Сводки от ополчения Новороссии 24 июня 2020

«Русская Весна» публикует полную сводку о военной ситуации в ДНР за минувшие сутки по итогам сегодняшнего брифинга официального представителя УНМ ДНР Дмитрия Астраханя.

23 июня вооруженные формирования Украины, по данным наблюдателей представительства ДНР в СЦКК, 6 раз нарушили режим прекращения огня.

Противником применялись запрещенные Минскими договоренностями 120-мм и 82-мм минометы, а также были задействованы противотанковые и автоматические гранатометы.

На горловском направлении боевики 35-й бригады военного преступника Паласа подвергли обстрелу из автоматических гранатометов район поселка шахты им. Гагарина.

На донецком направлении каратели 54-й бригады по приказу Майстренко применили минометы калибром 120 мм по району н. п. Минеральное.

Украинские вооруженные формирования 79-й бригады под руководством военного преступника Луценко вели активный огонь из противотанковых гранатометов по н. п. Александровка и поселку шахты «Трудовская» г. Донецка.

На мариупольском направлении боевики 10-й бригады Зубанича подвергли артиллерийскому обстрелу из 120-мм и 82-мм минометов н. п. Саханка.

Адекватными действиями наших защитников огневая активность вооруженных формирований Украины своевременно была подавлена.

Читайте также: Обстрелом ВСУ на Донбассе был убит мирный житель — подробности (ВИДЕО)

Призываем украинских военнослужащих откататься от выполнения преступных приказов с целью сохранения своих жизней и жизней сослуживцев.

Материалы по фактам обстрелов переданы представителям международных организаций, находящимся в Республике, а также в Генеральную прокуратуру ДНР для приобщения к уголовным делам, возбужденным в отношении командиров бригад: Луценко, Паласа, Майстренко и Зубанича.

Наша разведка продолжает отмечать размещение военной техники ВСУ в жилых районах населенных пунктов на подконтрольной Украине территории, что ставит под угрозу жизнь и здоровье мирных жителей.

За прошедшие сутки выявлено размещение техники:

► из состава 24 омбр:

в н. п. Зайцево — три боевые бронированные машины;

► из состава 54 омбр:

в н. п. Красноармейск — на территории поля сельскохозяйственного назначения 4 танка Т-64;

в н. п. Авдеевка — один бронетранспортер;

► из состава 53 омбр:

в н. п. Гранитное — 4 БМП и один бронетранспортер;

в н. п. Чермалык — одна БМП;

в н. п. Новоселовка (вторая) — одна боевая бронированная машина.

Нами зафиксирована активная работа станций РЭБ «Буковель-АД» из состава 306-го батальона РЭБ в районах н. п. Новогригоровка и Степановка в зоне ответственности 53-й бригады ВСУ и 20-го батальона РЭБ в районе н. п. Константиновка и Плещеевка в зоне ответственности 35-й бригады ВСУ для подавления каналов управления и систем навигации БПЛА миссии с целью недопущения фиксации размещения техники, а также нарушений режима прекращения огня.

Читайте также: Неожиданно: командование наказало «ВСУшников» за обстрел ЛНР

По уточненным данным от наших источников стало известно, что в настоящее время в застенках СБУ находится похищенный на КПВВ «Новотроицкое» гражданин ДНР Любецкий С.С.

В отношении задержанного гражданина применяются насильственные действия в целях дачи показаний против себя. Сообщаем, что гражданин ДНР Любецкий С.С. ранее проходил службу в одном из подразделений Народной милиции и был уволен по собственному желанию в связи с семейными обстоятельствами.

Кроме того, сотрудниками МГБ ДНР была пресечена очередная кровавая провокация украинских спецслужб.

В ходе оперативных мероприятий на дороге между КПВВ «Марьинка» и КПВВ «Александровка» обнаружены и уничтожены три противопехотные осколочные мины, установленные диверсионной группой противника.

Отмечу, что применение любых противопехотных мин запрещено Женевской конвенцией и такие мины подлежат уничтожению.

Данные факты открыто демонстрируют нарушения норм гуманитарного права, в связи чем призываем международных наблюдателей ООН и ОБСЕ пресечь террористическую деятельность украинской стороны.

Просим жителей Республики, ввиду происходящего, быть бдительными и не поддаваться уловкам украинских террористов. Обо всех противоправных действиях сообщать на горячую линию Генеральной прокуратуры и МГБ ДНР.

Читайте также: «Они напали на меня и хотели поиметь», — Трамп об Украине

По поступившей информации от наших источников в штабе «ООС», сегодня в район н. п. Марьинка направлены две съемочные группы телеканалов «UA Донбасс» во главе с журналисткой А. Кулиш и ТРК «Украина» — под руководством Е. Логинова. В свою очередь, от пресс-центра штаба «ООС» для координации и контроля работы украинских СМИ назначены два офицера — Продлопатько А.Н. и Фитьо О.В.

Не исключено, что противник в целях обвинения Народной милиции в нарушениях режима прекращения огня с привлечением украинских пропагандистов устроит очередные провокационные обстрелы.

Отмечается очередной случай небоевых потерь в вооруженных формированиях Украины.

В районе н. п. Марьинка в зоне ответственности 2-го батальона 79-й бригады сотрудниками правопорядка проведено разбирательство по факту конфликта двух боевиков в состоянии алкогольного опьянения.

В ходе разбирательства установлено, что, находясь на позициях, военнослужащий сержант Сырный Р.Г. нанес ножевые ранения штык-ножом от АК-74 старшине Краснокутскому А.В.

Причиной конфликта, как указано в заключении, стала неразделенная любовь к солдату Улитиной О.Н., которая в настоящее время находится в 66-м госпитале г. Покровска с подтвержденным диагнозом «коронавирусная инфекция».

Читайте также: Как российские средства РЭБ оказались «бессильны» против украинского чудо-оружия