Новости Украины и Новороссии 08 июля 2020

Мы готовимся к худшему, — глава Минздрава Украины

На Украине растет заболеваемость коронавирусом, и к осени система здравоохранения «незалежной» должна готовиться к «худшему варианту». Об этом в эфире одного из украинских телеканалов заявил министр здравоохранения страны Максим Степанов. Он подчеркнул, что эпидемия на Украине продолжается и в сложившейся ситуации необходимо усиливать ограничительные меры, призванные сдержать распространение COVID-19. «Рассчитываю, что депутаты поддержат законопроект (о штрафах за отказ от ношения защитных масок в общественных местах — прим. РВ). Если мы проанализируем, как у нас происходило развитие эпидемии, то можем увидеть, что мы зафиксировались на определенном уровне 300–400 больных, начали процесс смягчения, пришли к адаптивному карантину… Но некоторые люди поняли это как полный выход из карантина — и последние 4 недели мы наблюдаем рост», — напомнил глава Минздрава. Степанов перечислил регионы-лидеры по распространению коронавируса: это Львовская область, Закарпатье и Киев. «Относительно того, к чему мы готовимся осенью, конечно, наша основная задача — подготовить максимально систему здравоохранения. Мы всегда готовимся к худшему варианту, чтобы мы были способны оказывать медицинскую помощь всем без исключения. За три месяца мы подготовили систему, и сейчас и по эффективности лечения, и по обеспеченности больниц мы находимся в гораздо лучших условиях, чем это было три месяца назад», — утешает соотечественников министр. Напомним, накануне украинский премьер Денис Шмыгаль сообщил, что заболеваемость коронавирусом в «незалежной» превысила критический показатель: более 60 заболевших на 100 тысяч населения. Ранее «Русская Весна» писала о признании, которое сделал главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко. По его словам, реальное число инфицированных коронавирусом в стране может достигать 150 тысяч, и в этом случае Украина сегодня является эпицентром COVID-19 в Европе. Читайте также: Одна из самых красивых ополченок ЛНР вышла замуж за известного офицера армии ДНР (ФОТО, ВИДЕО)

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Украинские органы снова в моде

Супрун и не мечтала о таком джекпоте. Похоже новая власть переплюнула не только Порошенко, ведь получить официальный доступ к отборным органам украинцев – давняя мечта европейских побратимов. Продажа земли, контроль банков, экспорт младенцев, органов… Что дальше, Украина?

Зеленский очень тепло отозвался о данной затее и успел радостно её одобрить.

«Нужно очень мощно взяться за развитие трансплантации в нашей стране. Во-первых, на Украине такие операции в пять-шесть раз дешевле, чем за рубежом, а значит более доступны для украинцев. Это повышает шанс сохранить жизнь. Во-вторых, такая качественная услуга по более низкой цене может привлечь иностранцев», – сказал Вова.

Вот так вот. Теперь «Красному Кресту» не нужно под видом гуманитарной миссии переправлять органы контрабандой. Украина обеспечит все удобства. А вы говорите, пенсионный туризм. Теперь на Украине будет новый вид туризма. Трансплантационный.

Я не силён в подобных делах, но предполагаю, что бизнес можно неплохо организовать. К примеру, некий украинец подписывает добровольную сдачу органов после смерти, а через время, когда придёт заявка на очередной комплект, с нашим альтруистом происходит «несчастный случай». Воспламеняется проводка, у машины отказывают тормоза или человек спотыкается в тёмном переулке. Так и популяция украинцев снижается, и денежка идёт. Это же гениально.

Думаю, данная инициатива Минзрава вызвана давними воспоминаниями из 14-го, когда украинские чиновники неплохо наварили на жителях Донбасса. Вернее, на их органах. В архивах до сих пор можно найти переписку адвоката Тимошенко с немецким Айболитом, который очень интересовался следующей поставкой человеческих «запчастей».

