Новости Украины и Новороссии 02 июля 2020
- 07:00 Киев боится возвращения Донбасса — и на то есть причины (ВИДЕО).
- 02:00 Вместо закрытия ищут и находят перспективы: как в ДНР спасают шахты от ликвидации (ФОТО).
- Вчера 20:39 «Убивать шариевцев», — на Украине нацисты переходят к открытому террору (ФОТО, ВИДЕО).
- Вчера 20:12 Стало известно, сколько украинцев находятся за чертой бедности.
- Вчера 20:00 Зеленский уже забыл про Порошенко, есть новая цель.
Киев боится возвращения Донбасса — и на то есть причины (ВИДЕО)
Украинские власти боятся возвращения Донбасса под контроль Киева, заявил бывший депутат Верховной рады Евгений Мураев в эфире украинского телевидения.
По его словам, страх, в частности, заключается в том, что украинским властям придется выплачивать пенсии жителям Донбасса, искать резервы на восстановление территорий, а также разбираться — кто на самом деле «герой», а кто «преступник», после чего возбуждать уголовные дела против последних.
«Им страшно это делать. Они никогда в жизни этого не сделают. Тогда придется отвечать за очень многие вещи», — сказал Мураев.
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Вместо закрытия ищут и находят перспективы: как в ДНР спасают шахты от ликвидации (ФОТО)
Перед шахтой «Ясиновская-Глубокая» ГП «Макеевуголь», которая еще совсем недавно готовилась к ликвидации, открыты новые перспективы долгосрочной и продуктивной работы. Сейчас трудовой коллектив предприятия проводит монтаж 3-й восточной разгрузочной лавы пласта L21 с запасами угля в 1 млн 300 тыс. тонн и готов вновь к добыче «большого» угля.
Об этом «Русской Весне» сообщили в пресс-службе Министерства угля и энергетики ДНР.
Угроза закрытия возникла после того, как шахта приступила к отработке пласта L21. На «Ясиновской-Глубокой» добывается коксующийся уголь, но его качественные характеристики на новом пласте не соответствовали параметрам производства кокса. Из-за повышенного содержания серы ЗАО «Внешторгсервис» и ООО «ИСТЭК» отказались от его потребления.
Без реализации угля перед шахтой остро встал вопрос дальнейшего существования.
Именно тогда Министерство угля и энергетики совместно со специалистами ГП «Макеевуголь» разработали новую экономическую программу развития предприятия с поставками твердого топлива «Ясиновской-Глубокой» на Зуевскую ТЭС.
Об этом Министр угля и энергетики ДНР Руслан Дубовский докладывал Главе Республики в ходе «Прямой линии с Денисом Пушилиным» 16 июня.
Как рассказал генеральный директор ГП «Макеевуголь» Тарас Сидоренко, после обогащения топлива на Моспинском углеперерабатывающем предприятии 5000 тонн угля «Ясиновской-Глубокой» направили для необходимых испытаний на теплоэлектростанцию, все прошло успешно, уголь подходит для работы Зуевской ТЭС.
«Уже заключен договор на реализацию, весь уголь 3 восточной лавы будет успешно направлен на Зуевскую ТЭС. Устраивает и цена отгружаемого топлива и, что немаловажно, зафиксирована своевременная оплата поставляемой угольной продукции.
Ведь сегодня одной из самых острых и злободневных проблем для шахт является своевременный расчет потребителей за поставленный уголь. Для „Ясиновской-Глубокой“ этот вопрос снят с повестки дня», — сообщил Тарас Сидоренко.
Ускоренными темпами на предприятии подготовили новую лаву, ведется монтаж оборудования. Неоценимый вклад в этот процесс внес коллектив Макеевского ремонтно-механического завода ГП «Макеевуголь», который проводит капитальный ремонт большей части ГШО, необходимого для продуктивной добычи угля в новом очистном забое «Ясиновской-Глубокой».
«Уже капитально отремонтирован конвейер, порядка 40% из 153 секций механизированной крепи 1КД-90 отгружено на шахту для монтажа непосредственно в лаве. Коллектив завода проводит ремонт комбайна, маслостанции, приводов. Работы выполняются четко в установленные сроки», — рассказал директор Макеевского РМЗ Евгений Заварзин.
