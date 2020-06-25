Реакция иностранцев на Парад Победы-75

Хочется отметить большое количество положительных комментариев из Индии, Китая и Сербии, но это в целом понятно. Куда большее удивление вызывает то, что немало положительных комментариев из Нигерии, Филиппин, Индонезии и Вьетнама. Комментариев, в которых пишут о любви к России и испытывают радость от возрождения Великой державы – “России-матушки”, и… гордость от того, что у их стран с Россией хорошие отношения.

Если раньше, буквально пару лет назад, часто встречался негатив про Крым и прочее, то сейчас этого нет вообще. В некоторых комментариях звучит боль от того, что в современном мире приходится положиться именно на Россию, чтобы миру не пришел конец, как единственной стране, которая способна разрешить любой конфликт благодаря своей мощи.

Многие писали о том, что пересматривали Парад несколько раз. Уже традиционно американцев восхищает то, что нет негров и они плачутся что хотят жить в России. Дожили, американцы массово хотят сюда к нам… Эй, либеральное говно, почитайте комменты американцев, может мозги прочистятся, если они ещё есть.

Прямые трансляции вели ведущие каналы Индии, Китая и других стран участниц Парада. На многих произвело впечатление появление Шойгу, под Спасскими воротами, с крещением, и марши. Довольно часто встречалось мнение, что русские парады величайшие на планете. Читая иностранные комментарии любой нормальный россиянин может не просто отдохнуть душой, но и ощутить настоящую гордость за свою державу.

Были переведены самые интересные комментарии под видео RT размещённых в иностранных сегментах ютуба. Часто грамматика оставлена без изменений.

dave angel

Мы знаем, что это плохо, когда мы все уважаем Россию, как нашу единственную надежду на какую-либо свободу.

Dejan Santic

Уважение….И если 22 июня случится снова я буду сражаться на стороне ура и с радостью отдам свою жизнь против капиталистических свиней.

Quang H

Только великая Россия может принести мир миру – только великое русское государство может принести мир миру.

KAYIZZI MOSES

Браво Россия я люблю Россию вы всегда будете супердержавой навсегда, продолжайте защищать уязвимые страны, как вы это сделали в Сирии и Венесуэле, пожалуйста, защитите и Иран тоже.

lasnier luc

Россия может гордиться тем, что она является лучшей армией в мире. Из Квебека, Канада.

True North Strong and Free

Да… Знаете, что мне больше всего нравится в русском параде в честь героев войны? Когда они маршируют, они улыбаются! Они одержали победу для своей нации над мерзкой нацистской империей и наслаждаются этим моментом. С другой стороны, национальный китайский парад-это парад прямолинейных, мрачных, неулыбчивых людей, которым не позволено выражать свои чувства. Надеюсь, когда КПК дрогнет и будет заменена, китайским марширующим армиям будет чему улыбнуться!

Bharat Menon

То, как вы, ребята, ставите азербайджанский и армянский контингенты сразу друг за другом, а Индийский и Китайский контингенты поочередно, говорит о вас очень многое!

Хорошо сделано для поддержания мира на континенте!

WILL YOUNG

Благослови Россию. Я надеюсь, что дружба между Китаем и Россией будет длиться вечно.

Dion Z

Россия поставит индийским ВВС Су-30МКИ, МиГ-29 Микояна-Гуревича в кратчайшие сроки.

Большое вам спасибо Россия

Мы любим тебя

Наш партнер по обороне!!!!

Gabriella More

Великолепно видеть….но я надеюсь, что когда-нибудь наш мир больше не будет нуждаться в этих боевых машинах !!

Allen Wood

Россия-это сверхдержава, но оппортунистический удар в спину, который Китай пытается вырвать, – это власть молча. Россия должна держаться на безопасном расстоянии от молчаливого убийцы Китая.

JAI HIND

Рад видеть этот военный парад. Российские военные – самые сильные военные в мире. Больше власти русским военным и России.

M.Z.Fibula

Братья из Сербии поздравляют вас с Днем Победы. Мы никогда не должны забывать и никогда не должны допускать ложного пересмотра истории. Ура, русские братья!

2020 gonna be wild

Как француз я хотел бы видеть inprouvment отношения между нашими 2 державами, много учиться друг у друга. Слава русским ! Мы не заставляем светить солнце, не помогаем расти траве, но мы можем продвинуть человечество вперед в ее великом путешествии в этой вселенной ! Из Франции с любовью

CH

Как американец, который путешествовал по России, я могу сказать вам однозначно, что я восхищаюсь их культурной сплоченностью, безопасными и чистыми городами, потрясающей красотой архитектуры, замечательными открытыми парками и запланированными пространствами, потрясающей едой…Я мог бы продолжать. Да Благословит Господь Россию!!

Kl Sung

Салют героям с любовью из Китая Гонконг

Red Arrow

Поздравляю Путина с тем, что он держит свою страну в порядке…. Эти мужчины и женщины смотрят, что они не берут дерьмо… Фантастически выглядящие армейские поздравления… (Юта, США) на данный момент я хотел бы жить там. Отличный Фильм ~ Большое Уважение.

Johnny D

Иди Россия, иди.!!! Сила, которую должны уважать все народы. Сильная Россия-гарант мира во всем мире.

Вот такие дела, господа россияне. Вот до чего Путин страну и мир довёл, что половина этого самого мира считает нашу страну и самой красивой и самой мощной, и надёжной, только часто мы сами не ценим то, что имеем и не понимаем, что мы изменились, как и наша страна.

Всем хорошего настроения и мирного неба над головой!

Подписывайтесь на блог и не жалейте кармы, если статья показалась интересной!

Виталий Sagaidark, Главред группы МироваяПолитика

Источник: http://voicesevas.ru/news/52635-reakciya-inostrancev-na-parad-pobedy-75.html