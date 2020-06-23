Сводки от ополчения Новороссии 23 июня 2020

«Русская Весна» публикует полную сводку о военной ситуации в ДНР за минувшие сутки по итогам сегодняшнего брифинга официального представителя УНМ ДНР Олега Никитина.

22 июня вооруженные формирования Украины, по данным наблюдателей представительства ДНР в СЦКК, три раза нарушили режим прекращения огня.

Противником активно применялись автоматические гранатометы и стрелковое оружие. Ответными адекватными действиями наших защитников вражеская огневая активность была подавлена.

Украинские каратели 79-й бригады по личному приказу военного преступника Луценко на донецком направлении вели интенсивный огонь из автоматических гранатометов и стрелкового оружия с позиций в районе н. п. Марьинка по н. п. Александровка.

Вследствие обстрела н. п. Александровка ранение, несовместимое с жизнью, получил мирный житель 1975 г. р. Украинские боевики целенаправленно вели огонь, не давая эвакуировать пострадавшего.

Подразделения Народной милиции такую огневую активность противника были вынуждены пресечь из не запрещенного Минскими договоренностями вооружения.

В результате адекватного ответа наших защитников по позициям украинских боевиков противник понес потери: один убит, двое ранены.

Призываем украинских военнослужащих отказаться от выполнения преступных приказов с целью сохранения своих жизней и жизней сослуживцев.

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Дополнительная информация о пострадавших среди мирного населения и повреждениях объектов гражданской инфраструктуры уточняется.

Материалы по фактам обстрелов переданы представителям международных организаций, находящимся в Республике, а также в Генеральную прокуратуру ДНР для приобщения к уголовным делам, возбужденным в отношении командира бригады Луценко.

Вчера, в первый день работы КПВВ «Новотроицкое», сотрудники СБУ возобновили свою противоправную деятельность по выявлению, на их взгляд, «неблагополучных» граждан и обвинению их во всех смертных грехах.

Во время пересечения линии соприкосновения с территории ДНР на территорию, подконтрольную Украине, на КПВВ «Новотроицкое» сотрудниками СБУ был задержан с применением физической силы и без объяснения причин гражданин ДНР, который направлялся к родственникам в н. п. Волноваха.

По имеющейся у нас информации, похищенный сотрудниками СБУ гражданин сейчас находится в мариупольском отделе СБУ. С ним проводятся оперативные мероприятия по принуждению его к даче ложных показаний с признанием участия в боевых действиях против украинской армии.

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Напомним, что это не первый подобный случай. В настоящее время нами проводится ряд мероприятий, направленных на высвобождение из стен СБУ задержанного жителя н. п. Константиновка Константина В., о котором мы сообщали ранее.

Призываем представителей гуманитарной Миссии ООН по правам человека не оставлять без внимания данную информацию и принять меры по высвобождению из рук СБУ ни в чем не повинных людей.

Обращаемся к жителям Республик и Украины быть предельно внимательными и остерегаться сотрудников СБУ в целях сохранения собственной жизни и здоровья, а также своих близких.

Нами отмечается очередной факт самовольного оставления места несения службы в подразделениях 57-й бригады.

По данным нашей разведки, в район н. п. Пески прибыли сотрудники военной службы правопорядка для проведения разбирательства по факту отсутствия на позициях 1-го батальона рядового Бережного А. Б.

Из доклада командира батальона установлено, что боевик исчез 19 июня, а проведенные оперативно-разыскные мероприятия по поиску военнослужащего не дали результатов. Со слов сослуживцев отмечается, что Бережной А.Б. из-за месячного срока нахождения на позициях негативно высказывался о командовании и заявлял об усталости.

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В связи с сокращением поставок в зону «ООС» мин калибром 120 мм, масштабными хищениями и несанкционированным расходованием боеприпасов, по указанию командующего «ООС» Кравченко, в соединениях и частях вооруженных формирований Украины начаты проверки комиссий службы РАВ.

По нашей информации, вышестоящему командованию доложено о предварительных результатах работы офицеров штаба в зоне ответственности 10-й горно-штурмовой бригады по проверке учета, хранения и выдачи оружия и боеприпасов, в которых указано о недостаче пяти управляемых ракет (ПТУР).

Командующий ОТГ «Восток» Соколов на время проведения разбирательства приказал приостановить выдачу боеприпасов подразделениям 10-й бригады. В отношении ответственного должностного лица за учет, хранение и выдачу оружия и боеприпасов майора Горин сотрудниками СБУ проводится проверка.

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