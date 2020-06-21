Главная » Новости Украины и Новороссии

Сводки от ополчения Новороссии 21 июня 2020

19:43. 21 июня 2020 117 просмотров Нет комментариев Опубликовал:

Враг нанёс удар по Донецку и получил ответ: сводка с Донбасса (ВИДЕО)

Враг нанёс удар по Донецку и получил ответ: сводка с Донбасса (ВИДЕО) | Русская весна

«Русская Весна» публикует полную сводку о военной ситуации в ДНР за минувшие сутки по итогам сегодняшнего брифинга официального представителя УНМ ДНР Дмитрия Астраханя.

По данным наблюдателей представительства ДНР в СЦКК, за прошедшие сутки противник 7 раз нарушил режим прекращения огня.

На горловском направлении боевики 35-й бригады под командованием военного преступника Паласа обстреляли из 120-мм минометов район поселка шахты 6/7.

На донецком направлении каратели 57-й бригады Мишанчука из 82-мм минометов, БМП и зенитных установок вели огонь по н. п. Жабичево и Каштановое. Боевики 79-й бригады под руководством Луценко обстреляли из противотанковых гранатомётов и стрелкового оружия н. п. Александровка.

Читайте также: «Дострелить до Новороссийска»: на Украине планируют ракетный удар по кораблям РФ

На мариупольском направлении вооруженные формирования 10-й бригады по приказу Зубанича вели огонь по н. п. Саханка и Коминтерново из БМП, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

С начала текущих суток активизировали свою преступную деятельность боевики 79-й и 35-й бригад. Ранним утром по приказу главаря 79-й бригады Луценко был открыт огонь из 120-мм миномётов и вооружения БМП по н. п. Александровка и поселку шахты «Трудовская».

В результате обстрела поселка шахты «Трудовская» ранение получила женщина 1952 г. р.

Пострадавшая доставлена в центральную больницу г. Донецка. В настоящее время ей оказывается квалифицированная медицинская помощь.

С позиций 503-го батальона 35-й бригады под руководством преступника Паласа велся артиллерийский огонь с применением 122-мм артиллерии, минометов калибром 120 мм и 82 мм по районам поселков шахт 6/7 и имени Гагарина г. Горловки.

По уточненным данным, в результате обстрела г. Горловки повреждения получили два дома по адресам: ул. Шашурина, д. 25 и 27. Дополнительная информация о пострадавших среди мирного населения и повреждениях гражданской инфраструктуры уточняется.

Ответными адекватными действиями наших защитников, вражеская огневая активность была подавлена. Потери противника составили: двое боевиков ранены, уничтожена одна БМП-1.

Читайте также: Ответ дан: Армия ДНР уничтожила БМП, оккупанты несут потери

Материалы по фактам обстрелов переданы представителям международных организаций, находящимся в Республике, а также в Генеральную прокуратуру ДНР для приобщения к уголовным делам, возбужденным в отношении командиров бригад: Мишанчука, Луценко, Паласа и Зубанича. 

Наша разведка продолжает отмечать размещение военной техники ВСУ в жилых районах населенных пунктов на подконтрольной Украине территории, что ставит под угрозу жизнь и здоровье мирных жителей.

За прошедшие сутки выявлено размещение техники:

► в н. п. Черненко — бронетранспортер и БМП 10 огшбр на территории частного домовладения;

►  в н. п. Бахмут зафиксировано перемещение самоходной гаубицы «Акация» и двух танков Т-64 из состава 24 омбр, по дороге общего пользования вблизи железнодорожной станции, что вызвало недовольство местного населения в связи с разрушением тяжелой гусеничной техникой асфальтового покрытия.

Отмечена активная работа станций РЭБ «Буковель-АД» из состава 503-го батальона РЭБ в районах н. п. Богдановка в зоне ответственности 53-й бригады ВСУ для подавления каналов управления и систем навигации БПЛА миссии с целью сокрытия от СММ ОБСЕ военной техники, размещённой вблизи линии соприкосновения в нарушение Минских договоренностей. 

Кроме этого, установлен очередной факт, подтверждающий целенаправленную работу украинских вооружённых формирований по сокрытию вооружения и военной техники от наблюдателей мониторинговой миссии ОБСЕ.

Читайте также: Во что обходятся защитникам Донбасса провокации ВСУ (ФОТО)

17 июня наблюдателями Миссии был представлен отчет, в котором указана информация о размещении в зоне ответственности вновь прибывшей в зону «ООС» 53-й механизированной бригады девяти единиц военной техники, в том числе на территории частных домовладений.

Так, в районах населенных пунктов Волноваха — ЗРК «Стрела-10, Богдановка — 4 БМП, Березовое — ББМ, Старогнатовка — 2 ББМ и одна БМП-1.

