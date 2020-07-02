Бабарико предъявили обвинения
18:10. 2 июля 2020 118 просмотров 3 коммент. Опубликовал: feedmatic
Кандидату в президенты Белоруссии банкиру Бабарико предъявили обвинения в взяточничестве, уклонении от уплаты налогов и отмывании средств. Его делом сейчас занимается КГБ Белоруссии. Примечательно, что несмотря на это, Бабарико остается зарегистрированным кандидатом в президенты и пока о выкидывании его фамилии из бюллетеней речь не идет.
По итогам визита Лукашенко в Россию никаких громких заявлений не делалось. Москва продолжает придерживаться принципа, что выборы в Белоруссии это ее внутреннее дело, поэтому никаких слов прямой поддержки в адрес Лукашенко или кого-то из его оппонентов не прозвучало и вряд ли прозвучит. Ошибка 2004-го года с Януковичем весьма памятна.
Соответственно, до 9 августа у Лукашенко еще есть достаточно времени, чтобы обеспечить себе очередной транзит.
Полагаю, это задачу Батька, как обычно, успешно решит. Дискредитированный Бабарико, который сейчас выглядит как взяточник и обнальщик, весьма удобный спарринг-партнер, поэтому его возможно даже не снимут, хотя такая возможность есть, если до выборов суд успеет рассмотреть его дело и вынести ему какой-то приговор, пускай даже условный, что автоматически снимает его с пробега. Так что эту опцию Лукашенко может разыграть по разному.
В то, что кто-то из других зарегистрированных оппонентов победит Лукашенко на выборах, даже в оппозиции похоже особо не очень верят, хотя тема падения рейтинга Лукашенко по сравнению с его лучшими годами там весьма популярна. Одной из ключевых тем будет выход Белоруссии из коронавирусного кризиса, который Лукашенко объявил преодоленным. Но очевидные последствия для рынка труда и уровня потребления, создают угрозу протестного голосования, поэтому за оставшиеся 2 месяца Лукашенко предстоит в этом вопросе серьезно попотеть.
В целом, думаю Лукашенко выборы в Белоруссии выиграет и останется еще на один срок, пускай это и будет несколько сложнее, нежели в прошлый раз, когда выборы в Белоруссии были совсем скучными. А тут налицо попытки создать хотя бы видимость интриги – мол на этот раз, с Батькой на выборах поборются по настоящему. Но все же представляется, что инерционный сценарий возобладает и все будет как обычно, если конечно не последуют попытки раскачать ситуацию в Белоруссии из-за рубежа.
Ваш прогноз – потянет ли оппозиция против Батьки или все будет как обычно?
В августе посмотрим, кто на что оценил.
Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5993444.html
Личного помощника Бабарико перевезли в СИЗО КГБ, где сейчас находится и сам задержанный.
Задержана Елена Карагачева, член инициативной группы и личный помощник Бабарико, которая работала с ним в «Белгазпромбанке».
Европейское радио для БеларусиЕвропейское радио для Беларуси
Эдуарда Бабарико обвиняют только в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере. Максимальное наказание по этим статьям – лишение свободы сроком до 7 лет. Выдвиженца на пост президента Виктора Бабарико задержали 18 июня вместе с сыном Эдуардом, который руководил его инициативной группой.
Он обвиняется по нескольким статься Уголовного кодекса.
По версии следствия, Бабарико осуществил отмывание денег, уклонение от уплаты налогов и дачу взятки. Все деяния квалифицированы как тяжкие и особо тяжкие. На этом основании органы предварительного расследования настаивают на содержании Бабарико под стражей.
Претендент на президентский пост Виктор Бабарико возглавлял «Белгазпромбанк» до начала мая. Он покинул пост председателя правления ради участия в нынешних президентских выборах. Вместе с главой своего избирательного штаба – сыном Эдуардом экс-банкир был задержан 18 июня по пути в Центризбирком. С тех пор он находится в следственном изоляторе КГБ.
До сих пор правоохранительные органы отказывались называть статьи, по которым обвиняются отец и сын Бабарико. Генпрокуратура Белоруссии вчера, 1 июля официально заявила о законности ареста и содержания их под стражей. Тем временем белорусские правозащитные и международные организации признали Виктора и Эдуарда Бабарико политзаключёнными.