За четыре года эксплуатации 3-й восточной лавы на «Ясиновской-Глубокой» планируют провести серьезную модернизацию подземной транспортной цепочки, тем самым значительно снизить себестоимость добычи угля.
В частности, проходчики предприятия пройдут наклонный конвейерный квершлаг № 1, чтобы сбить выработки околоствольного двора скипового ствола с конвейерным штреком 3-й восточной лавы. Это позволит шахте отказаться от колесного транспорта, так как добытый уголь из очистного забоя фактически будет сразу попадать в скиповой ствол и выдаваться на-гора.
«Пока будет отрабатываться 3-я восточная лава, на „Ясиновской-Глубокой“ приступят к подготовке новых 4-й и 5-й восточных лав. Это все в комплексе продлит жизнь шахте на десятки лет!» — отметил Тарас Сидоренко.
Генеральный директор угольного объединения от лица всего трудового коллектива «Макеевугля» выразил благодарность Главе Республики Денису Пушилину, руководству Правительства ДНР, Министерства угля и энергетики и лично Министру Руслану Дубовскому за посильную помощь и активное участие в спасении шахты «Ясиновская-Глубокая», подготовке новой лавы.
Тарас Сидоренко пригласил горняков трудоустраиваться на шахту. На предприятии недоукомплектован штат ГРОЗов, проходчиков, горнорабочих подземных, горномонтажников, специалистов других горных профессий.
«Ясиновская-Глубокая сегодня не просто имеет перспективы развития, она выходит на абсолютно новый уровень работы, который позволит сбалансировать экономику предприятия, а коллективу уверенно смотреть в завтрашний день», — подчеркнул генеральный директор.
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«Убивать шариевцев», — на Украине нацисты переходят к открытому террору (ФОТО, ВИДЕО)
Украинские нацисты начали «зачистку» членов партии Шария — по их собственным свидетельствам, они находят их по спискам и подвергают жесточайшим избиениям.
«Благодаря „суперайтишникам“ Толи мы теперь обладаем полной базой членов партии Шария. У нас есть ваши ФИО, адреса, телефоны и фотографии.
Первый счастливый обладатель „партбилета с шариком“ уже прошёл тестовое собеседование. Результаты, так сказать, налицо», — написали радикалы в одном из своих Telegram-каналов.
«Дальше — больше. Сафари продолжается», — заявили нацисты.
Анатолий Шарий прокомментировал инцидент: «Террористическая организация “Нацкорпус” в Виннице напала на нашего сторонника. Абсолютно безобидного мужчину.
Повалили, избивали ногами, сломаны ребра, под угрозой одно легкое. Легко толпой избивать мирных людей, когда тебя покрывают МВД, СБУ и Офис Президента.
Гарант одобряет».
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Стало известно, сколько украинцев находятся за чертой бедности
Доходы ниже законодательно установленного прожиточного минимума в 2019 году получали 400 тысяч украинцев — это 1,1% населения. Об этом сообщает Госстат в среду, 1 июля.
Размер законодательно установленного прожиточного минимума составлял 1 902,1 гривен в месяц.
При этом доходы ниже фактического прожиточного минимума получали 8,9 млн (23,1%) украинцев. Размер минимума составлял 3 660,9 гривен в месяц.
Уровень бедности в последние годы существенно уменьшился. В 2018 году доходы ниже прожиточного минимума получали 10,6 млн (27,6%).
В то же время в 2019 году доходы 20% наиболее обеспеченных украинцев превышали доходы 20% наименее обеспеченных в 3,5 раза.
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Зеленский уже забыл про Порошенко, есть новая цель
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Под какими фамилиями маскируются евреи.
Андрей Макаревич и Эйнат Кляйн, фото: jewishmagazine.ru
66-летний музыкант Андрей Макаревич в декабре прошлого года женился в четвертый раз. Избранницей лидера группы “Машина времени” стала израильская журналистка Эйнат Кляйн, которая на 30 лет моложе своего супруга. До переезда в Изараиль спутницу Макаревича звали Инна Калинина. Она жила и училась в Украине, где окончила Киевский национальный университет им. Тараса Шевченко.