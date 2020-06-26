Сводки от ополчения Новороссии 26 июня 2020
- 19:24 ВАЖНО: задержан министр ЛНР (ВИДЕО).
- 06:00 Война на Донбассе закончится при одном условии (ВИДЕО).
- 03:00 Провал боевой готовности: техника карателей даже не выдвинулась.
ВАЖНО: задержан министр ЛНР (ВИДЕО)
В ходе проведения комплекса оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками МГБ ЛНР вскрыта коррупционная схема хищения республиканских бюджетных средств в рамках реализации государственных целевых программ.
Подробности «Русской Весне» сообщили в пресс-службе МГБ ЛНР.
«Результатом оперативно-разыскных мероприятий стало задержание с поличным министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства ЛНР Протасова Максима Алексеевича при получении взятки в крупном размере», — отметили в ведомстве.
Следственным отделом МГБ ЛНР в отношении Протасова М.А. возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного п. «в» ч. 5 ст. 359 УК ЛНР. Протасову М.А. избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.
МГБ ЛНР проводится комплекс следственно-оперативных действий, направленных на установление всех лиц, в том числе других чиновников республиканских органов исполнительной власти, возможно причастных к хищению бюджетных средств, выделяемых в рамках реализации государственных целевых программ ЛНР.
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Война на Донбассе закончится при одном условии (ВИДЕО)
Лидеры стран-членов ЕС 19 июля планируют обсудить выполнение Минских соглашений. Насколько живы эти соглашения и есть ли шансы, что они-таки будут выполнены в эфире Klymenko Time рассказал украинский политолог Руслан Бортник.
Он отметил, что выполнение Минских соглашений возможно в двух случаях: если в какой-то из стран-участниц переговорного процесса случится масштабный кризис и страна откажется от своих притязаний относительно Минского процесса, как это было после Первой мировой войны, когда «за счёт побеждённого решались все кризисы и противоречия». И второй случай — если какая-то из стран решит резко отказаться от своих переговорных позиций. То есть кто-то из лидеров возьмёт на себя ответственность первым начать реализацию Минских соглашений, что пока маловероятно.
«В принципе этот конфликт — это матрёшка: конфликт России и Запада, России и Украины и внутриукраинский конфликт. И всё одновременно. И чтобы завершить этот конфликт, на каждом из этих уровней нужно достигнуть договорённостей, закрепить их в качественный документ и защитить этот документ серьёзными международными гарантиями», — поделился эксперт.
Для этого, по словам Бортника, России необходимо договориться с США, Западом и Украиной, а Киеву — с Донецком и Луганском, закрепив всё обоюдными «гарантиями».
«Это очень сложный процесс. Сегодня он нереалистичен. К сожалению, в ближайшее время максимум на что мы можем надеяться — это то, что у нас будет определённое снижение эскалации конфликта и постепенное замораживание», — подчеркнул Бортник, добавив, что «то окно возможностей, которое имели Ермак и Козак в начале их диалога, сегодня уже закрылось и оттуда только иногда веет сквозняком обменов или переговоров».
По его мнению, завершение конфликта на Донбассе не выгодно ни Украине, ни Европе, ни США. Ведь это «чудесный элемент давления на Россию». Более того — возможность «выторговывать у России больше скидок от „Газпрома“ и уступок по другим направлениям, например, по Ливии и Сирии». При этом, как добавил украинский политолог, всё дело в мотивации, которой нет.
«США могут достигнуть соглашения с „Талибаном“*, если нужно. С террористической организацией, которая, я напомню, причастна к 9/11 и откровенно на международном уровне, на уровне ООН признана террористической, не отбрасывающая даже эти обвинения. Если нужно, им можно договориться с Ким Чен Ыном. Но если не нужно, то даже позволить украинцам договориться самим между собой нельзя! Только если украинцы созреют сами, само общество созреет к тому, что необходим некий компромисс, и такое мнение будет на уровне 60–70 процентов, то возможно тогда появится политик, который рискнёт», — сказал политолог.
