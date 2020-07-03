Сводки от ополчения Новороссии 03 июля 2020

В редакцию «Русской Весны» поступило экстренное заявление официального представителя Управления Народной милиции ДНР по факту утреннего обстрела посёлка шахты им. Гагарина.

Вооруженные формирования Украины продолжают вести целенаправленные обстрелы по жилым кварталам и инфраструктуре нашей Республики.

Боевики 137-го батальона 35-й бригады открыли огонь по пос. шахты им. Гагарина с применением 120-мм и 82-мм миномётов, выпустив 39 мин.

В результате обстрела зафиксировано 8 пробоин центрального водовода «Горловка — Дзержинск», по которому осуществляется водоснабжение питьевой водой жителей по обе стороны от линии соприкосновения.

Благодаря профессиональным действиям наших защитников огневая активность противника была своевременно подавлена.

В результате адекватных ответных действий уничтожена огневая позиция противника, трое боевиков ранены, из которых один, старший солдат Массон, находится в тяжелом состоянии.

Кроме потерь среди личного состава, защитники Республики нанесли материальный урон противнику, подразделениями ПВО был уничтожен БПЛА типа «Мэвик», с которого противник пытался вести корректировку огня.

Хотим напомнить, что, не имея успехов на линии боевого соприкосновения, противник приступил к активной фазе террора мирного населения. Второй день подряд украинские боевики пытаются спровоцировать гуманитарную катастрофу.

Как мы сообщали ранее, 2 июля в 18.00 боевики 54-й бригады подвергли обстрелу район Васильевской насосной станции первого подъема Южно-Донбасского водовода. Рабочий персонал был вынужден укрыться в убежище, благодаря чему никто из сотрудников станции не пострадал.

Напоминаем командованию украинских боевиков, что ни одно преступление против нашей Родины не останется безнаказанным, а потуги военных преступников будут жестко пресекаться нашими защитниками. Советуем командующему оккупационных сил обратить внимание на преступные действия своих подчиненных, от которых страдают мирные жители Донбасса.

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