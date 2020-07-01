Сводки от ополчения Новороссии 01 июля 2020
- 17:15 В ожидании нападения российской армии ВСУ наращивают силы у Крыма.
- 16:21 Стычка ВСУ и неонацистов на Донбассе: сводка с фронтов ДНР.
- 06:00 Каратели Шалапай и Гайдай поплатились за раненого донбасского парня.
В ожидании нападения российской армии ВСУ наращивают силы у Крыма
Командующий операции оккупационных сил Сергей Наев заявил, что Вооружённые силы Украины занимаются повышением боевых возможностей в направлении Крыма.
Об этом он рассказал в комментарии одному из украинских изданий.
«Мы чётко понимаем все сценарии развития ситуации на этом направлении и адекватно оцениваем возможности Вооружённых сил РФ по наращиванию военной силы за короткое время. Поэтому уже выполнили определённую часть работ по повышению боевых возможностей наших войск на этом направлении и продолжаем эту работу каждый день. Ситуация контролируемая», — отметил Наев.
По словам украинского командующего, усиленная разведка Украины не располагает данными об активизации российских войск со стороны Крыма. Однако подготовка масштабных военных учений «Кавказ 2020» не даёт покоя иностранным военным.
Как сообщала «Русская Весна», бывший командующий силами США в Европе генерал Бен Ходжес заявлял, что Россия «должна» во время этих учений захватить дамбу в Херсонской области, чтобы таким образом решить вопрос с поставками воды в Крым. Позже, вслед за американским генералом, «нападением Армии России» стало стращать украинцев и внешнеполитическое ведомство Украины.
Читайте также: Глава ДНР внёс изменения в Указ «О введении режима повышенной готовности»
К оглавлению | Источник: rusvesna.su
Стычка ВСУ и неонацистов на Донбассе: сводка с фронтов ДНР
«Русская Весна» публикует полную сводку о военной ситуации в ДНР за минувшие сутки по итогам сегодняшнего брифинга официального представителя УНМ ДНР Олега Никитина.
По данным наблюдателей представительства ДНР в СЦКК, за прошедшие сутки противник 4 раза нарушил режим прекращения огня.
На горловском направлении боевики 35-й бригады, выполняя преступный приказ Паласа, обстреляли из противотанковых ракетных комплексов поселок шахты им. Изотова г. Горловки.
На донецком направлении боевики 57-й бригады под руководством Мишанчука из 82-мм минометов выпустили 10 мин по району аэропорта г. Донецка, еще три управляемые ракеты карателями были выпущены по пос. шахты «Октябрьской».
Военный преступник Титенко приказал карателям 53-й бригады открыть огонь из противотанковых ракетных комплексов по району н. п. Стыла.
Адекватными действиями подразделений НМ ДНР огневая активность противника была своевременно подавлена. Потери противника уточняются.
С начала текущих суток противник 5 раз нарушил режим прекращения огня, обстреливая из минометов, противотанковых гранатомётов, АГС и крупнокалиберных пулеметов район «Вольво-центра» г. Донецка и пос. шахты «Октябрьской».
Материалы по фактам террористических актов со стороны ВСУ переданы представителям международных организаций, находящимся в Республике, а также в Генеральную прокуратуру ДНР для приобщения к уголовным делам, возбужденным в отношении преступных действий командиров бригад Паласа, Мишанчука и Титенко.
Читайте также: Как Украина проводит операции против Европы — расследование русского агента в СБУ (ФОТО)
Мы располагаем информацией о том, что активность противника по использованию управляемых ракет связана с поступлением в бригады ВСУ 70 комплексов ПТУР для восполнения ранее выявленного некомплекта.
Как мы ранее сообщали, одной из трех управляемых ракет боевики 57-й бригады по приказу Мишанчука стремились вывести из строя камеру СММ ОБСЕ в районе пос. шахты «Октябрьской», постоянно фиксирующую нарушения режима прекращения огня со стороны ВСУ. Указанная камера Миссии работала в режиме онлайн и даже в случае ее уничтожения факт применения ПТУР уже задокументирован.
Сотрудники миссии запросили режим прекращения огня в районе пос. шахты «Октябрьской» с целью проверить состояние оборудования видеофиксации. Украинская сторона проигнорировала запрос ОБСЕ, продолжая обстреливать данный район.
