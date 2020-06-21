Сводки от ополчения Новороссии 21 июня 2020

«Русская Весна» публикует полную сводку о военной ситуации в ДНР за минувшие сутки по итогам сегодняшнего брифинга официального представителя УНМ ДНР Дмитрия Астраханя.

По данным наблюдателей представительства ДНР в СЦКК, за прошедшие сутки противник 7 раз нарушил режим прекращения огня.

На горловском направлении боевики 35-й бригады под командованием военного преступника Паласа обстреляли из 120-мм минометов район поселка шахты 6/7.

На донецком направлении каратели 57-й бригады Мишанчука из 82-мм минометов, БМП и зенитных установок вели огонь по н. п. Жабичево и Каштановое. Боевики 79-й бригады под руководством Луценко обстреляли из противотанковых гранатомётов и стрелкового оружия н. п. Александровка.

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На мариупольском направлении вооруженные формирования 10-й бригады по приказу Зубанича вели огонь по н. п. Саханка и Коминтерново из БМП, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

С начала текущих суток активизировали свою преступную деятельность боевики 79-й и 35-й бригад. Ранним утром по приказу главаря 79-й бригады Луценко был открыт огонь из 120-мм миномётов и вооружения БМП по н. п. Александровка и поселку шахты «Трудовская».

В результате обстрела поселка шахты «Трудовская» ранение получила женщина 1952 г. р.

Пострадавшая доставлена в центральную больницу г. Донецка. В настоящее время ей оказывается квалифицированная медицинская помощь.

С позиций 503-го батальона 35-й бригады под руководством преступника Паласа велся артиллерийский огонь с применением 122-мм артиллерии, минометов калибром 120 мм и 82 мм по районам поселков шахт 6/7 и имени Гагарина г. Горловки.

По уточненным данным, в результате обстрела г. Горловки повреждения получили два дома по адресам: ул. Шашурина, д. 25 и 27. Дополнительная информация о пострадавших среди мирного населения и повреждениях гражданской инфраструктуры уточняется.

Ответными адекватными действиями наших защитников, вражеская огневая активность была подавлена. Потери противника составили: двое боевиков ранены, уничтожена одна БМП-1.

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Материалы по фактам обстрелов переданы представителям международных организаций, находящимся в Республике, а также в Генеральную прокуратуру ДНР для приобщения к уголовным делам, возбужденным в отношении командиров бригад: Мишанчука, Луценко, Паласа и Зубанича.

Наша разведка продолжает отмечать размещение военной техники ВСУ в жилых районах населенных пунктов на подконтрольной Украине территории, что ставит под угрозу жизнь и здоровье мирных жителей.

За прошедшие сутки выявлено размещение техники:

► в н. п. Черненко — бронетранспортер и БМП 10 огшбр на территории частного домовладения;

► в н. п. Бахмут зафиксировано перемещение самоходной гаубицы «Акация» и двух танков Т-64 из состава 24 омбр, по дороге общего пользования вблизи железнодорожной станции, что вызвало недовольство местного населения в связи с разрушением тяжелой гусеничной техникой асфальтового покрытия.

Отмечена активная работа станций РЭБ «Буковель-АД» из состава 503-го батальона РЭБ в районах н. п. Богдановка в зоне ответственности 53-й бригады ВСУ для подавления каналов управления и систем навигации БПЛА миссии с целью сокрытия от СММ ОБСЕ военной техники, размещённой вблизи линии соприкосновения в нарушение Минских договоренностей.

Кроме этого, установлен очередной факт, подтверждающий целенаправленную работу украинских вооружённых формирований по сокрытию вооружения и военной техники от наблюдателей мониторинговой миссии ОБСЕ.

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17 июня наблюдателями Миссии был представлен отчет, в котором указана информация о размещении в зоне ответственности вновь прибывшей в зону «ООС» 53-й механизированной бригады девяти единиц военной техники, в том числе на территории частных домовладений.

Так, в районах населенных пунктов Волноваха — ЗРК «Стрела-10, Богдановка — 4 БМП, Березовое — ББМ, Старогнатовка — 2 ББМ и одна БМП-1.

Обнародованные данные вынудили комбрига 53-й бригады Полякова поставить задачи подразделениям о проведении дополнительных мероприятий маскировки военных объектов и позиций бригады с предоставлением отчетных фото- и видеоматериалов.

С целью фиксации проведенных мероприятий маскировки с воздуха боевики применили БПЛА типа «Мэверик». В ходе выполнения полета операторами утерян сигнал управления БПЛА, вследствие чего беспилотник упал на минное поле в зоне ответственности мотопехотного батальона 53-й бригады в районе н. п. Богдановка.

Следует отметить, что в данном районе нами неоднократно отмечалась работа станций РЭБ «Буковель-АД» из состава 503-го батальона РЭБ.

Чтобы исключить раскрытие своих позиций с флеш-носителя БПЛА, в район падения была направлена группа саперов в составе трех боевиков для извлечения БПЛА. В ходе их работы нашими наблюдателями был зафиксирован взрыв.

По уточнённым данным стало известно, что один из боевиков, сержант Оверко К.И., с диагнозом «травматическая ампутация левой стопы» был доставлен в госпиталь г. Волновахи.

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Командованием 53-й бригады по факту утери БПЛА «Мэверик» проводится разбирательство. В ходе разбирательства установлены причины, из которых следует, что полет украинского бесплотника осуществлялся без согласования со службой РЭБ 503-го батальона РЭБ ВСУ в зоне «ООС». Низкая профессиональная подготовка оператора БПЛА привела к потери беспилотника.

За прошедшую неделю потери ОТГ «Восток» составили — 8 погибшими и 12 ранеными:

► двое, рядовые Спиридонов и Костюшко 54-й бригады, ранены в результате взрыва ВОГ-25;

► трое боевиков 24-го батальона «Айдар» — сержант Липченко, рядовые Кушнир и Гринченко — погибли, и двое боевиков 128 огшбр — солдаты Климчук и Добросов — получили ранения в результате перестрелки на станции погрузки в н. п. Волноваха;

► двое боевиков погибли, один из 35-й бригады получил осколочное ранение при выполнении разминирования местности в районе н. п. Майорск;

► один, старший солдат Агапов А.Д. из 57-й бригады, получил ранение в результате неосторожного обращения с оружием;

► один боевик погиб, еще один, рядовой Межерицкий, получил ранения в результате нарушения требований безопасности по оборудованию опорных пунктов с применением окопных зарядов;

► один, рядовой Комиссаров Д.Г. из 79-й бригады, погиб в результате затопления окопа дождевой водой;

► один, сержант Оверко К.И. из 53-й бригады, ранен при извлечении с минного поля утерянного БПЛА.

В результате адекватных действий подразделений Народной милиции один погиб, четверо ранены, уничтожены 120-мм миномёт, грузовой автомобиль с боеприпасами и БМП-1.

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