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Стабильность

15:13. 7 июля 2020 131 просмотр Один комментарий Опубликовал:

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Доля россиян с доходом ниже 15 тыс. рублей увеличилась до 45%
 
За время пандемии коронавируса доля россиян со среднемесячным доходом ниже 15 тыс. руб. возросла с 38,1% до 44,6%. Увеличилась и доля населения, живущего на доход менее 5 тыс. руб., следует из опроса СК «Росгосстрах жизнь» и научно-технического центра «Перспектива».

 

В телефоном опросе участвовали 1,5 тыс. россиян старше 18 лет. Исследование проводилось с 26 февраля по 3 марта (до введения основных ограничений и режима самоизоляции) и в июне (после ослабления режима самоизоляции). Погрешность результатов — 3,3%.

Доля россиян, зарабатывающих в месяц выше 15 тыс. руб., снизилась с 61,8% в феврале до 55,3% в июне, доля респондентов с доходом выше 25 тыс. руб. — с 36,2% до 27,1%, приводит результаты исследования РБК. Большинство россиян (36,5%) живут на доход от 5 до 15 тыс. руб. в месяц. Доход менее 5 тыс. руб. в месяц имеют 8,1% респондентов, от 25 до 35 тыс. руб. зарабатывают около 13%, 35–50 тыс. руб. — 8,5%, 50–100 тыс. руб.— 3,5%. При этом доля опрошенных с доходом более 100 тыс. руб. выросла с 1,8% до 2,1%.

Половина (50,3%) респондентов рассказали, что уровень их дохода и членов семьи не изменился с момента начала пандемии, 19,7% сообщили о «значительном» сокращение дохода с марта, еще 16,5% рассказали о снижении дохода одного или нескольких членов их семьи, каждый десятый потерял заработок полностью.

Падение доходов потребителей из-за кризиса привело к росту продаж в секонд-хендах. В июне выручка таких магазинов выросла в 1,4 раза год к году. По данным Московского кредитного банка, оборот в целом всех комиссионных магазинов одежды в первом полугодии вырос на 7% по сравнению с тем же периодом прошлого года.

 
В то же время , за период пандемии, совокупное состояние российских долларовых миллиардеров увеличилось на $62 млрд — с $392 млрд до $454 млрд, свидетельствуют данные счетчика Forbes Real Time, оценивающего изменение состояний богатейших людей мира в реальном времени.
Состояние пятерых богатейших россиян в отчетный период увеличилось на $22,6 млрд, до $109,5 млрд. Больше других разбогател основной владелец «Норильского никеля» Владимир Потанин. Бизнесмен, в этом году занявший первую строчку в российской части рейтинга Forbes, в период пандемии увеличил состояние сразу на $6,4 млрд, с $19,7 до $26,1 млрд.
И устроил экологическую катастрофу , сравнимую разве что с Чернобылем,  на русском севере.

Источник: https://www.kommersant.ru/doc/4406754?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=httpsyandex.runews

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