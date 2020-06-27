Сводки от ополчения Новороссии 27 июня 2020
- 21:16 Враг нанёс удар по Республике и поплатился — экстренное заявление Армии ДНР.
- 19:53 Донбасс: Штаб оккупантов заявил о потерях.
- 16:00 В ВСУ десятки новых случаев заболевания коронавирусом.
Враг нанёс удар по Республике и поплатился — экстренное заявление Армии ДНР
В редакцию «Русской Весны» поступил текст экстренного заявления Управления Народной милиции ДНР.
Украинские оккупанты вновь открыли огонь по нашей Республике с целью нанесения урона гражданской инфраструктуре и целенаправленного террора мирного населения Донбасса.
В 16:00 боевики 79 бригады по приказу военного преступника Луценко обстреляли н. п. Александровка из вооружения БМП-2, противотанковых и автоматических гранатомётов, крупнокалиберных пулемётов и стрелкового оружия.
Адекватными действиями подразделений НМ ДНР огневая активность оккупантов была подавлена. Противник понес потери: по предварительной информации, один боевик погиб, двое ранены, также выведена из строя БМП-2.
В результате обстрела зафиксировано возгорание двух частных домостроений по адресам: ул. Челюскинцев д.4а и 5.
В настоящее время на месте обстрела работают экстренные службы Республики.
Дополнительная информация о пострадавших среди населения и повреждениях гражданской инфраструктуры уточняется.
Командиру 79 бригады военному преступнику Луценко настоятельно рекомендуем отказаться от обстрелов и провокаций, соблюдать режим прекращения огня с целью сохранения жизней своих подчиненных.
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Донбасс: Штаб оккупантов заявил о потерях
С начала суток на Донбассе погиб один украинский оккупант, еще двое получили ранения при подрыве на неизвестных взрывчатых устройствах. О потерях сообщает пресс-центр штаба оккупационной операции.
Так, вблизи Старогнатовки «от полученных множественных осколочных ранений один из военнослужащих погиб, второго доставили в лечебное учреждение и предоставили надлежащую медицинскую помощь».
«Кроме того, недалеко от населенного пункта Марьинка во время выполнения задания по разминированию участка местности, в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве получил огнестрельное осколочное проникающее ранение сапер из состава Объединенных сил», — заявили в пресс-центре.
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В ВСУ десятки новых случаев заболевания коронавирусом
В Вооруженных силах Украины за прошедшие стуки зафиксирован 21 новых случай заболевания острой респираторной болезнью COVID-19. Об этом сообщает командования Медицинских сил в субботу, 27 июня.
«По состоянию на 10:00 в Вооруженных силах Украины болеет 166 человек острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2. Всего за время пандемии выздоровели 302 человека, летальных случаев — 5», — говорится в сообщении.
Из новых заболевших 13 человек госпитализированы (Национальный военно-медицинский клинический центр ГВКГ — 4 военнослужащих, Военно-медицинский клинический центр Западного региона — 5 военнослужащих, Ровенский военный госпиталь — 3 военнослужащих и Военно-медицинский клинический центр северного региона — 1 военнослужащий).
Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, они получают необходимое лечение.
Также на лечении дома, под наблюдением медицинской службы, находятся 8 человек (Киевская область — 3 военнослужащих и 1 сотрудник ВСУ, Львовская область — 2 военнослужащих, Днепропетровская область — 1 военнослужащий и Харьковская область — 1 сотрудник ВСУ). У них наблюдается легкое течение заболевания.
Всего на самоизоляции находятся 576 человек. Количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция в ближайшие трое суток — 178 человек.
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