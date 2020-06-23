Сводки от ополчения Новороссии 23 июня 2020
- 15:12 Армия ДНР отомстила ВСУ за гибель мирного жителя: сводка с Донбасса.
- 03:00 Взбунтовавшиеся «ВСУшники» наносят удары по своим и лишают командование связи (ВИДЕО).
- Вчера 22:03 СРОЧНО: Враг нанёс удар по ДНР и жестоко поплатился.
Армия ДНР отомстила ВСУ за гибель мирного жителя: сводка с Донбасса
«Русская Весна» публикует полную сводку о военной ситуации в ДНР за минувшие сутки по итогам сегодняшнего брифинга официального представителя УНМ ДНР Олега Никитина.
22 июня вооруженные формирования Украины, по данным наблюдателей представительства ДНР в СЦКК, три раза нарушили режим прекращения огня.
Противником активно применялись автоматические гранатометы и стрелковое оружие. Ответными адекватными действиями наших защитников вражеская огневая активность была подавлена.
Украинские каратели 79-й бригады по личному приказу военного преступника Луценко на донецком направлении вели интенсивный огонь из автоматических гранатометов и стрелкового оружия с позиций в районе н. п. Марьинка по н. п. Александровка.
Вследствие обстрела н. п. Александровка ранение, несовместимое с жизнью, получил мирный житель 1975 г. р. Украинские боевики целенаправленно вели огонь, не давая эвакуировать пострадавшего.
Подразделения Народной милиции такую огневую активность противника были вынуждены пресечь из не запрещенного Минскими договоренностями вооружения.
В результате адекватного ответа наших защитников по позициям украинских боевиков противник понес потери: один убит, двое ранены.
Призываем украинских военнослужащих отказаться от выполнения преступных приказов с целью сохранения своих жизней и жизней сослуживцев.
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Дополнительная информация о пострадавших среди мирного населения и повреждениях объектов гражданской инфраструктуры уточняется.
Материалы по фактам обстрелов переданы представителям международных организаций, находящимся в Республике, а также в Генеральную прокуратуру ДНР для приобщения к уголовным делам, возбужденным в отношении командира бригады Луценко.
Вчера, в первый день работы КПВВ «Новотроицкое», сотрудники СБУ возобновили свою противоправную деятельность по выявлению, на их взгляд, «неблагополучных» граждан и обвинению их во всех смертных грехах.
Во время пересечения линии соприкосновения с территории ДНР на территорию, подконтрольную Украине, на КПВВ «Новотроицкое» сотрудниками СБУ был задержан с применением физической силы и без объяснения причин гражданин ДНР, который направлялся к родственникам в н. п. Волноваха.
По имеющейся у нас информации, похищенный сотрудниками СБУ гражданин сейчас находится в мариупольском отделе СБУ. С ним проводятся оперативные мероприятия по принуждению его к даче ложных показаний с признанием участия в боевых действиях против украинской армии.
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Напомним, что это не первый подобный случай. В настоящее время нами проводится ряд мероприятий, направленных на высвобождение из стен СБУ задержанного жителя н. п. Константиновка Константина В., о котором мы сообщали ранее.
Призываем представителей гуманитарной Миссии ООН по правам человека не оставлять без внимания данную информацию и принять меры по высвобождению из рук СБУ ни в чем не повинных людей.
Обращаемся к жителям Республик и Украины быть предельно внимательными и остерегаться сотрудников СБУ в целях сохранения собственной жизни и здоровья, а также своих близких.
Нами отмечается очередной факт самовольного оставления места несения службы в подразделениях 57-й бригады.
По данным нашей разведки, в район н. п. Пески прибыли сотрудники военной службы правопорядка для проведения разбирательства по факту отсутствия на позициях 1-го батальона рядового Бережного А. Б.
Из доклада командира батальона установлено, что боевик исчез 19 июня, а проведенные оперативно-разыскные мероприятия по поиску военнослужащего не дали результатов. Со слов сослуживцев отмечается, что Бережной А.Б. из-за месячного срока нахождения на позициях негативно высказывался о командовании и заявлял об усталости.
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В связи с сокращением поставок в зону «ООС» мин калибром 120 мм, масштабными хищениями и несанкционированным расходованием боеприпасов, по указанию командующего «ООС» Кравченко, в соединениях и частях вооруженных формирований Украины начаты проверки комиссий службы РАВ.
По нашей информации, вышестоящему командованию доложено о предварительных результатах работы офицеров штаба в зоне ответственности 10-й горно-штурмовой бригады по проверке учета, хранения и выдачи оружия и боеприпасов, в которых указано о недостаче пяти управляемых ракет (ПТУР).
Командующий ОТГ «Восток» Соколов на время проведения разбирательства приказал приостановить выдачу боеприпасов подразделениям 10-й бригады. В отношении ответственного должностного лица за учет, хранение и выдачу оружия и боеприпасов майора Горин сотрудниками СБУ проводится проверка.
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Взбунтовавшиеся «ВСУшники» наносят удары по своим и лишают командование связи (ВИДЕО)
«Русская Весна» публикует полную сводку о военной ситуации в ЛНР за минувшие сутки по итогам брифинга начальника пресс-службы Управления Народной милиции ЛНР Якова Осадчего.
По данным наблюдателей представительства ЛНР в СЦКК, за прошедшие сутки противник два раза обстрелял территорию Республики с использованием запрещенного Минскими соглашениями вооружения.