Наверняка все помнят массовые захоронения под Иловайском, Спорным и Нижней Крынкой, где закапывались «разобранные» тела выгодного возраста не старше 35 лет. Националистические батальоны не брезговали даже своими ранеными, которые внезапно умерли от «потери крови».

Волонтёрские старатели с одной мелкой ходки могли купить рефрижератор, чтобы возить более крупные партии без переносного холодильника. Об этом так же можно найти информацию. Представьте сколько зарабатывали ребята повыше. А европейские врачи вместе с Юлей.

Так что, идея вполне логичная. Европейцы так вошли во вкус, что теперь под видом заботы об украинцах, снижается их популяция и наполняются карманы близких к Минздраву людей. План по истреблению народа ускорился и набирает обороты.

Только смотрите всех не перебейте. Оставьте несколько для размножения. Потому что украинские органы снова в моде.

Алексей Гумилёв

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«Думаем, что решать с улицей», — Шарий подвёл итоги войны с неонацистами (ВИДЕО)

Анатолий Шарий и его политическая сила не планируют проводить новые акции протеста в ближайшее время. Об этом рассказал сам Шарий в эфире украинского телевидения. «Я бы не хотел рисковать людьми. Поэтому мы сейчас думаем, как лучше нам решать с улицей. Однозначно надо выходить на мирные акции протеста. Но не против кого-то, а за свои права. Но я бы не хотел, чтобы кто-то страдал. А мы видим разнарядки, которые спущены из Офиса президента — бить, убивать. Я уверен, что ОП имеет к этому отношение. И очень скоро я опубликую фактические данные в подтверждение этому», — заявил он, отвечая на вопрос журналистов. После ряда столкновений с неонацистами, в том числе из «Национального корпуса», сторонники «Партии Шария» заявили, что «отняли улицу у радикалов». За этим последовала серия нападений на активистов «Партии Шария» в разных городах Украины — их избивали, выслеживая около домов в вечернее время суток. Многократные воззвания самого Шария к Владимиру Зеленскому, а также пикеты сторонников партии по пути следования кортежа президента во время визита в Одессу никакого результата не дали. Читайте также: Новая диверсия против главы ДНР

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На Украине полиция задержала двух россиян

Фото: globallookpress.com

Национальная полиция Украины заявила о задержании в Киеве двух россиян, которые якобы планировали «серию тяжких преступлений».

Об этом говорится на сайте правоохранительных органов Украины, передает RT.

«Оперативники управления стратегических расследований в Киеве получили информацию о том, что в столицу прибыли граждане Российской Федерации, которые планируют серию тяжких преступлений», — указывается в сообщении.

В полиции заявили, что задержанные якобы были членами вооружённых формирований, «работали на российские спецслужбы и участвовали в военных конфликтах на территории разных стран».

«По результатам проведения полицейской спецоперации двух мужчин задержали в Шевченковском районе столицы», — отметили в ведомстве.

В пресс-службе полиции уточнили, что в настоящий момент готовятся материалы для принудительного выдворения мужчин из страны.

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Офис Президента заказал мою ликвидацию

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Без украинских заробитчан в Эстонии тонны клубники сгнили на полях

В Эстонии десятки тонн клубники пропали на полях из-за того, что ягоды попросту не было кому собирать из-за карантинных ограничений. Об этом пишет эстонское издание Delfi. Член правления Эстонской ассоциации производителей клубники Элке Лиллеметс сообщила, что с ними уже связался представитель правительства и спросил, можно ли как-то компенсировать причиненный ущерб. В скором времени предприниматели попробуют подсчитать сумму ущерба с помощью независимого консультанта, но уже сейчас видно, что у большинства производителей испортилось 75-80% урожая. От ожидаемого дохода не будет получено где-то 70%. Многие предприниматели уже думают о том, чтобы объявить себя банкротами, говорит Лиллеметс. Министр финансов Мартин Хельме заявил, что правительство все сделало правильно и не должно извиняться перед производителями клубники за то, что вовремя не пустили в страну рабочую силу. «Еще в конце мая фермеры волновались: кто соберет клубнику, если на лето к ним не приедут работники из Украины. Премьер Юри Ратас заверил: сейчас в стране 50 000 безработных, „нужно работать“, „мы стараемся обеспечить местных неработающих хлебом“. В июле кабинет министров, опираясь на рекомендации Совета Европейского союза, все-таки открыл границы иностранным работникам», — пишет издание. Читайте также: Украина сделала неожиданное заявление по паспортам РФ на Донбассе (ВИДЕО)

