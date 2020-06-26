Сводки от ополчения Новороссии 26 июня 2020

Лидеры стран-членов ЕС 19 июля планируют обсудить выполнение Минских соглашений. Насколько живы эти соглашения и есть ли шансы, что они-таки будут выполнены в эфире Klymenko Time рассказал украинский политолог Руслан Бортник.

Он отметил, что выполнение Минских соглашений возможно в двух случаях: если в какой-то из стран-участниц переговорного процесса случится масштабный кризис и страна откажется от своих притязаний относительно Минского процесса, как это было после Первой мировой войны, когда «за счёт побеждённого решались все кризисы и противоречия». И второй случай — если какая-то из стран решит резко отказаться от своих переговорных позиций. То есть кто-то из лидеров возьмёт на себя ответственность первым начать реализацию Минских соглашений, что пока маловероятно.

«В принципе этот конфликт — это матрёшка: конфликт России и Запада, России и Украины и внутриукраинский конфликт. И всё одновременно. И чтобы завершить этот конфликт, на каждом из этих уровней нужно достигнуть договорённостей, закрепить их в качественный документ и защитить этот документ серьёзными международными гарантиями», — поделился эксперт.

Для этого, по словам Бортника, России необходимо договориться с США, Западом и Украиной, а Киеву — с Донецком и Луганском, закрепив всё обоюдными «гарантиями».

«Это очень сложный процесс. Сегодня он нереалистичен. К сожалению, в ближайшее время максимум на что мы можем надеяться — это то, что у нас будет определённое снижение эскалации конфликта и постепенное замораживание», — подчеркнул Бортник, добавив, что «то окно возможностей, которое имели Ермак и Козак в начале их диалога, сегодня уже закрылось и оттуда только иногда веет сквозняком обменов или переговоров».

По его мнению, завершение конфликта на Донбассе не выгодно ни Украине, ни Европе, ни США. Ведь это «чудесный элемент давления на Россию». Более того — возможность «выторговывать у России больше скидок от „Газпрома“ и уступок по другим направлениям, например, по Ливии и Сирии». При этом, как добавил украинский политолог, всё дело в мотивации, которой нет.

«США могут достигнуть соглашения с „Талибаном“*, если нужно. С террористической организацией, которая, я напомню, причастна к 9/11 и откровенно на международном уровне, на уровне ООН признана террористической, не отбрасывающая даже эти обвинения. Если нужно, им можно договориться с Ким Чен Ыном. Но если не нужно, то даже позволить украинцам договориться самим между собой нельзя! Только если украинцы созреют сами, само общество созреет к тому, что необходим некий компромисс, и такое мнение будет на уровне 60–70 процентов, то возможно тогда появится политик, который рискнёт», — сказал политолог.

Он добавил, что нынешние реалии показывают, что за мир и компромисс в решении украинского конфликта выступают — 30 процентов населения страны, за мир и «замораживание» конфликта — 30 процентов. И столько же поддерживают мнение, что воевать нужно «до победного конца».

Поэтому Украине необходим «как минимум свой Шарль де Голль». Однако «Кривой Рог пока что не родил такого президента».

Читайте также: В Кремле объяснили отставание часов Путина во время обращения к россиянам (ВИДЕО)

* Запрещённая на территории РФ террористическая организация.

На видео с 00:07:19