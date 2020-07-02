Кандидату в президенты Белоруссии банкиру Бабарико предъявили обвинения в взяточничестве, уклонении от уплаты налогов и отмывании средств. Его делом сейчас занимается КГБ Белоруссии. Примечательно, что несмотря на это, Бабарико остается зарегистрированным кандидатом в президенты и пока о выкидывании его фамилии из бюллетеней речь не идет.По итогам визита Лукашенко в Россию никаких громких заявлений не делалось. Москва продолжает придерживаться принципа, что выборы в Белоруссии это ее внутреннее дело, поэтому никаких слов прямой поддержки в адрес Лукашенко или кого-то из его оппонентов не прозвучало и вряд ли прозвучит. Ошибка 2004-го года с Януковичем весьма памятна.Соответственно, до 9 августа у Лукашенко еще есть достаточно времени, чтобы обеспечить себе очередной транзит.Полагаю, это задачу Батька, как обычно, успешно решит. Дискредитированный Бабарико, который сейчас выглядит как взяточник и обнальщик, весьма удобный спарринг-партнер, поэтому его возможно даже не снимут, хотя такая возможность есть, если до выборов суд успеет рассмотреть его дело и вынести ему какой-то приговор, пускай даже условный, что автоматически снимает его с пробега. Так что эту опцию Лукашенко может разыграть по разному.В то, что кто-то из других зарегистрированных оппонентов победит Лукашенко на выборах, даже в оппозиции похоже особо не очень верят, хотя тема падения рейтинга Лукашенко по сравнению с его лучшими годами там весьма популярна. Одной из ключевых тем будет выход Белоруссии из коронавирусного кризиса, который Лукашенко объявил преодоленным. Но очевидные последствия для рынка труда и уровня потребления, создают угрозу протестного голосования, поэтому за оставшиеся 2 месяца Лукашенко предстоит в этом вопросе серьезно попотеть.В целом, думаю Лукашенко выборы в Белоруссии выиграет и останется еще на один срок, пускай это и будет несколько сложнее, нежели в прошлый раз, когда выборы в Белоруссии были совсем скучными. А тут налицо попытки создать хотя бы видимость интриги – мол на этот раз, с Батькой на выборах поборются по настоящему. Но все же представляется, что инерционный сценарий возобладает и все будет как обычно, если конечно не последуют попытки раскачать ситуацию в Белоруссии из-за рубежа.Ваш прогноз – потянет ли оппозиция против Батьки или все будет как обычно?В августе посмотрим, кто на что оценил.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5993444.html