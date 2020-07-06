Новости Украины и Новороссии 06 июля 2020

На прошлой неделе произошло знаковое событие: подал в отставку председатель Национального банка Украины Яков Смолий. Казалось бы, внутренние политические игры в бывшей российской провинции не имеют к нам никакого отношения. Но, боюсь, они нас коснутся.



Не так давно один очень неглупый киевский эксперт Андрей Головачев объяснил, что означает хуторянская ментальность, преобладающая в нэньке. «Все наши майданы по своей природе — это набеги на Киев крестьян, преимущественно из западной части Украины. И эти набеги обусловлены не требованиями демократии, как нас пытаются убедить (крестьяне не понимают что такое демократия, как она функционирует и не испытывают в ней потребности), а требованиями движения в направлении своей бывшей метрополии», — написал он в своем фейсбуке.



Но хуторянским сознанием наделены не только жители собственно сел и городов Галичины. Оказавшись без присмотра Москвы, которая во все времена вытягивала из Украины лучшие кадры, там начался отрицательный отбор — социальные лифты возносили к вершинам власти самых вороватых и беспринципных.



«Все наши президенты были людьми не с аристократическим, а хуторянским сознанием. Политическими селянами были и Кравчук, и Кучма, и Ющенко, и Янукович, и Порошенко. Ярко выраженной крестьянской ментальностью обладает и нынешняя управляющая пара Ермак–Зеленский. Для политического поведения украинской элиты, так же как и для всего общества в целом, свойственны такие родовые черты:



- безответственность;

- подозрительность, недоверчивость к соотечественникам и особенно к иностранцам;

- благосклонное отношение к вранью и воровству;

- необразованность;

- упрямство и глупость» — делится наблюдениями Андрей Головачев.



Собственно, мы давно уже поняли, что собой представляет украинская элита, с которой приходится вести переговоры. Я и сам высказывался на эту тему.



Киеву довольно долго удавалось водить Запад за нос, убеждая его в том, что Украина — цивилизованная страна, которой мешает развернуться во всю демократическую ширь имперская Россия. Но вот шесть лет назад она оказалась с Западом один на один, без посредников. И вдруг стало выясняться, что мы были не так уж и неправы, заявляя о принципиальной недоговороспособности незалэжной державы.



Отставка Якова Смолия — возможно, последний гвоздь в крышку гроба Украины. Точнее, последний мазок, после которого картину можно считать законченной. Поясню, что случилось.



Пару месяцев назад Верховная рада приняла совершенно дикий для суверенного государства закон о Национальном банке. Под давлением Международного валютного фонда, что не только не скрывается, но даже подчеркивается. Фактически, НБУ выведен из-под юрисдикции своих же собственных судов.



За это МВФ пообещал кредит — сначала десять миллиардов долларов, потом пять, и наконец сошлись на двух. Этого как раз хватит, чтобы выплатить долги по процентам от прежних кредитов.



Не удивлюсь, если в МВФ гордились операцией — теперь Украина пополнила ряд латиноамериканских и африканских государств, давно потерявших контроль над своими банковскими системами. Однако радовались международные финансисты преждевременно. Они там, на Западе, вообще очень наивны — как дети, верят в силу закона.



Не на тех напали. Украина давно славится пренебрежительным отношением не только к контрактам, в том числе международным, но даже к собственной Конституции, что было явлено на обоих майданах. Не говоря о резолюции ООН, узаконившей Минские соглашения. Формула «говорите что угодно — вешать будем потом», она ведь не только о Крымской весне, но и вообще о хуторянской ментальности.



Видимо, на Западе решили, что применить универсальную формулу против своих же «благодетелей» украинцы не посмеют. Еще одно свидетельство наивности — нет такого закона, который бы не нарушил любой укропрезидент, если на кону миллиард долларов. И Зеленский, безусловно, не исключение.

Я сейчас не буду рассматривать мотивы Якова Смолия, написавшего прошение об отставке, потому что «на Нацбанк уже длительное время оказывается систематическое политическое давление, которое делает невозможным эффективное исполнение им своих обязанностей», как пояснил в фейсбуке НБУ. Версий много, среди них есть правдоподобные и экзотические. В данном случае важен результат.



А он такой.



Чтобы получить вожделенный кредит, Зеленский выполнил все условия МВФ — открыл рынок земли и уговорил депутатов принять новый закон о банках, гарантирующий Якову Смолию неприкосновенность. Но как только кредит был получен, тут же заставил вроде бы независимого председателя НБУ написать прошение об отставке.



Забавно было наблюдать, как возбудился Запад. Послы стран G7 написали тревожное письмо. МВФ встал грудью на защиту своего подопечного. Короче, незнакомые с крестьянской хитринкой западные партнеры слегка прибалдели от такой наглости.



А вот для истинных патриотов нэньки — обладателей незамутненного крестьянского сознания ничего страшного не случилось. Наоборот, проведена блестящая многоходовочка — международные финансисты обмануты, Украина получила, что хотела. Весть об этом наверняка с одобрением была встречена воротилами овощных и мясных рядов одесского «Привоза», а также винницкого или тернопольского рынков. Молодец президент — кинул лохов.



Но мы-то с вами понимаем, что еще никому не удалось переиграть МВФ, и если отставка Якова Смолия будет принята, Украину ждут суровые времена.



Разумеется, Киев не в первый раз кидает Запад. Но здесь как-то уж близко находятся два события — закон о банках принят 13 мая, а прошение об отставке председатель НБУ написал 1 июля. И если ЕС и США окончательно решат, что нести этот чемодан без ручки требует слишком много сил, то с удвоенной энергией попытаются передать его нам.



А кому еще?



Поэтому я вполне допускаю, что нас ждут очередные провокации в ДНР / ЛНР и в Керченском проливе. Если уж бросать чемодан без ручки, то с грохотом.

Павел Пушилин