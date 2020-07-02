Новости Украины и Новороссии 02 июля 2020

Перед шахтой «Ясиновская-Глубокая» ГП «Макеевуголь», которая еще совсем недавно готовилась к ликвидации, открыты новые перспективы долгосрочной и продуктивной работы. Сейчас трудовой коллектив предприятия проводит монтаж 3-й восточной разгрузочной лавы пласта L21 с запасами угля в 1 млн 300 тыс. тонн и готов вновь к добыче «большого» угля.

Об этом «Русской Весне» сообщили в пресс-службе Министерства угля и энергетики ДНР.

Угроза закрытия возникла после того, как шахта приступила к отработке пласта L21. На «Ясиновской-Глубокой» добывается коксующийся уголь, но его качественные характеристики на новом пласте не соответствовали параметрам производства кокса. Из-за повышенного содержания серы ЗАО «Внешторгсервис» и ООО «ИСТЭК» отказались от его потребления.





Без реализации угля перед шахтой остро встал вопрос дальнейшего существования.

Именно тогда Министерство угля и энергетики совместно со специалистами ГП «Макеевуголь» разработали новую экономическую программу развития предприятия с поставками твердого топлива «Ясиновской-Глубокой» на Зуевскую ТЭС.

Об этом Министр угля и энергетики ДНР Руслан Дубовский докладывал Главе Республики в ходе «Прямой линии с Денисом Пушилиным» 16 июня.

Как рассказал генеральный директор ГП «Макеевуголь» Тарас Сидоренко, после обогащения топлива на Моспинском углеперерабатывающем предприятии 5000 тонн угля «Ясиновской-Глубокой» направили для необходимых испытаний на теплоэлектростанцию, все прошло успешно, уголь подходит для работы Зуевской ТЭС.

«Уже заключен договор на реализацию, весь уголь 3 восточной лавы будет успешно направлен на Зуевскую ТЭС. Устраивает и цена отгружаемого топлива и, что немаловажно, зафиксирована своевременная оплата поставляемой угольной продукции.

Ведь сегодня одной из самых острых и злободневных проблем для шахт является своевременный расчет потребителей за поставленный уголь. Для „Ясиновской-Глубокой“ этот вопрос снят с повестки дня», — сообщил Тарас Сидоренко.





Ускоренными темпами на предприятии подготовили новую лаву, ведется монтаж оборудования. Неоценимый вклад в этот процесс внес коллектив Макеевского ремонтно-механического завода ГП «Макеевуголь», который проводит капитальный ремонт большей части ГШО, необходимого для продуктивной добычи угля в новом очистном забое «Ясиновской-Глубокой».

«Уже капитально отремонтирован конвейер, порядка 40% из 153 секций механизированной крепи 1КД-90 отгружено на шахту для монтажа непосредственно в лаве. Коллектив завода проводит ремонт комбайна, маслостанции, приводов. Работы выполняются четко в установленные сроки», — рассказал директор Макеевского РМЗ Евгений Заварзин.

За четыре года эксплуатации 3-й восточной лавы на «Ясиновской-Глубокой» планируют провести серьезную модернизацию подземной транспортной цепочки, тем самым значительно снизить себестоимость добычи угля.

В частности, проходчики предприятия пройдут наклонный конвейерный квершлаг № 1, чтобы сбить выработки околоствольного двора скипового ствола с конвейерным штреком 3-й восточной лавы. Это позволит шахте отказаться от колесного транспорта, так как добытый уголь из очистного забоя фактически будет сразу попадать в скиповой ствол и выдаваться на-гора.

«Пока будет отрабатываться 3-я восточная лава, на „Ясиновской-Глубокой“ приступят к подготовке новых 4-й и 5-й восточных лав. Это все в комплексе продлит жизнь шахте на десятки лет!» — отметил Тарас Сидоренко.

Генеральный директор угольного объединения от лица всего трудового коллектива «Макеевугля» выразил благодарность Главе Республики Денису Пушилину, руководству Правительства ДНР, Министерства угля и энергетики и лично Министру Руслану Дубовскому за посильную помощь и активное участие в спасении шахты «Ясиновская-Глубокая», подготовке новой лавы.

Тарас Сидоренко пригласил горняков трудоустраиваться на шахту. На предприятии недоукомплектован штат ГРОЗов, проходчиков, горнорабочих подземных, горномонтажников, специалистов других горных профессий.

«Ясиновская-Глубокая сегодня не просто имеет перспективы развития, она выходит на абсолютно новый уровень работы, который позволит сбалансировать экономику предприятия, а коллективу уверенно смотреть в завтрашний день», — подчеркнул генеральный директор.

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