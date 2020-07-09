“Пишите в Спортлото!” Борис Марцинкевич
21:01. 9 июля 2020 103 просмотра Нет комментариев Опубликовал: feedmatic
Как Литва пыталась закрыть БелАЭС и что из этого получилось
Зачем СМИ ссорят РФ и Белоруссию: разбор мифов об энергетике соседей. Как Литва проворонила свою АЭС и теперь пытается закрыть Белорусскую. Почему у неё ничего не получается и где здесь РФ. Об этом и многом другом рассказывает в своей авторской программе главный редактор портала “Геоэнергетика” Борис Марцинкевич.
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Источник: http://xn--80ajoghfjyj0a.xn--p1ai/pishite-v-sportloto-boris-martsinkevich