Сводки от ополчения Новороссии 03 июля 2020
- 12:09 ВСУ убили мирную жительницу в Зайцево — экстренное заявление Армии ДНР.
- 10:33 СРОЧНО: Армия ДНР нанесла удар по ВСУ под Горловкой.
- 09:34 ВАЖНО: ВСУ ведут огонь с целью оставить Горловку без воды.
- 00:30 Донбасс будет отомщён, — военный эксперт спрогнозировал конец войны (ВИДЕО).
- 00:00 Готовы к наступлению: Командование ВСУ напугано российскими войсками возле украинских границ.
ВСУ убили мирную жительницу в Зайцево — экстренное заявление Армии ДНР
В редакцию «Русской Весны» поступило экстренное заявление официального представителя Управления Народной милиции ДНР.
По уточненной информации, в результате преступных обстрелов вооруженных формирований Украины есть жертвы среди гражданского населения.
После уничтожения корректировавшего миномётный огонь ВСУ БПЛА потерявшие ориентацию боевики 35-й обрМП пытались продолжить вести обстрел вслепую, в результате чего несколько выпущенных мин попало по северной окраине н. п. Зайцево.
Одна из мин, выпущенная с огневых позиций 137-го батальона 35 обрМП, попала в жилой двор, где в этот момент находилась мирная жительница 1940 г. р. В результате полученных ранений женщина погибла.
Пытаясь переложить ответственность за преступные действия собственных бесконтрольных вооруженных формирований, командование оккупационных сил обвинило в гибели гражданского лица подразделения НМ ДНР, при этом в утреннем заявлении штаба «ООС» обстрелы со стороны наших подразделений в данном направлении отсутствуют, что в очередной раз свидетельствует о распространении ложной информации штабом «ООС» в целях оправдаться перед общественностью за преступные действия своих подразделений.
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СРОЧНО: Армия ДНР нанесла удар по ВСУ под Горловкой
В редакцию «Русской Весны» поступило экстренное заявление официального представителя Управления Народной милиции ДНР по факту утреннего обстрела посёлка шахты им. Гагарина.
Вооруженные формирования Украины продолжают вести целенаправленные обстрелы по жилым кварталам и инфраструктуре нашей Республики.
Боевики 137-го батальона 35-й бригады открыли огонь по пос. шахты им. Гагарина с применением 120-мм и 82-мм миномётов, выпустив 39 мин.
В результате обстрела зафиксировано 8 пробоин центрального водовода «Горловка — Дзержинск», по которому осуществляется водоснабжение питьевой водой жителей по обе стороны от линии соприкосновения.
Благодаря профессиональным действиям наших защитников огневая активность противника была своевременно подавлена.
В результате адекватных ответных действий уничтожена огневая позиция противника, трое боевиков ранены, из которых один, старший солдат Массон, находится в тяжелом состоянии.
Кроме потерь среди личного состава, защитники Республики нанесли материальный урон противнику, подразделениями ПВО был уничтожен БПЛА типа «Мэвик», с которого противник пытался вести корректировку огня.
Хотим напомнить, что, не имея успехов на линии боевого соприкосновения, противник приступил к активной фазе террора мирного населения. Второй день подряд украинские боевики пытаются спровоцировать гуманитарную катастрофу.
Как мы сообщали ранее, 2 июля в 18.00 боевики 54-й бригады подвергли обстрелу район Васильевской насосной станции первого подъема Южно-Донбасского водовода. Рабочий персонал был вынужден укрыться в убежище, благодаря чему никто из сотрудников станции не пострадал.
Напоминаем командованию украинских боевиков, что ни одно преступление против нашей Родины не останется безнаказанным, а потуги военных преступников будут жестко пресекаться нашими защитниками. Советуем командующему оккупационных сил обратить внимание на преступные действия своих подчиненных, от которых страдают мирные жители Донбасса.
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ВАЖНО: ВСУ ведут огонь с целью оставить Горловку без воды
Сегодня утром украинские оккупанты открыли миномётный огонь в направлении посёлка шахты им. Гагарина в Горловке. Применялись орудия калибром 120 и 82 мм.
В результате обстрела центральный водовод «Горловка — Дзержинск», по которому осуществляется водоснабжение питьевой водой, получил 8 пробоин.
Об этом «Русской Весне» сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации в переговорном процессе.
Кроме того, под подлый огонь ВСУ второй день подряд попадает район Васильевской насосной станции 1-го подъема Южно-Донбасского водовода. В связи с угрозой жизни и здоровью персонал был вынужден находиться в укрытии.
Представительством ДНР в СЦКК запрошены дополнительные гарантии безопасности у украинской стороны в СЦКК для установления устойчивого режима тишины.
По счастливой случайности, жертв среди мирных граждан удалось избежать. Более подробная информация уточняется.
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Донбасс будет отомщён, — военный эксперт спрогнозировал конец войны (ВИДЕО)
Известный военный эксперт журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков рассказал о том, что уже ближайшей осенью начнётся слом нынешней мировой системы, который завершится в 2022 году.
Это позволит решить многие застаревшие конфликты в мире, в том числе агрессию против народа Донбасса.
Леонков отметил, что сейчас уже многое изменилось, а отказ от Минских соглашений только развяжет руки. И если произойдёт вооружённая провокация, люди, которые никогда не отвечали, наконец-то ответят, то всё может поменяться.
По его словам, большой героизм «бравых украинских вояк» состоит в том, что они стреляют по мирным людям. Однако нужно понимать на опыте Сирии, что нет такой силы, которая может остановить идейных людей, защищающих родной дом, матерей, жён и детей.
Эксперт уверен, что в ближайшем будущем мы станем свидетелями того, как «каждая слезинка, каждая кровинка людей Донбасса будет отомщена».
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Готовы к наступлению: Командование ВСУ напугано российскими войсками возле украинских границ
По состоянию на 2 июля Россия создала возле украинской границы три мощные военные группы. Они способны без дополнительной мобилизации внезапно провести наступательные действия на территорию Украины.
Об этом во время онлайн-заседания Форума сотрудничества безопасности ОБСЕ заявил начальник Главного управления международного сотрудничества и верификации ВСУ генерал-лейтенант Леонид Голопатюк.
Согласно представленным им данным украинской разведки, вдоль госграницы Украины развернуто 28 батальонно-тактических групп России. В настоящее время завершается формирование трех новых групп — двух армий и армейского корпуса, которые в течение 2020–2021 года планируют обрести полную оперативную готовность.
В наземном компоненте на Западном стратегическом направлении создана 20-я общевойсковая армия, на вооружении у которой есть оперативно-тактические ракетные комплексы «Искандер». На Юго-Западном стратегическом направлении создана 8-я общевойсковая ударная армия, в которой предусмотрено создание ракетных бригад ОТРК «Искандер».
Группировка войск для вторжения, по словам генерала, может насчитывать около 87 тысяч военнослужащих, 1100 танков, 2600 боевых бронированных машин, 1100 артиллерийских систем, 360 ракетных систем залпового огня, 18 оперативно-тактических ракетных комплексов.
В воздушном компоненте российских войск продолжается перевооружение на современные и модернизированные образцы авиационной техники (самолеты Су-30СМ, Су-35С, Су-34, Су-25СМ3, МиГ-31К с гиперзвуковым комплексом «Кинжал» и вертолеты различных модификаций).
Всего на базовых аэродромах возле украинской границы базируется около 330 боевых самолетов и 230 вертолетов.
Российские военные группы вокруг границ Украины / Инфографика ОБСЕ
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