Согласно опросам общественного мнения, Виктор Бабарико считается фаворитом проходящей в Белоруссии президентской кампании. Рейтинг бессменно правящего с 1994 года Александра Лукашенко упал настолько низко, что в соцсетях и уличных граффити появились надписи «Саша 3%».
Согласно списку, Виктору Бабарико предъявлены обвинения по ч.2 ст. 235 (Легализация («отмывание») средств, полученных преступным путем, совершенные повторно, либо должностным лицом с использованием своих служебных полномочий, либо в особо крупном размере), ч.2 ст. 243 (Уклонение от уплаты налогов, повлекшее ущерб в особо крупном размере) и ч. 2 ст 431 (Дача взятки повторно либо в крупном размере) УК РБ.
Эдуард Бабарико обвиняется по ч. 2 ст. 243 (Уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере) УК РБ.
В том же списке фигурируют еще две фамилии людей, проходящих по так называемому делу Белгазпромбанка. Карако Дмитрий – личный помощник и координатор инициативной группы Виктора Бабарико – обвиняется по ч. 2 ст. 243 (Уклонение от уплаты налогов, повлекшее ущерб в особо крупном размере). Морозов Антон (работал в юридическом отделе Белгазпромбанка, имеет долю в компании «ПриватЛизинг» и входит в набсовет страховой компании «Кентавр») – по ч.2 ст. 235 (Легализация («отмывание») средств, полученных преступным путем, совершенные повторно, либо должностным лицом с использованием своих служебных полномочий, либо в особо крупном размере) и ч.2 ст. 243 (Уклонение от уплаты налогов, повлекшее ущерб в особо крупном размере).
Напомним, ранее адвокаты сообщали, что намерены обжаловать в Минском городском суде решение суда Центрального района оставить под стражей Виктора Бабарико.
Накануне Генпрокуратура в ответ на многочисленные электронные обращения граждан заявила, что задержание Виктора Бабарико является законным.
Ч. 2 ст. 235 — наказывается лишением свободы на срок от четырех до семи лет со штрафом и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.
Ч. 2 ст. 243 — наказывается ограничением свободы на срок до пяти лет со штрафом и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью или без лишения или лишением свободы на срок от трех до семи лет со штрафом и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью или без лишения.
Ч. 2 ст. 431 — наказывается ограничением свободы на срок до пяти лет или лишением свободы на срок от двух до семи лет.
«Дело Белгазпромбанка»
11 июня в головном офисе Белгазпромбанка, которым 20 лет руководил претендент в президенты Виктор Бабарико, а также в компаниях «ПриватЛизинг», «Кампари» и страховой компании «Кентавр» прошли обыски. Их проводил Департамент финансовых расследований Комитета госконтроля.
12 июня глава КГК Иван Тертель сообщил о задержании 15 человек: топ-менеджеров Белгазпромбанка из числа руководителей первого звена, а также бывших сотрудников банка, которые сейчас работают в различных коммерческих структурах. Возбуждены два уголовных дела: по ст. 235 УК (Легализация средств, добытых преступным путем в особо крупном размере) и ст. 243 УК (Уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере).
15 июня Нацбанк ввел в Белгазпромбанке временную администрацию. Ее главой стала Ермакова.
18 июня задержали Виктора Бабарико и его сына Эдуарда. Глава КГК Иван Тертель сообщил, что Виктор Бабарико «задержан в связи с тем, что являлся непосредственным организатором противоправной деятельности, пытался воздействовать на свидетелей, скрыть следы ранее совершенных преступлений и буквально на днях снять крупную сумму денег с подконтрольных ему счетов».
По мнению главы КГК, «за деятельностью Бабарико стояли кукловоды в „Газпроме“, а может быть, и выше». Тертель заявил, что дела возбуждены по шести статьям Уголовного кодекса: ст. 243 (Уклонение от уплаты сумм налогов, сборов), ст. 235 (Легализация («отмывание») средств, полученных преступным путем), ст. 210 (Хищение путем злоупотребления служебными полномочиями), ст. 209 (Мошенничество), ст. 430 (Получение взятки), ст. 431 (Дача взятки). Задержаны около 20 человек.