Командование «ООС» по-прежнему не может организовать эффективную работу по закрытию каналов утечки информации о деятельности подчиненных подразделений. Так, представителями пресс-службы ОТГ «Восток» были опубликованы кадры занятий с сержантами на одном из полигонов.
На кадрах отчетливо видна учебная точка, где обучаемым карателям рассказывают о наиболее эффективных способах установки и маскировки самодельных взрывных устройств с поражающими элементами — под утерянный телефон, сумку или оставленную детскую игрушку.
Обучение украинских террористов этим бесчеловечным методам войны не просто нарушает нормы Оттавского договора и Женевской конвенции, но ставит под угрозу жизни мирного населения, в частности детей. Штаб «ООС» начал разбирательство в отношении сотрудников, ошибочно разместивших служебные фотографии в открытых источниках. Данные материалы переданы нами в международные организации.
Читайте также: Украинские морпехи разбомбили «вражескую подлодку» под Николаевом (ФОТО)
Мы получили информацию о том, что в районе н. п. Торецк военнослужащие роты РЭБ 35-й бригады во время развёртывания и подготовки к работе станции РЭБ «Буковель-АД» с целью экономии дизельного топлива, для его дальнейшей продажи, в нарушение техники безопасности незаконно подключились к 6 кВ ЛЭП.
Во время порыва ветра из-за нахлеста незакрепленных проводов произошло короткое замыкание, в результате которого возник пожар в аккумуляторном отсеке и вышла из строя часть дорогостоящего оборудования станции.
На одной из подстанций перегорел трансформатор, и 390 абонентов, находящихся на временно подконтрольной Украине территории, остались без электроснабжения.
Выехавшая на ремонт порыва ЛЭП аварийная бригада электромонтажников обнаружила факт незаконного подключения военнослужащими ВСУ и пообещала передать информацию о данном факте в «Донецкую областную военно-гражданскую администрацию» и военную комендатуру.
Общение ремонтников с военными переросло в конфликт, в результате которого травмы получили лейтенант Глуходид и матрос Ивко. Командир 35-й бригады Палас попытался замять данный инцидент, обратившись к генеральному директору ДТЭК «Донецкие электросети» Дегтяреву, организация которого отвечает за обслуживание данной ЛЭП.
Читайте также: Неожиданно: Украина не будет требовать у России компенсацию за Крым
Нами отмечаются продолжающиеся конфликты между подразделениями ВСУ и националистами, находящимися в зоне «ООС».
Так, в н. п. Марьинка военнослужащие 2-го батальона 79-й бригады остановили подозрительный автомобиль, водитель которого отказался предъявить документы и пояснить свой маршрут. Во время досмотра машины обнаружено 120 гранат для АГС-17 и четыре ящика с алкогольной продукцией.
В это же время на блокпост подъехали две машины с вооруженными боевиками ДУК «Правый сектор»*, потребовавшими немедленно пропустить транспорт с их грузом.
В результате начавшейся перепалки травму получил старший лейтенант Кравченко, драку удалось остановить после стрельбы в воздух. Конфликт был улажен путем оставления всего алкоголя боевикам из 79-й бригады.
Командиры украинских подразделений всерьёз рассматривают выставленные ими блокпосты как средство незаконных доходов.
По сообщению нашего источника, «поборщики» из 35-й бригады на выставленном временном посту в районе н. п. Торецк остановили грузовики Красного Креста, перевозившие гуманитарную помощь для местных жителей, намекая сотрудникам международной организации на то, что тоже нуждаются в помощи. Получив отказ, всё же разрешили проследовать колонне дальше лишь через сорок минут.
Мы продолжаем получать сообщения о преступлениях, совершенных украинскими боевиками. Одно из них произошло в 61-м военном госпитале в г. Мариуполе.
Нападению со стороны двух госпитализированных военнослужащих подверглась старший солдат Ольга Хомина, крики которой спугнули домогавшихся. Личность одного установлена, это солдат Нужный, доставленный в госпиталь с подозрением на COVID-19. В настоящий момент ведется розыск сбежавших преступников, а сотрудниками ВСП проводятся мероприятия по установлению личности второго нападавшего.
Читайте также: «Совершенно невообразимые и страшные вещи происходят на Донбассе» (ВИДЕО)
*Запрещенная в РФ экстремистская организация.
