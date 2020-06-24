Сводки от ополчения Новороссии 24 июня 2020
- 16:45 СБУ схватили на КПВВ бывшего военного Армии ДНР.
- 12:07 Обстрелом ВСУ на Донбассе был убит мирный житель — подробности (ВИДЕО).
- 03:00 Неожиданно: командование наказало «ВСУшников» за обстрел ЛНР.
СБУ схватили на КПВВ бывшего военного Армии ДНР
«Русская Весна» публикует полную сводку о военной ситуации в ДНР за минувшие сутки по итогам сегодняшнего брифинга официального представителя УНМ ДНР Дмитрия Астраханя.
23 июня вооруженные формирования Украины, по данным наблюдателей представительства ДНР в СЦКК, 6 раз нарушили режим прекращения огня.
Противником применялись запрещенные Минскими договоренностями 120-мм и 82-мм минометы, а также были задействованы противотанковые и автоматические гранатометы.
На горловском направлении боевики 35-й бригады военного преступника Паласа подвергли обстрелу из автоматических гранатометов район поселка шахты им. Гагарина.
На донецком направлении каратели 54-й бригады по приказу Майстренко применили минометы калибром 120 мм по району н. п. Минеральное.
Украинские вооруженные формирования 79-й бригады под руководством военного преступника Луценко вели активный огонь из противотанковых гранатометов по н. п. Александровка и поселку шахты «Трудовская» г. Донецка.
На мариупольском направлении боевики 10-й бригады Зубанича подвергли артиллерийскому обстрелу из 120-мм и 82-мм минометов н. п. Саханка.
Адекватными действиями наших защитников огневая активность вооруженных формирований Украины своевременно была подавлена.
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Призываем украинских военнослужащих откататься от выполнения преступных приказов с целью сохранения своих жизней и жизней сослуживцев.
Материалы по фактам обстрелов переданы представителям международных организаций, находящимся в Республике, а также в Генеральную прокуратуру ДНР для приобщения к уголовным делам, возбужденным в отношении командиров бригад: Луценко, Паласа, Майстренко и Зубанича.
Наша разведка продолжает отмечать размещение военной техники ВСУ в жилых районах населенных пунктов на подконтрольной Украине территории, что ставит под угрозу жизнь и здоровье мирных жителей.
За прошедшие сутки выявлено размещение техники:
► из состава 24 омбр:
в н. п. Зайцево — три боевые бронированные машины;
► из состава 54 омбр:
в н. п. Красноармейск — на территории поля сельскохозяйственного назначения 4 танка Т-64;
в н. п. Авдеевка — один бронетранспортер;
► из состава 53 омбр:
в н. п. Гранитное — 4 БМП и один бронетранспортер;
в н. п. Чермалык — одна БМП;
в н. п. Новоселовка (вторая) — одна боевая бронированная машина.
Нами зафиксирована активная работа станций РЭБ «Буковель-АД» из состава 306-го батальона РЭБ в районах н. п. Новогригоровка и Степановка в зоне ответственности 53-й бригады ВСУ и 20-го батальона РЭБ в районе н. п. Константиновка и Плещеевка в зоне ответственности 35-й бригады ВСУ для подавления каналов управления и систем навигации БПЛА миссии с целью недопущения фиксации размещения техники, а также нарушений режима прекращения огня.
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По уточненным данным от наших источников стало известно, что в настоящее время в застенках СБУ находится похищенный на КПВВ «Новотроицкое» гражданин ДНР Любецкий С.С.
В отношении задержанного гражданина применяются насильственные действия в целях дачи показаний против себя. Сообщаем, что гражданин ДНР Любецкий С.С. ранее проходил службу в одном из подразделений Народной милиции и был уволен по собственному желанию в связи с семейными обстоятельствами.
Кроме того, сотрудниками МГБ ДНР была пресечена очередная кровавая провокация украинских спецслужб.
