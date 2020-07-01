Сводки от ополчения Новороссии 01 июля 2020

«Русская Весна» публикует полную сводку о военной ситуации в ДНР за минувшие сутки по итогам сегодняшнего брифинга официального представителя УНМ ДНР Олега Никитина.

По данным наблюдателей представительства ДНР в СЦКК, за прошедшие сутки противник 4 раза нарушил режим прекращения огня.

На горловском направлении боевики 35-й бригады, выполняя преступный приказ Паласа, обстреляли из противотанковых ракетных комплексов поселок шахты им. Изотова г. Горловки.

На донецком направлении боевики 57-й бригады под руководством Мишанчука из 82-мм минометов выпустили 10 мин по району аэропорта г. Донецка, еще три управляемые ракеты карателями были выпущены по пос. шахты «Октябрьской».

Военный преступник Титенко приказал карателям 53-й бригады открыть огонь из противотанковых ракетных комплексов по району н. п. Стыла.

Адекватными действиями подразделений НМ ДНР огневая активность противника была своевременно подавлена. Потери противника уточняются.

С начала текущих суток противник 5 раз нарушил режим прекращения огня, обстреливая из минометов, противотанковых гранатомётов, АГС и крупнокалиберных пулеметов район «Вольво-центра» г. Донецка и пос. шахты «Октябрьской».

Материалы по фактам террористических актов со стороны ВСУ переданы представителям международных организаций, находящимся в Республике, а также в Генеральную прокуратуру ДНР для приобщения к уголовным делам, возбужденным в отношении преступных действий командиров бригад Паласа, Мишанчука и Титенко.

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Мы располагаем информацией о том, что активность противника по использованию управляемых ракет связана с поступлением в бригады ВСУ 70 комплексов ПТУР для восполнения ранее выявленного некомплекта.

Как мы ранее сообщали, одной из трех управляемых ракет боевики 57-й бригады по приказу Мишанчука стремились вывести из строя камеру СММ ОБСЕ в районе пос. шахты «Октябрьской», постоянно фиксирующую нарушения режима прекращения огня со стороны ВСУ. Указанная камера Миссии работала в режиме онлайн и даже в случае ее уничтожения факт применения ПТУР уже задокументирован.

Сотрудники миссии запросили режим прекращения огня в районе пос. шахты «Октябрьской» с целью проверить состояние оборудования видеофиксации. Украинская сторона проигнорировала запрос ОБСЕ, продолжая обстреливать данный район.

Командование «ООС» по-прежнему не может организовать эффективную работу по закрытию каналов утечки информации о деятельности подчиненных подразделений. Так, представителями пресс-службы ОТГ «Восток» были опубликованы кадры занятий с сержантами на одном из полигонов.

На кадрах отчетливо видна учебная точка, где обучаемым карателям рассказывают о наиболее эффективных способах установки и маскировки самодельных взрывных устройств с поражающими элементами — под утерянный телефон, сумку или оставленную детскую игрушку.

Обучение украинских террористов этим бесчеловечным методам войны не просто нарушает нормы Оттавского договора и Женевской конвенции, но ставит под угрозу жизни мирного населения, в частности детей. Штаб «ООС» начал разбирательство в отношении сотрудников, ошибочно разместивших служебные фотографии в открытых источниках. Данные материалы переданы нами в международные организации.

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Мы получили информацию о том, что в районе н. п. Торецк военнослужащие роты РЭБ 35-й бригады во время развёртывания и подготовки к работе станции РЭБ «Буковель-АД» с целью экономии дизельного топлива, для его дальнейшей продажи, в нарушение техники безопасности незаконно подключились к 6 кВ ЛЭП.

Во время порыва ветра из-за нахлеста незакрепленных проводов произошло короткое замыкание, в результате которого возник пожар в аккумуляторном отсеке и вышла из строя часть дорогостоящего оборудования станции.

На одной из подстанций перегорел трансформатор, и 390 абонентов, находящихся на временно подконтрольной Украине территории, остались без электроснабжения.

Выехавшая на ремонт порыва ЛЭП аварийная бригада электромонтажников обнаружила факт незаконного подключения военнослужащими ВСУ и пообещала передать информацию о данном факте в «Донецкую областную военно-гражданскую администрацию» и военную комендатуру.

Общение ремонтников с военными переросло в конфликт, в результате которого травмы получили лейтенант Глуходид и матрос Ивко. Командир 35-й бригады Палас попытался замять данный инцидент, обратившись к генеральному директору ДТЭК «Донецкие электросети» Дегтяреву, организация которого отвечает за обслуживание данной ЛЭП.

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Нами отмечаются продолжающиеся конфликты между подразделениями ВСУ и националистами, находящимися в зоне «ООС».

Так, в н. п. Марьинка военнослужащие 2-го батальона 79-й бригады остановили подозрительный автомобиль, водитель которого отказался предъявить документы и пояснить свой маршрут. Во время досмотра машины обнаружено 120 гранат для АГС-17 и четыре ящика с алкогольной продукцией.

В это же время на блокпост подъехали две машины с вооруженными боевиками ДУК «Правый сектор»*, потребовавшими немедленно пропустить транспорт с их грузом.

В результате начавшейся перепалки травму получил старший лейтенант Кравченко, драку удалось остановить после стрельбы в воздух. Конфликт был улажен путем оставления всего алкоголя боевикам из 79-й бригады.

Командиры украинских подразделений всерьёз рассматривают выставленные ими блокпосты как средство незаконных доходов.

По сообщению нашего источника, «поборщики» из 35-й бригады на выставленном временном посту в районе н. п. Торецк остановили грузовики Красного Креста, перевозившие гуманитарную помощь для местных жителей, намекая сотрудникам международной организации на то, что тоже нуждаются в помощи. Получив отказ, всё же разрешили проследовать колонне дальше лишь через сорок минут.

Мы продолжаем получать сообщения о преступлениях, совершенных украинскими боевиками. Одно из них произошло в 61-м военном госпитале в г. Мариуполе.

Нападению со стороны двух госпитализированных военнослужащих подверглась старший солдат Ольга Хомина, крики которой спугнули домогавшихся. Личность одного установлена, это солдат Нужный, доставленный в госпиталь с подозрением на COVID-19. В настоящий момент ведется розыск сбежавших преступников, а сотрудниками ВСП проводятся мероприятия по установлению личности второго нападавшего.

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*Запрещенная в РФ экстремистская организация.