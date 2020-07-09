“Пишите в Спортлото!” Борис Марцинкевич

Концептуал СМИ Как Литва пыталась закрыть БелАЭС и что из этого получилось

Зачем СМИ ссорят РФ и Белоруссию: разбор мифов об энергетике соседей. Как Литва проворонила свою АЭС и теперь пытается закрыть Белорусскую. Почему у неё ничего не получается и где здесь РФ. Об этом и многом другом рассказывает в своей авторской программе главный редактор портала “Геоэнергетика” Борис Марцинкевич.

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