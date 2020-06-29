Жизнь в Достатке на Земле. Как от слов перейти к делу?
19:36. 29 июня 2020 34 просмотра Нет комментариев Опубликовал: feedmatic
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Подобно тому, как бумеранг возвращается к бросившему его охотнику, лишь если он не попал в цель, так и человек возвращается к самому себе и обращает свои помыслы к самоактуализации, только если он промахнулся мимо своего призвания…