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«Очень неприятно, когда Россию кидают»: Может ли Донбасс повлиять на украинскую политику

Известный ополченец, создатель и командир батальона «Восток» Александр Ходаковский поделился своим мнением относительно будущего Донбасса. «Читаю рассуждения о пользе нахождения Донбасса в украинской повестке — какой это, дескать, фактор влияния на глобальном уровне: он и мешает созданию проамериканской Речи Посполитой из Украины и Польши, и держит в напряжении американо-германские отношения, и мешает продвижению НАТО… И если говорить о Донбассе в составе России — то только вместе с Украиной. И все время идут отсылки на Джабарова, Примакова…. Помнится, я тоже рассуждал о единой пророссийской Украине, но то было время до “Минска”, заморозившего наше продвижение и позволившего превратиться Украине в то, что пророссийским станет только, если там устроить великое переселение народов куда-нибудь в Сибирь, а оставшиеся тогда выразят лояльность. Но такое разве возможно? Нет и никогда. Да и нечего марать националистическими ублюдками славные Сибирские земли — уж лучше пусть бегут в Польшу драить унитазы. Хочу поиграть логикой. Я поучаствовал и в первом фиаско Януковича в 2004, и в последнем — в четырнадцатом. Но я не только был оба раза в эпицентре событий, но и внимательно следил за процессами. Так вот, регионалам в 2004 вместе с Крымом, который их поддерживал, и традиционно Донбассом в той, мирной и нормальной в отношении России обстановке, с огромным трудом, всего на полноздри удалось переиграть конкурентов. И то потом этот выигрыш Ющенко легко оспорил в суде. Я сидел на седьмом этаже центризбиркома в Киеве и следил за цифрами и манипуляциями: Донецк не оглашают — не оглашены ещё данные по таким-то районам Киева, Луганск не оглашают — не оглашены по таким-то районам Киева. Нужно было дождаться обнародования всех данных по Киеву, чтобы последние результаты по Донбассу, где все схвачено, можно было назвать на пару тысяч больше и тем победить…. Вот так все было. Как сейчас наш измученный кусок земли, без Крыма, с перевёрнутыми теперь уже мозгами украинцев, с нацбатами и бандеровщиной, с разосранными между собой олигархами, готовыми продаться тому, кто больше заплатит, — как он может повлиять на политику на Украине? Что вы там курите? Да, Донбасс — плацдарм. Но не в этих настольных политических играх. Он плацдарм на ту ситуацию, когда нужно будет идти и делать дело, перемалывая бандеровскую мразь траками гусениц — вот для чего он нужен. А по-другому не будет — бросьте эти свои иллюзии! У вас был карманный Янукович со всей королевской ратью, у вас было все — и где оно? Так как вы рассчитываете сейчас откатить ситуацию назад, не имея, кроме Донбасса, по сути, ничего? На Медведчука надежды возлагаете? Я понимаю, почему нужен “Минск”, я понимаю, что Россия сейчас играет, чем придётся, балансируя на тонкой досточке, — но прекратите засирать Путину мозги несбыточными планами! Мы будем терпеть, — что нам ещё остаётся? Но мне было очень стыдно, когда Путин сказал: они нас кинули. Нам на Донбассе очень неприятно, когда Россию кидают». Читайте также: Новая диверсия против главы ДНР

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Наконец-то Силовики отработали на отлично

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