В ходе оперативных мероприятий на дороге между КПВВ «Марьинка» и КПВВ «Александровка» обнаружены и уничтожены три противопехотные осколочные мины, установленные диверсионной группой противника.
Отмечу, что применение любых противопехотных мин запрещено Женевской конвенцией и такие мины подлежат уничтожению.
Данные факты открыто демонстрируют нарушения норм гуманитарного права, в связи чем призываем международных наблюдателей ООН и ОБСЕ пресечь террористическую деятельность украинской стороны.
Просим жителей Республики, ввиду происходящего, быть бдительными и не поддаваться уловкам украинских террористов. Обо всех противоправных действиях сообщать на горячую линию Генеральной прокуратуры и МГБ ДНР.
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По поступившей информации от наших источников в штабе «ООС», сегодня в район н. п. Марьинка направлены две съемочные группы телеканалов «UA Донбасс» во главе с журналисткой А. Кулиш и ТРК «Украина» — под руководством Е. Логинова. В свою очередь, от пресс-центра штаба «ООС» для координации и контроля работы украинских СМИ назначены два офицера — Продлопатько А.Н. и Фитьо О.В.
Не исключено, что противник в целях обвинения Народной милиции в нарушениях режима прекращения огня с привлечением украинских пропагандистов устроит очередные провокационные обстрелы.
Отмечается очередной случай небоевых потерь в вооруженных формированиях Украины.
В районе н. п. Марьинка в зоне ответственности 2-го батальона 79-й бригады сотрудниками правопорядка проведено разбирательство по факту конфликта двух боевиков в состоянии алкогольного опьянения.
В ходе разбирательства установлено, что, находясь на позициях, военнослужащий сержант Сырный Р.Г. нанес ножевые ранения штык-ножом от АК-74 старшине Краснокутскому А.В.
Причиной конфликта, как указано в заключении, стала неразделенная любовь к солдату Улитиной О.Н., которая в настоящее время находится в 66-м госпитале г. Покровска с подтвержденным диагнозом «коронавирусная инфекция».
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Обстрелом ВСУ на Донбассе был убит мирный житель — подробности (ВИДЕО)
Украинские каратели, не имея успеха на передовой, продолжают использовать тактику ведения огня по объектам инфраструктуры и мирным гражданам.
По приказу военного преступника Луценко боевики 79-й бригады ВСУ открыли огонь по жилым кварталам пос. Александровка с применением автоматических гранатомётов АГС-17, выпустив 25 гранат.
В результате украинской агрессии и нарушения норм гуманитарного права при обстреле Александровки получил ранения, несовместимые с жизнью, мирный житель, 1975 г. р.
Видео предоставлено «Русской Весне» Народной милицией ДНР.
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Неожиданно: командование наказало «ВСУшников» за обстрел ЛНР
«Русская Весна» публикует полную сводку о военной ситуации в ЛНР за минувшие сутки по итогам брифинга начальника пресс-службы Управления Народной милиции ЛНР Якова Осадчего.
По данным наблюдателей представительства ЛНР в СЦКК, за прошедшие сутки обстрелов со стороны ВСУ не зафиксировано.
Нашей разведкой в очередной раз зафиксировано размещение бронетехники ВСУ в жилых районах населенных пунктов на подконтрольной Украине территории.
В зоне ответственности 30-й бригады в жилом районе н. п. Золотое отмечено размещение бронетранспортера и двух бронированных машин.
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С целью недопущения вскрытия техники ВСУ, размещенной в нарушение Минских договоренностей, подразделения украинских преступников продолжают создавать препятствия работе БЛА Миссии ОБСЕ, выполняющих полеты над оккупированной ВСУ территорией.
Зафиксирована работа маневренной группы РЭБ из состава 20-го отдельного батальона радиоэлектронной борьбы в зоне ответственности 30-й бригады по подавлению каналов управления и навигации БЛА Миссии ОБСЕ в районе н. п. Золотое.
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В подразделениях ВСУ в зоне «ООС» продолжают иметь место факты хищения вооружения и боеприпасов с целью их продажи.
