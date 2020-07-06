Новости Украины и Новороссии 06 июля 2020
- 11:51 Как украинцы МВФ кинули.
- 11:19 На Украине заявили, что Россия «готова сблизить позиции» по Донбассу (ВИДЕО).
- 09:00 В Германии предупредили об угрозе банкротства Украины.
- 08:30 Моя главная задача — уничтожение ЧФ РФ, — главком украинских ВМС.
- 07:30 Зеленский — типичный «кидала-хуторянин», — киевляне недовольны президентом.
- 06:00 Били из всех орудий: Эксперт раскрыл подробности сокрытия доказательств по делу МН17 (ФОТО).
Как украинцы МВФ кинули
На прошлой неделе произошло знаковое событие: подал в отставку председатель Национального банка Украины Яков Смолий. Казалось бы, внутренние политические игры в бывшей российской провинции не имеют к нам никакого отношения. Но, боюсь, они нас коснутся.
Не так давно один очень неглупый киевский эксперт Андрей Головачев объяснил, что означает хуторянская ментальность, преобладающая в нэньке. «Все наши майданы по своей природе — это набеги на Киев крестьян, преимущественно из западной части Украины. И эти набеги обусловлены не требованиями демократии, как нас пытаются убедить (крестьяне не понимают что такое демократия, как она функционирует и не испытывают в ней потребности), а требованиями движения в направлении своей бывшей метрополии», — написал он в своем фейсбуке.
Но хуторянским сознанием наделены не только жители собственно сел и городов Галичины. Оказавшись без присмотра Москвы, которая во все времена вытягивала из Украины лучшие кадры, там начался отрицательный отбор — социальные лифты возносили к вершинам власти самых вороватых и беспринципных.
«Все наши президенты были людьми не с аристократическим, а хуторянским сознанием. Политическими селянами были и Кравчук, и Кучма, и Ющенко, и Янукович, и Порошенко. Ярко выраженной крестьянской ментальностью обладает и нынешняя управляющая пара Ермак–Зеленский. Для политического поведения украинской элиты, так же как и для всего общества в целом, свойственны такие родовые черты:
- безответственность;
- подозрительность, недоверчивость к соотечественникам и особенно к иностранцам;
- благосклонное отношение к вранью и воровству;
- необразованность;
- упрямство и глупость» — делится наблюдениями Андрей Головачев.
Собственно, мы давно уже поняли, что собой представляет украинская элита, с которой приходится вести переговоры. Я и сам высказывался на эту тему.
Киеву довольно долго удавалось водить Запад за нос, убеждая его в том, что Украина — цивилизованная страна, которой мешает развернуться во всю демократическую ширь имперская Россия. Но вот шесть лет назад она оказалась с Западом один на один, без посредников. И вдруг стало выясняться, что мы были не так уж и неправы, заявляя о принципиальной недоговороспособности незалэжной державы.
Отставка Якова Смолия — возможно, последний гвоздь в крышку гроба Украины. Точнее, последний мазок, после которого картину можно считать законченной. Поясню, что случилось.
Пару месяцев назад Верховная рада приняла совершенно дикий для суверенного государства закон о Национальном банке. Под давлением Международного валютного фонда, что не только не скрывается, но даже подчеркивается. Фактически, НБУ выведен из-под юрисдикции своих же собственных судов.
За это МВФ пообещал кредит — сначала десять миллиардов долларов, потом пять, и наконец сошлись на двух. Этого как раз хватит, чтобы выплатить долги по процентам от прежних кредитов.
Не удивлюсь, если в МВФ гордились операцией — теперь Украина пополнила ряд латиноамериканских и африканских государств, давно потерявших контроль над своими банковскими системами. Однако радовались международные финансисты преждевременно. Они там, на Западе, вообще очень наивны — как дети, верят в силу закона.
Не на тех напали. Украина давно славится пренебрежительным отношением не только к контрактам, в том числе международным, но даже к собственной Конституции, что было явлено на обоих майданах. Не говоря о резолюции ООН, узаконившей Минские соглашения. Формула «говорите что угодно — вешать будем потом», она ведь не только о Крымской весне, но и вообще о хуторянской ментальности.
Видимо, на Западе решили, что применить универсальную формулу против своих же «благодетелей» украинцы не посмеют. Еще одно свидетельство наивности — нет такого закона, который бы не нарушил любой укропрезидент, если на кону миллиард долларов. И Зеленский, безусловно, не исключение.
Я сейчас не буду рассматривать мотивы Якова Смолия, написавшего прошение об отставке, потому что «на Нацбанк уже длительное время оказывается систематическое политическое давление, которое делает невозможным эффективное исполнение им своих обязанностей», как пояснил в фейсбуке НБУ. Версий много, среди них есть правдоподобные и экзотические. В данном случае важен результат.
А он такой.
Чтобы получить вожделенный кредит, Зеленский выполнил все условия МВФ — открыл рынок земли и уговорил депутатов принять новый закон о банках, гарантирующий Якову Смолию неприкосновенность. Но как только кредит был получен, тут же заставил вроде бы независимого председателя НБУ написать прошение об отставке.