К вечеру стало известно, что Виктор и Эдуард Бабарико находятся в СИЗО КГБ.
19 июня генпрокурор Беларуси Александр Конюк заявил, что дело передано КГБ Беларуси. Он также рассказал, что возбуждено еще одно уголовное дело по ч. 2 и 3 ст. 285 (Создание преступной организации либо участие в ней) Уголовного кодекса Беларуси.
20 июня, как сообщили адвокаты, Виктору Бабарико предъявили обвинение. Называть его они не стали, ссылаясь на подписку о неразглашении. Статьи, по которым экс-банкиру предъявили обвинение, официально так и не были озвучены.
,,…Здрав`ы Будь`те…,,
–> А давайте-ка ШУТКАнём,с…САТИРнём,с…ИТАК:
“““““““““““
ОЙ–ШО-в-РБ–ТВАРыцца…какае “вдОХновлённые” лица…
В-кастрюли СТУЧАТ,ТАПКАМИ – ПОВСЕМЕСТНО МАХАЮЦЬ…
Какого-то ТАРАКАНА,чтобы ЕГО изгнать – ВСЕ шукаюць…
* Акции,о том,что ВСЁ-егоное НАДОЕЛО – Устраиваюць…
…ВСЕ,полит-стороны=ЧЛЕНЫ – ПРОВОКАЦИИ устраиваюць…!
“““““““““““““
~~~ Полит~ШАБАШ ~~~
_Ах – какие СЛУХИ,по РБ гуляют…
Но неПОНЯТНО,КТО те,кто их распространяют…
Даже V…СПЕЦ-структурАХ – рты открывают…
И что с нИМИ делать – везде не знают…
* а ГДЕ те,КТО “это” К У Р И Р У Ю Т…?
_ГОВОРЯТ,что “ГРАФ”~бабарико[претендент] -
Поляну~приглашёнку – v СИЗО накрывает…
И – на ТУ поляну ПОБРАТИМОВ:Цепкало,
Тихановского И – “бацьку” ПРИГЛАШАЕТ…
* так “это” iLi нет,i КТО “это” КУРИРУЕТ – кто-то знает…
_ГОВОРЯТ,что “ГРАФ” – неприкосновенность – ВСЕМ гарантирует…
Vопрос[ИЩЕ]:КТО – эти СЛУХИ $понсирует…
Неужто и штат СИЗО – на сомнениях “viбрiрует”…
не ИЗ-ЗА этого-Li “бацько” – на нервАХ “баLaнсiрует”…
* КТО-же “ЭТО” ВСЁ там – в РБ курирует…
_Эт-тож-ты поСМОТРИ,что получается…
КЕМ-тоже эТА “поляна” – ТАМ ОРГАНИЗОВЫВАЕТся…
И – нахождение его v СИЗО – помехой НЕ является…
Интересная Полит~ИНТРИГА намечается…
* КОМУ-же “это” VЫГОДНО – вопрос поднимается…
_Ну да @@Й-м-нИМИ – с этими РАЗНЫМИ слухами,
Они НЫНЕ в РБ – как ТАРАКАНЫ разМНОЖАЮТся…
И – про “поляну~графа” v СИЗО – фэйком являются!
Да и ВСЕ ЭТИ – ПРЕТЕНДЕНТЫ – друзьями НЕ являются…
* а ведь КЕМ-то эти СЛУХИ – о РБ – распространяют`ся…
_Полит~ШАБАШ,что в РБ начина[навязыва]ется,
С`план`iрован И – “случайностью” НЕ считается…
Понимающие Понимают,что Полит~ШАБАШ – vLacтью КУРИРУЮТся…
* Так V ИТОГЕ – ВСЕГО “этого” – Lегiтiмнаю-Li – “vLacть” является…?
“““““““““““““““““““““`[45-18]
Ничего ни к кому личного. Благодарю.
= = = = =
С уважением – Валерий Бондарик.
г. Эдмонтон. Канада. 02-7-20.
Идёт серьезная подготовка протестного лидера. Так все революции подготавливаются. Появляется альтернативные лидеры их, в тюрягу, они подготовятся и вот тебе пожалуйста… Найдем, решим, Вова в разливе, Юля вна.