Он добавил, что нынешние реалии показывают, что за мир и компромисс в решении украинского конфликта выступают — 30 процентов населения страны, за мир и «замораживание» конфликта — 30 процентов. И столько же поддерживают мнение, что воевать нужно «до победного конца».
Поэтому Украине необходим «как минимум свой Шарль де Голль». Однако «Кривой Рог пока что не родил такого президента».
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* Запрещённая на территории РФ террористическая организация.
На видео с 00:07:19
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Провал боевой готовности: техника карателей даже не выдвинулась
«Русская Весна» публикует полную сводку о военной ситуации в ЛНР за минувшие сутки по итогам брифинга начальника пресс-службы Управления Народной милиции ЛНР Якова Осадчего.
По данным наблюдателей представительства ЛНР в СЦКК, за прошедшие сутки обстрелов со стороны ВСУ не зафиксировано.
Вооруженные формирования Украины продолжают использовать режим прекращения огня для минирования подконтрольной территории.
Невзирая на опасность для мирных граждан, группа инженерного обеспечения 25 бригады установила в лесном массиве на южной окраине н. п. Счастье пятьдесят противопехотных мин ПМН-2.
Ранее наша разведка фиксировала установку противотанковых мин ТМ-63 на западной окраине н.п. Счастье вдоль дороги общего пользования.
Мы обращаемся к жителям прифронтовых территорий, временно оккупированных Украиной, во избежание причинения вреда жизни и здоровью воздержаться от посещения лесных и прибрежных районов, а представителей международной организации жизнеобеспечения в опасных зонах «HALOTrust», которая осуществляет свою деятельность в зоне «ООС», обратить внимание на преступные действия карателей, противоречащие Оттавскому договору.
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Активное минирование местности боевиками 25 бригады связано в том числе с крайне низкой укомплектованностью соединения, не позволяющей выполнять задачи по предназначению.
К примеру, укомплектованность бригадной артиллерийской группы составляет 35 процентов.
В целях повышения уровня укомплектованности бригады, мобилизационный отдел проводит отбор граждан в военных комиссариатах Украины и вынужден призывать лиц, не имеющих соответствующих военных учетных специальностей, судимых и состоящих на учете в наркологических и психдиспансерах.
В Днепропетровском областном военном комиссариате отмечено отсутствие 1387 граждан, пребывающих в запасе и предписанных для доукомплектования 25 бригады, по причине их убытия в страны ЕС после смягчения карантинных мер.
Военным комиссаром Днепропетровской области Мироновым назначена проверка по факту слабой организации приписки и учета мобилизационного резерва в отношении начальника территориального центра комплектования личным составом Мосийчука.
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При проверке боевой готовности подразделений 25 бригады штабом ОТГ «Север» установлен факт невыхода одиннадцати единиц военной техники из парка 3 батальона в связи с неукомплектованностью должностей механиков-водителей и отсутствием профильных специалистов в подразделении.
Во 2 батальоне техника не смогла прибыть в район формирования колонн по причине отсутствия заправки и запасов топлива согласно установленным нормам.
В ходе дальнейшего разбирательства установлена недостача 3,5 тонны горючего на пункте заправки батальона. Комиссией ОТГ «Север» назначена инвентаризация имущества службы ГСМ соединения.
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В подразделениях 30 бригады отмечается снижение уровня воинской дисциплины на фоне употребления спиртных напитков.
Командование бригады проводит разбирательство по факту ДТП с участием военнослужащих соединения, прибывших для участия в сборах сержантского состава.
Установлено, что прапорщик Клованич, сержант Мадьяр и младший сержант Данильцев, употребив спиртные напитки в н. п. Лоскутовка, в ходе следования к месту лагерного сбора на автомобиле ВАЗ-2107 совершили столкновение с частным домовладением по ул. Горького, повредив при этом ограждение участка.
Хозяин дома вызвал сотрудников МВД, которые задержали нарушителей и передали их в военную комендатуру.
Жители н. п. Лоскутовка, уставшие от произвола, написали коллективное обращение в администрацию поселка и командованию бригады с требованием возместить причиненный ущерб и принести извинения пострадавшим гражданам.
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