Обнародованные данные вынудили комбрига 53-й бригады Полякова поставить задачи подразделениям о проведении дополнительных мероприятий маскировки военных объектов и позиций бригады с предоставлением отчетных фото- и видеоматериалов.

С целью фиксации проведенных мероприятий маскировки с воздуха боевики применили БПЛА типа «Мэверик». В ходе выполнения полета операторами утерян сигнал управления БПЛА, вследствие чего беспилотник упал на минное поле в зоне ответственности мотопехотного батальона 53-й бригады в районе н. п. Богдановка.

Следует отметить, что в данном районе нами неоднократно отмечалась работа станций РЭБ «Буковель-АД» из состава 503-го батальона РЭБ.

Чтобы исключить раскрытие своих позиций с флеш-носителя БПЛА, в район падения была направлена группа саперов в составе трех боевиков для извлечения БПЛА. В ходе их работы нашими наблюдателями был зафиксирован взрыв.

По уточнённым данным стало известно, что один из боевиков, сержант Оверко К.И., с диагнозом «травматическая ампутация левой стопы» был доставлен в госпиталь г. Волновахи.

Читайте также: Возмездие: готовившие ударный БПЛА каратели ослепли навсегда

Командованием 53-й бригады по факту утери БПЛА «Мэверик» проводится разбирательство. В ходе разбирательства установлены причины, из которых следует, что полет украинского бесплотника осуществлялся без согласования со службой РЭБ 503-го батальона РЭБ ВСУ в зоне «ООС». Низкая профессиональная подготовка оператора БПЛА привела к потери беспилотника. 

За прошедшую неделю потери ОТГ «Восток» составили — 8 погибшими и 12 ранеными:

► двое, рядовые Спиридонов и Костюшко 54-й бригады, ранены в результате взрыва ВОГ-25;

► трое боевиков 24-го батальона «Айдар» — сержант Липченко, рядовые Кушнир и Гринченко — погибли, и двое боевиков 128 огшбр — солдаты Климчук и Добросов — получили ранения в результате перестрелки на станции погрузки в н. п. Волноваха;

► двое боевиков погибли, один из 35-й бригады получил осколочное ранение при выполнении разминирования местности в районе н. п. Майорск;

► один, старший солдат Агапов А.Д. из 57-й бригады, получил ранение в результате неосторожного обращения с оружием;

► один боевик погиб, еще один, рядовой Межерицкий, получил ранения в результате нарушения требований безопасности по оборудованию опорных пунктов с применением окопных зарядов;

► один, рядовой Комиссаров Д.Г. из 79-й бригады, погиб в результате затопления окопа дождевой водой;

► один, сержант Оверко К.И. из 53-й бригады, ранен при извлечении с минного поля утерянного БПЛА.

В результате адекватных действий подразделений Народной милиции один погиб, четверо ранены, уничтожены 120-мм миномёт, грузовой автомобиль с боеприпасами и БМП-1. 

Читайте также: На Украине чудовищно унизили «атошников»: стон стоит по всей Сети (ФОТО)

 

 К оглавлению | Источник: rusvesna.su

Ответ дан: Армия ДНР уничтожила БМП, оккупанты несут потери

Ответ дан: Армия ДНР уничтожила БМП, оккупанты несут потери | Русская весна

Как сообщала «Русская Весна», сегодняшний день для Донбасса начался с подлых обстрелов со стороны украинских оккупантов. Как выяснилось, защитники Донбасса ответили огнём на огонь.

В редакцию нашего издания поступило экстренное заявление официального представителя Народной милиции ДНР, касающееся утренних событий.

«Украинская агрессия продолжает приносить боль и страдания жителям Республики.

Каратели, не имея успеха на передовой, перешли к тактике ведения огня по гражданским объектам и мирным гражданам.

Сегодня с 5:00 боевики 79 одшбр по приказу преступника Луценко, открыли огонь со стороны н. п. Марьинка в направлении н. п. Александровка и поселка шахты «Трудовская» с применением 120-мм миномётов и вооружения БМП.

В 4.45 украинские боевики 503-го батальона 35-й бригады по приказу военного преступника Паласа открыли огонь по районам посёлков шахт 6/7 и имени Гагарина с применением артиллерии калибром 122 мм, 120-мм и 82-мм минометов, выпустив при этом более 50 снарядов и мин.

Адекватными ответными действиями подразделений НМ ДНР огневая активность противника была подавлена. По предварительной информации, уничтожена БМП противника, двое украинских боевиков ранены.

В результате агрессии и нарушения норм гуманитарного права при обстреле поселка шахты «Трудовская» получила ранение женщина 1952 г. р. Пострадавшая доставлена в центральную больницу г. Донецка, где ей оказывается медицинская помощь.

