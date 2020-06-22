Путин не исключает, Вывоз денег, Мираторг забастовал // Галопом по Европам #237

В этом выпуске:

- В России плюс 7600 заболевших, всего – почти 600 тысяч. В Москве впервые с апреля меньше 20 летальных случаев в день, в Санкт-Петербурге – 29;

- Международные инвесторы продолжают выводить деньги из России;

- Почти треть так называемых миллениалов – людей от 24 до 38 лет – боятся брать ипотеку;

- Путин допустил, что пойдет на новый срок и заявил, что 20 лет назад Россия была другой страной;

- В Белгороде бастуют сотрудники Мираторга – ссылаясь на эпидемию, руководство увеличило смены до 14-15 часов, время на обед сокращено до получаса;

- В Санкт-Петербурге вынесены приговоры фигурантам «Сети»;

- Индия перебрасывает к границе с Китаем ударную авиацию и усиливает группировку ВМС в Бенгальском заливе;

- Трамп решил не вводить санкции против Китая в связи с притеснениями уйгуров;

- В Вене сегодня – переговоры по продлению соглашения о стратегических наступательных вооружениях;

- Египет грозит отправить свои войска в Ливию;

- Джордж Флойд может стать торговой маркой.





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#КонстантинСемин #ГалопомПоЕвропам

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=qmayzKkdjx0