Сотрудниками Главного управления СБУ в «Донецкой и Луганской областях» проверяется информация о хищении из полевого артиллерийского склада 93-й бригады и места хранения инженерных боеприпасов 24-й бригады имущества РАВ в количестве восьми тысяч патронов калибра 5,45 мм, двадцати гранат Ф-1 и тридцати РГД-5, пятнадцати противотанковых мин ТМ-62 и двадцати противопехотных мин МОН-90.
Следователями установлена причастность должностных лиц 24-й и 93-й бригад к организации схронов оружия и боеприпасов в своей зоне ответственности для последующей контрабанды вглубь страны с целью продажи националистической организации УНА-УНСО*.
Дополнительная информация уточняется и будет сообщена позже.
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Следователями военной комендатуры н. п. Хмельницкий Херсонской области задержан военнослужащий 19-й ракетной бригады ВСУ, допустивший ДТП с гражданским транспортным средством при совершении марша в пункт постоянной дислокации.
Двигаясь по встречной полосе и отвлекшись на съемку движущейся колонны бронетехники на мобильный телефон, водитель санитарного автомобиля Куенко допустил столкновение с гражданским автомобилем Хендай Соната, в салоне которого находилась женщина, 1991 года рождения, с двумя несовершеннолетними детьми, один из которых был травмирован.
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В подразделениях ВСУ продолжают отмечаться случаи небоевых потерь из-за нарушений требований безопасности и ненадежности штатного украинского вооружения, поставляемого «Укроборонпромом» в зону «ООС».
Так, в ходе занятий по боевой подготовке подразделений 30-й бригады на полигоне в районе н. п. Николаевка старший солдат Литвиненко получил огнестрельное ранение в результате нарушения требований безопасности при обращении с оружием.
Не осуществив контрольный спуск после выполнения учебных стрельб, боевик приступил к чистке автомата и выстрелил себе в живот. В тяжелом состоянии пострадавший доставлен в военный медицинский клинический центр Северного региона н. п. Харьков.
На полигоне 25-й бригады в районе н. п. Дмитровка во время проведения практических стрельб из ПТРК «Корсар» из-за неисправности ракеты произошло ее падение и подрыв в двадцати метрах от огневой позиции расчета ПТРК. Осколочное ранение в шею получил оператор Лижевий, который доставлен в 59-й военно-медицинский госпиталь н. п. Северодонецк в тяжелом состоянии.
Очередной трагический случай произошел на станции разгрузки в Константиновке. После гибели на прошлой неделе двух военнослужащих 35-й бригады во время снятия с платформы САУ 2С1 «Гвоздика», 22 июня в 17-й отдельной танковой бригаде произошло аналогичное происшествие.
По причине нарушения требований безопасности, при разгрузке техники произошло опрокидывание 152-мм самоходной установки 2С3 «Акация», в результате чего один военнослужащий артиллерийского дивизиона, солдат Манкельский, погиб на месте, придавленный 27-тонной машиной.
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В 30-й бригаде ВСУ продолжают усиливаться протестные настроения на фоне неадекватных действий нового Командующего ОТГ «Север» Шандара.
Так, в заключении к разбирательству по факту обстрела 19 июня н. п. Золотое-5, в результате которого погиб один и ранено двое мирных жителей ЛНР, Шандар объявил дисциплинарные взыскания и лишил премии тридцать военнослужащих 1-го батальона 30-й бригады, а комбату Кибальникову объявил о неполном служебном соответствии с перекладыванием на него ответственности за якобы самовольный обстрел населенного пункта.
Инцидент получил широкую огласку среди личного состава бригады и, осознавая несправедливость наказаний, пятнадцать военнослужащих написали рапорты на увольнение из ВСУ досрочно по собственному желанию, и еще двадцать пять отказались от заключения очередного контракта, пожелав покинуть зону «ООС».
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*Запрещённая в РФ экстремистская организация.
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