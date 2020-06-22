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Путин не исключает, Вывоз денег, Мираторг забастовал // Галопом по Европам #237

20:26. 22 июня 2020 224 просмотра Один комментарий Опубликовал:

В этом выпуске:
- В России плюс 7600 заболевших, всего – почти 600 тысяч. В Москве впервые с апреля меньше 20 летальных случаев в день, в Санкт-Петербурге – 29;
- Международные инвесторы продолжают выводить деньги из России;
- Почти треть так называемых миллениалов – людей от 24 до 38 лет – боятся брать ипотеку;
- Путин допустил, что пойдет на новый срок и заявил, что 20 лет назад Россия была другой страной;
- В Белгороде бастуют сотрудники Мираторга – ссылаясь на эпидемию, руководство увеличило смены до 14-15 часов, время на обед сокращено до получаса;
- В Санкт-Петербурге вынесены приговоры фигурантам «Сети»;
- Индия перебрасывает к границе с Китаем ударную авиацию и усиливает группировку ВМС в Бенгальском заливе;
- Трамп решил не вводить санкции против Китая в связи с притеснениями уйгуров;
- В Вене сегодня – переговоры по продлению соглашения о стратегических наступательных вооружениях;
- Египет грозит отправить свои войска в Ливию;
- Джордж Флойд может стать торговой маркой.


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#КонстантинСемин #ГалопомПоЕвропам

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=qmayzKkdjx0

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