Забавно было наблюдать, как возбудился Запад. Послы стран G7 написали тревожное письмо. МВФ встал грудью на защиту своего подопечного. Короче, незнакомые с крестьянской хитринкой западные партнеры слегка прибалдели от такой наглости.
А вот для истинных патриотов нэньки — обладателей незамутненного крестьянского сознания ничего страшного не случилось. Наоборот, проведена блестящая многоходовочка — международные финансисты обмануты, Украина получила, что хотела. Весть об этом наверняка с одобрением была встречена воротилами овощных и мясных рядов одесского «Привоза», а также винницкого или тернопольского рынков. Молодец президент — кинул лохов.
Но мы-то с вами понимаем, что еще никому не удалось переиграть МВФ, и если отставка Якова Смолия будет принята, Украину ждут суровые времена.
Разумеется, Киев не в первый раз кидает Запад. Но здесь как-то уж близко находятся два события — закон о банках принят 13 мая, а прошение об отставке председатель НБУ написал 1 июля. И если ЕС и США окончательно решат, что нести этот чемодан без ручки требует слишком много сил, то с удвоенной энергией попытаются передать его нам.
А кому еще?
Поэтому я вполне допускаю, что нас ждут очередные провокации в ДНР / ЛНР и в Керченском проливе. Если уж бросать чемодан без ручки, то с грохотом.
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На Украине заявили, что Россия «готова сблизить позиции» по Донбассу (ВИДЕО)
Российская сторона демонстрирует готовность «сблизить позиции» на переговорах по Донбассу.
Об этом 6 июля заявил украинский министр по вопросам реинтеграции «временно оккупированных территорий» Алексей Резников.
По словам Резникова, «компромиссы могут быть подточены» по ряду позиций. К их числу украинский министр отнёс вопросы взаимного освобождения удерживаемых лиц, установление режима прекращения огня, разминирование, строительство новых пунктов пропуска на линии разграничения, открытие пунктов пропуска с ДНР.
«Я более оптимистично смотрю на эти вещи. Да, это сложно, но точно другая тональность, другая риторика.
Есть демонстрируемое представителями Российской Федерации желание найти возможность все-таки сблизить позиции», — заявил Резников.
При этом украинский чиновник выразил надежду на ротацию представителей от России в Минской контактной группе.
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В Германии предупредили об угрозе банкротства Украины
Из-за отставки главы Нацбанка Украины (НБУ) Якова Смолия стране вновь грозит банкротство, об этом пишет немецкая деловая газета Handelsblatt.
Смолий, занимавший должность главы Нацбанка с марта 2018 года, в среду написал заявление об отставке, объяснив это «систематическим политическим давлением» на банк, и подал заявление президенту. Верховная рада Украины по предложению президента Владимира Зеленского в пятницу уволила Смолия с должности.
«Теперь Украине как государству вновь грозит банкротство. Дело в том, что Киев должен в срочном порядке обеспечить погашение задолженности перед иностранными кредиторами на несколько миллиардов. Только в этом году Украине нужно будет рефинансировать старые кредиты в объеме 17 миллиардов долларов, срок погашения которых уже истекает», — пишет автор материала.
Из-за неожиданной отставки Смолия, как отмечается в статье, был остановлен выпуск еврооблигаций, которые 8 июля планировалось разместить на Лондонской бирже.
С 2014 года Украина смогла выжить в финансовом отношении только благодаря «исчисляемой в миллиардах» помощи со стороны Международного валютного фонда, говорится в материале.
По мнению аналитиков, уход Смолия является ударом в лицо для Зеленского, а также вотумом недоверия в отношении его повестки в области реформ, пишет Handelsblatt.
Так, эксперт по Украине, старший независимый стратег лондонской компании по управлению активами BlueBay Тимоти Эш назвал отставку главы НБУ «тяжелым ударом для Украины, а также большим риском для рыночно-финансовой стабилизации страны».
Ранее глава минфина Украины Сергей Марченко заявил, что Украина рассчитывает до конца года получить 3,5 миллиарда долларов от Международного валютного фонда по новой программе, до 1 миллиарда долларов от Всемирного банка, а также более 1 миллиарда евро макрофинансовой помощи от Евросоюза.
По словам главы МВФ Кристалины Георгиевой, новая программа поддержки Украины связана с большим риском и неопределенностью. По ее мнению, по мере восстановления экономики после кризиса понадобится ужесточение бюджетной политики.
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Моя главная задача — уничтожение ЧФ РФ, — главком украинских ВМС
Отказ Киева от достройки крейсера «Украина» связан с отсутствием у России авианосных соединений по типу американских, которые он мог бы «уничтожать».
Об этом в интервью одесскому изданию «Думская» заявил командующий украинских ВМС, контр-адмирал Алексей Неижпапа. Он пояснил, что крейсер «Украина» — это корабль старого советского проекта, и все вооружения на нем российского производства.
