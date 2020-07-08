Сёмин о Иосифе Бродском

Первое стихотворение Владимира Высоцкого, написанное им в 1953 году, посвящено было И.В. СталинуВокруг имени знаменитого поэта В. Высоцкого ходило много слухов и легенд, потому что зрителям и слушателям было трудно поверить, что сам он никогда не ...
... на тему бесед с Бродским и советскими диссидентами.Просто...же не люди” (И.Бродский)Примета времени. Пресловутая кухонная фронда...ничего в ней не понимал).Иосиф [Бродский] склонялся скорее на его...в переделке следующего. На это Иосиф сказал: “Когда такое слышишь...
"Гитлеровский режим уничтожил шесть миллионов евреев. Советский Союз и страны Коалиции уничтожили гитлеровский режим. С его крахом прекратилось и уничтожение евреев. Если бы не Победа, потери еврейского народы были бы еще более страшными, а если бы Гитлер...
От автора: Концепция Общественной Безопасности “Мёртвая вода” впервые опубликована в 1993 г. Авторский коллектив назвал себя Внутренним Предиктором России (СССР) и опубликовал копирайт об отказе на авторские права. Много лет вопрос о личностях авторов КОБ...
А разве есть такой русский поэт Бродский? Что-то не припомню…
“Русский”, Лёнь , – это прилагательное.
Ты кто?.Я русский.Попробуй с другими национальностями-я французский,я англиЙский.Не получится.