Боевики 93-й бригады ВСУ по приказу военного преступника Брыжинского подвергли обстрелу из 120-мм минометов район н. п. Фрунзе.
Каратели 30-й бригады по приказу преступника Гараза обстреляли из ПТРК окраины н. п. Золотое-5, в результате чего было нарушено электроснабжение населенного пункта.
Информация о пострадавших среди мирного населения и разрушениях объектов гражданской инфраструктуры уточняется.
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Полицией «Луганской области» проверяется информация о причастности боевиков 1-го батальона 25-й бригады ВСУ к гибели супружеской пары в н. п. Станица Луганская, произошедшей в результате подрыва гранаты Ф-1 в жилом доме по ул. Гоголя 20 июня 2020 года.
По имеющейся у следствия информации, в данном домостроении проживали военнослужащие ВСУ, которые были выселены по требованию собственников жилья в мае текущего года. Со слов соседей по улице, боевики были вновь замечены возле дома накануне трагедии.
Следователи усматривают возможность совершения преступления в отношении гражданских лиц на почве мести.
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В подразделениях 25-й бригады ВСУ продолжают назревать протестные настроения против командира бригады Зенченко в связи с поборами денежных средств за утраченное имущество и бессменным нахождением личного состава в течении месяца на передовых позициях, ввиду низкой укомплектованности подразделений, не превышающей — по состоянию на 22 июня — 60 процентов.
Очередной случай саботажа приказа произошел на позициях 2-го батальона в районе н. п. Счастье, где не желая участвовать в преступном обстреле территории ЛНР в районе Веселой Горы, военнослужащие взводного опорного пункта отказались сопровождать прибывший расчет ПТРК для совершения провокации.
Осознавая неотвратимость ответных действий НМ ЛНР и боясь за свою жизнь, солдаты 2-го батальона 25-й бригады обстреляли расчет ПТУР из межпозиционного пространства, чем сорвали выполнение плана провокаторов.
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После изучения морально-психологического состояния личного состава путем тестирования, принимая во внимание нежелание и неспособность личного состава выполнять приказы на открытие огня, комбриг Зенченко подал заявку Командующему ОТГ «Север» Шандар на доукомплектование вакантных должностей резервистами.
По имеющейся информации, в конце текущей недели в бригаду ожидается прибытие двадцати человек, ранее принимавших участие в боевых действиях в составе националистических батальонов ДУК «Правый сектор»*.
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После завершения ротации офицеров штаба ОТГ «Север» и приема дел военнослужащими командования ДШВ ВСУ в подразделениях отмечается резкое снижение морально-психологического состояния и нежелание выполнять преступные приказы нового командующего ОТГ «Север» Шандара.
Так, после обстрела н. п. Золотое-5, повлекшего гибель одного и ранение двух граждан ЛНР, командиру 30-й бригады Гаразу пришло указание на проведение разбирательства и наказание виновных, якобы самовольно обстрелявших населенный пункт, хотя ранее обстрел был санкционирован устным указанием нового Командующего ОТГ «Север».
Поиск командиром 1-го батальона Кибальниковым виновных лиц привел к открытому протесту среди боевиков.
Выражая свое недовольство абсурдностью указаний командования, военнослужащий батальона Лунич, находясь в нетрезвом состоянии, сломал антенно-фидерное устройство аппаратной связи, чем временно лишил командование возможности передачи приказов на командный пункт батальона в районе н. п. Золотое-4.
В свою очередь повреждение военного имущества не осталось безнаказанным и личный состав аппаратной задержал нетрезвого нарушителя, подверг его физическому унижению и потребовал возмещения причиненного ущерба.
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*Запрещённая в РФ экстремистская организация
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СРОЧНО: Враг нанёс удар по ДНР и жестоко поплатился
В редакцию «Русской Весны» поступил текст экстренного заявления официального представителя Управления Народной милиции ДНР Олега Никитина.
Каратели 79-й бригады, не имея успеха на передовой, продолжают использовать тактику ведения огня по объектам инфраструктуры и мирным гражданам.
По приказу военного преступника Луценко боевики открыли огонь по жилым кварталам н. п. Александровка с применением автоматических гранатомётов АГС-17, выпустив 25 гранат. В результате украинской агрессии и нарушения норм гуманитарного права при обстреле поселка Александровка получил ранения, несовместимые с жизнью, мирный житель 1975 г. р.
Адекватными ответными действиями подразделений НМ ДНР огневая активность противника была подавлена.
Подтвержденные потери противника составили три украинских боевика: из них один погиб, двое ранены.
Это не первый акт агрессии со стороны 79-й бригады. Преступными действиями боевиков 21 июня при обстреле поселка шахты «Трудовская» ранена женщина 1952 г. р.
За обстрелы наших населённых пунктов и убийство мирных граждан в последние двое суток украинские каратели лишились пяти боевиков и одной БМП-1, которая вела обстрелы поселка шахты «Трудовская».
Предупреждаем командование 79-й бригады, что стрельба по нашим населенным пунктам и мирным жителям не останется безнаказанной.
Настоятельно рекомендуем военнослужащим, выполняющим преступные приказы своих командиров, отказаться от их выполнения, подумать о близких и вернуться домой живыми.
Материалы по фактам указанных обстрелов будут переданы представителям международных организаций, находящихся в Республике, а также в Генеральную прокуратуру ДНР для приобщения к уголовным делам, возбужденным в отношении командира 79-й бригады ВСУ Луценко.
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