«Сам крейсер — это большая мишень, и не более того», — отметил контр-адмирал. Он добавил, что для выхода такого корабля в море необходимо соответствующее обеспечение. Кроме того, по словам контр-адмирала, крейсер был задуман как «убийца авианосцев», а его задачей ставилось уничтожение авианосных ударных групп Соединенных Штатов.
«У нас таких задач нет, поэтому использовать его по назначению мы не сможем. Нам надо уничтожать российские корабли, а у них таких авианосцев пока еще нет… Поэтому „убийцы авианосцев” Украине не нужны», — заявил он.
В этом же интервью Неижпапа также заявил, что ВМС страны готовятся к полномасштабным боевым действиям c Россией, в которых ожидается много потерь военных и гражданского населения.
Строительство четвертого крейсера проекта 1164 «Атлант» под названием «Адмирал флота Советского Союза Лобов» началось в 1984 году. Через шесть лет корабль спустили на воду в состоянии 75-процентной готовности, а в 1993-м он перешел в собственность Украины и получил нынешнее название.
В 1996 году достройку крейсера приостановили из-за отсутствия финансирования. Последующие попытки достроить его ни к чему не привели, и в конце 2017 года украинское Минобороны заявило, что ВМС не нуждаются в таком корабле.
Как сообщала «Русская Весна», вчера Владимир Зеленский принял военный парад в Одессе и поднялся на борт флагмана украинского флота — фрегата «Гетьман Сагайдачный».
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Зеленский — типичный «кидала-хуторянин», — киевляне недовольны президентом
Президент Украины Владимир Зеленский является «кидалой» и «типичным представителем хуторянской элиты». Такое мнение в статье для украинского издания «Главред» высказал киевский политолог Андрей Головачев.
«Давайте разберем недавний кейс. Зеленский подписывает Меморандум с МВФ, где своей подписью гарантирует независимость работы НБУ (Нацбанка Украины. — прим ред.). Для МВФ это был принципиальный пункт, без которого он не соглашался возобновлять кредитование Украины. А через две недели Зеленский вызывает председателя НБУ (Якова. — прим. ред.) Смолия и предлагает ему валить из НБУ», — написал эксперт.
По словам Головачева, Зеленский считает ложь нормой поведения, перенося свои «крестьянские замашки» в сферу международной политики, как и все его предшественники.
Эксперт также заявил, что проблема страны заключается в культуре общества.
«Пока она не сменится, пока на смену крестьянской культуре не придет буржуазная мораль, никакие европейские реформы невозможны, в принципе. Возможна только имитация реформирования, чем мы уже занимаемся последние 15 лет. И чем сейчас занимается Зеленский», — выразил мнение он.
При этом Головачев указал, что попытки западных стран силой внедрить свои институты власти в «вотчинную» Украину обречены на провал.
«Впрочем, похоже, Запад это уже осознал и вполне готов сбросить Украину с баланса, но не знает, как это сделать, чтобы не потерять лицо», — заключил эксперт.
Смолий, занимавший должность главы Нацбанка с марта 2018 года, в среду написал заявление об отставке, объяснив это «систематическим политическим давлением» на банк, и подал заявление президенту. Верховная рада Украины по предложению Зеленского в пятницу уволила Смолия с должности главы Нацбанка страны.
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К оглавлению | Источник: rusvesna.su
Били из всех орудий: Эксперт раскрыл подробности сокрытия доказательств по делу МН17 (ФОТО)
Независимый эксперт Юрий Антипов, ведущий собственное расследование крушения малайзийского «Боинга» над Донбассом в 2014 году, представил новые доказательства того, что к гибели сотни пассажиров причастен Киев.
Специалист ссылается на ряд фотографий, доказывающих подлый план украинской власти.
Кадры подтверждают то, что вот уже несколько лет Киев пытается скрыть — ВСУ уничтожали вещественные доказательства, открывая шквальный огонь из всевозможного вооружения. Этому свидетельствуют огромные воронки от бомбардировок.
По словам Антипова, украинские военные максимально оттягивали начало поисковых работ.
Эксперт также сообщил, что подготовил большой материал на эту тему и разбил его на четыре части.
Представленная информация свидетельствует о том, что ВСУ была поставлена задача уничтожить или «деформировать» части упавшего авиалайнера. Необходимо было сделать так, чтобы максимально запутать следствие и завести его в тупик.
Еще в одной публикации представлены фотографии колумниста «Комсомольской правды» Николая Варсегова. На кадрах видно, что части самолета буквально превращены в решето осколками.
Всё это свидетельствует, что Киев всеми силами пытался помешать следствию, а против России с самого начала активно велась лживая пропагандистская кампания.
Однако если будет появляться все больше доказательств вины ВСУ, то Украине будет сложнее скрыть причастность к убийству пассажиров рейса МН17.
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Антон Орловский, специально для «Русской Весны»
К оглавлению | Источник: rusvesna.su
Зеленский – обыкновенный топ-менеджер Коломойского, который прибрал в свои руки всю энергетику Украины. На очереди нацбанк с приват-банком.В случае банкротства Украины, вся собственность перейдёт под контроль Израиля, который выступит спасителем и начнёт осваивать территорию Украины.