К оглавлению | Источник: rusvesna.su
Каратели Шалапай и Гайдай поплатились за раненого донбасского парня
«Русская Весна» публикует полную сводку о военной ситуации в ЛНР за минувшие сутки по итогам брифинга начальника пресс-службы Управления Народной милиции ЛНР Якова Осадчего.
По данным наблюдателей представительства ЛНР в СЦКК, за прошедшие сутки противник один раз нарушил режим прекращения огня.
Боевики 93 бригады, игнорируя положения Венской конвенции и норм международного права, по приказу военного преступника Брыжинского из вооружения БМП обстреляли н.п. Фрунзе, в результате чего получил ранение мирный житель, 1998 г.р., также поврежден гражданский автомобиль ВАЗ-21099.
Дополнительная информация о пострадавших среди мирного населения и разрушениях уточняется.
В ходе ответного огня наших защитников из не запрещенного Минскими соглашениями вооружения были ранены два украинских боевика — сержант Шалапай и солдат Гайдай. Оба в тяжелом состоянии доставлены в больницу н. п. Северодонецк.
Читайте также: Армия ДНР уничтожает позиции карателей, ВСУ использовали раненого «побратыма» для провокации (ВИДЕО)
Командование ВСУ продолжает подвергать смертельной опасности мирных жителей, размещая вблизи населенных пунктов вооружение и военную технику.
Нашей разведкой установлено местонахождения шести боевых бронированных машин, принадлежащих 30 бригаде, размещенных на одной улице вблизи жилых домов в н. п. Новозвановка.
Командование оккупационных сил продолжает активно применять средства РЭБ для создания препятствий работе БПЛА СММ ОБСЕ.
В зоне ответственности 30 омбр в районе н.п. Новоалександровка зафиксирована работа маневренной группы РЭБ из состава 20-го отдельного батальона радиоэлектронной борьбы, выполняющая задачи командира соединения Гараза по недопущению вскрытия военной техники представителями СММ ОБСЕ.
Кроме того, в штаб 30 бригады прибыли офицеры службы БПЛА ОТГ «Север» для проведения разбирательства по факту обнаружения патрулем СММ ОБСЕ позиции расчета БПЛА соединения, выполняющего задачи по препятствованию полетов беспилотников Миссии, а также осуществлению видеофиксации передвижения патрулей миссии в районах н. п. Новозвановка и Попасная.
Читайте также: Армия ЛНР наказала обезумевших украинских карателей за удар по посёлку (ФОТО)
Военно-политическое руководство Украины не оставляет надежд на получение очередной военной помощи из США. В связи с предстоящим прибытием на Украину и зону «ООС» американских партнеров, командующий оккупационных сил Кравченко отдал приказ на проведение ревизии в соединениях и воинских частях вооружения и военного имущества, предоставленного в рамках помощи ВСУ от США.
По информации от нашего источника в штабе ОТГ «Север», в результате инвентаризации в подразделениях 25 бригады выявлено отсутствие десяти приборов ночного видения AN/PVS-14, трех снайперских винтовок Barrett М107А1 и четырнадцати бронежилетов Interceptor.
Вскрытые комиссией факты утраты доведены до командования ОТГ «Север», командиру соединения Зенченко для исключения негативных последствий рекомендовано восстановить похищенное имущество своими силами.
Также подсчет утраченного имущества в настоящее время ведется в 93 и 24 бригадах ВСУ.
Читайте также: Новый чудовищный закон: из украинцев хотят сделать зомби
Кроме того, нашей разведкой выявлены факты хищения ГСМ и военного имущества в подразделениях 24 бригады ВСУ.
Так, при проведении смотра техники 3 батальона 24 бригады офицерами штаба ОТГ «Север» выявлено отсутствие АКБ у десяти единиц колесной и шести единиц гусеничной техники.
Также при проверке документации заместителя командира батальона по вооружению вскрыты факты подмены подписей должностных лиц батальона по списанию топлива. По предварительным данным, общая недостача составила тридцать две аккумуляторных батареи и около двух тонн дизельного топлива, ущерб государству составил более ста пятидесяти тысяч гривен.
Читайте также: ВСУ нанесли удар по ДНР, силы врага уничтожены
К оглавлению | Источник: rusvesna.su