интернете с завидным преимуществом лидирует русский язык. Отменят ли «порошенковский» закон о языке? Ляшенко считает, что да. Но, возможно, не в этом году и не при этом президенте. «Язык исходит не от государства, а от народов его населяющих. Язык государства и языки в государстве — это абсолютно разные категории. Начиная с 2005 года украинские политики хитро манипулируют общественным мнением, подменяя родной язык государственным. Украину создавал многонациональный народ — это записано в наше Декларации о независимости. Но почему-то Украина становится родным домом только лишь для одной нации и мачехой для всех остальных, хотя культурное разнообразие — главное богатство Украины, которое нужно уважать, защищать и развивать», — подытожил украинский журналист. Читайте также: Украина призывает Запад поддержать пересмотр Минских соглашений

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Жуткий удар по автобусу с шахтёрами — Киеву нет прощения (ФОТО)

Шесть лет назад, 10 июля 2014 года, Червонопартизанск обстреляли украинские военные из артиллерии. Автобус с шахтёрами попал под удар, четыре человека погибли на месте, более десяти получили ранения. Жители района в годовщину трагедии собрались на памятный митинг у закладного камня погибшим жителям от агрессии ВСУ, а потом возложили цветы у места гибели шахтёров. Об этом «Русской Весне» сообщили в пресс-службе Общественного движения «Мир Луганщине». Память погибших пришли почтить представители и руководители управления по обеспечению жизнедеятельности города Червонопартизанска, учреждений и организаций города, в том числе и шахты «Красный Партизан», участники общественного движения «Мир Луганщине». На митинге напомнили, что первый мирный житель погиб в Червонопартизанске 2 июля 2014 года. Спустя восемь дней произошёл массированный обстрел города, и 10 июля возле воздухоподающего ствола шахты «Красный партизан» объединения «Свердловантрацит» автобус попал под артиллерийский удар ВСУ. «Слишком глубокую рану мы с вами имеем, чтобы залечить её в памяти. Шесть лет прошло с тех трагических дней, когда страшная весть всколыхнула нас. И до сих пор политика украинского правительства направлена на войну против мирного населения Донбасса, до сих пор продолжают гибнуть люди. Вспоминая лето 14-го года, наши жители продолжали работать на производстве, несмотря на взрывы и обстрелы. Это сильные духом, достойные уважения люди. К сожалению, не обошлось без жертв, и тому доказательство — цинично расстрелянный рабочий автобус с погибшими тружениками», — сказал председатель Свердловского территориального отделения ОД «Мир Луганщине», глава Администрации Свердловска и Свердловского района Андрей Сухачёв. Обратилась к присутствующим начальник управления по обеспечению жизнедеятельности города Червонопартизанска, председатель Червонопартизанского первичного отделения ОД «Мир Луганщине» Елена Иванникова. Она отметила, что нет прощения военным преступлениям киевской власти. «Те невинные жертвы, которые появились среди мирных из-за хаотичного и циничного обстрела города и рабочего автобуса, навсегда поделили нашу жизнь на „до“ и „после“. Мы не забудем и не простим…» — подчеркнула Елена Иванникова. Читайте также: В Киеве разъяснили позицию по пересмотру Минских соглашений

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Он никто: МИД Украины прокомментировал слова Саакашвили о грузинском руководстве

Украина высоко ценит стратегическое партнерство с Грузией. Тем не менее, высказывания неуполномоченных лиц не могут считаться позицией государства — именно так прокомментировал МИД Украины заявления грузинской стороны, сделанные после высказываний главы исполкома Нацсовета реформ, экс-президента Грузии Михаила Саакашвили. Последний, напомним, заявил, что не признает легитимность нынешнего грузинского правительства. В украинском внешнеполитическом ведомстве зачем-то вспомнили про Covid-19 (в том плане, что учреждение работает, несмотря на пандемию), и заявили, что «работают над практическим наполнением» партнерства с Грузией. «Общими для двух стран являются вызовы в сфере безопасности и проблемы оккупированных Россией территорий наших государств», — подчеркнули в МИД. «В этой связи отмечаем, что украинским законодательством четко определен перечень должностных лиц и государственных органов, которые наделены полномочиями выражать официальную позицию Украины. Публичные высказывания неуполномоченных лиц не могут считаться позицией государства», — заявили в МИД Украины. Заявление украинских дипломатов прозвучало после того, как посол Украины в Тбилиси Игорь Долгов был вызван в МИД Грузии. Грузинская сторона назвала недопустимыми заявления украинского официального лица Саакашвили, который в видеообращении к своим сторонникам в Грузии отметил, что не признает законными нынешнее грузинское правительство. При этом он вновь заявил о намерениях активно способствовать смене власти в Грузии. Читайте также: Странная попытка побега из Украины в Россию была снята на видео (ВИДЕО)

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