Дополнительная информация о пострадавших среди мирных жителей и повреждениях гражданской инфраструктуры уточняется.

Материалы по фактам обстрелов будут переданы представителям международных организаций, находящихся в Республике, а также в Генеральную прокуратуру ДНР для приобщения к уголовным делам, возбужденным в отношении командиров 79-й и 35-й бригад ВСУ Луценко и Паласа.

Обращаем внимание международных наблюдателей на очередной факт преступлений украинской стороны в отношении мирного населения Донбасса.

Боевикам Украины настоятельно рекомендуем отказаться от обстрелов и провокаций, соблюдать режим прекращения огня с целью сохранения своих жизней».

Читайте также: Под крики «Ганьба» белорусские майданщики отбили задержанных у милиции (ВИДЕО)

 К оглавлению | Источник: rusvesna.su

Донбасс: ранена женщина, огонь не утихает (ФОТО)

Новость обновляется
Донбасс: ранена женщина, огонь не утихает (ФОТО) | Русская весна

В результате утреннего обстрела посёлка Комарово (пригород Горловки) разбиты окна в доме 27 и 25 по улице Шашурина.

Об этом «Русской Весне» сообщил мэр Горловки Иван Приходько.

Украинские оккупанты не прекращают обстрелы Республик Донбасса. Так, представительство ДНР в СЦКК сообщает, что за минувшие сутки ВСУ 7 раз нарушали режим прекращения огня.

Представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня сообщает об обстреле Нижнего Лозового и посёлка Донецкий из минометов калибром 120 и 82 миллиметра. Всего, по данным ведомства, по территории республики было выпущено более 25 мин.

По ДНР в нарушение Минских соглашений применялось следующее вооружение:

на горловском направлении — минометы 120 мм — 2 раза (24 мины);

на донецком направлении — минометы 82 мм — 1 раз (12 мин); БТР/БМП — 1 раз (50 выстрелов); зенитная установка — 1 раз (30 выстрелов); РПГ/СПГ — 1 раз (2 гранаты); крупнокалиберное стрелковое оружие — 1 раз;

на мариупольском направлении — БТР/БМП — 1 раз (5 выстрелов); крупнокалиберное стрелковое оружие — 1 раз; стрелковое оружие — 1 раз.

В зоне обстрела со стороны украинских оккупантов оказались Горловка (пос. шахты 6/7), Каштановое, Жабичево, Александровка, Коминтерново, Саханка.

Общее количество примененных ВСУ боеприпасов — 123 единицы.

Напомним, количество выпущенных боеприпасов калибром до 12,7 мм не входит в общую статистику количества боеприпасов в ежедневной сводке СЦКК.

Как сообщала «Русская Весна», 19 июня район шахты 6/7 уже подвергался ожесточённому обстрелу, в результате чего была полностью уничтожена станция подкачки воды на канале «Северский Донец — Донбасс». В ходе обстрела ранения получил мужчина 1973 года рождения. У него открытый перелом правой плечевой кости, осколочные ранения грудной клетки и левого бедра.

Обновлено

Только что стало известно, что в результате обстрела поселка шахты «Трудовская» на западе Донецка осколочное ранение получила мирная жительница.

Характер травм уточняется.

Читайте также: На Украине чудовищно унизили «атошников»: стон стоит по всей Сети (ФОТО)

 К оглавлению | Источник: rusvesna.su

Метки: компиляция

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Сводки от ополчения Новороссии 06 июня 2015
... Захарченко. Вчера 21:34 Сводка новостей Новороссии 05 июня 2015 г. (ВИДЕО). ...– отрабатывают наши позиции, позиции ополчения, из минометов, из автоматических гранатометов... силовики пытаются атаковать позиции ополчения с Авдеевского направления).Плюс боец...
Сводки от ополчения Новороссии 08 июня 2015
...бойцы ополчения, а ВСУ всего лишь сдерживают атаку. Еще вчера, 7 июня..., якобы сорванных флагов Новороссии и ДНР, которые ополчение установило раньше. Сегодня...| Источник: news-front.info Новороссия. Сводка новостей Новороссии 07.06.2015 — Украинские силовики...
Сводки от ополчения Новороссии 15 июня 2015
..., обстреливавшие Петровский район Донецка, — Захарченко Ополчение ДНР ликвидировало четыре батареи украинских... оглавлению | Источник: rusvesna.su Новороссия. Сводка новостей Новороссии 14 июня 2015 — ВСУ обстреляли Первомайск...
Сводки от ополчения Новороссии 20 июня 2015
...Сводки Новороссии: Каратели провели жестокий обстрел по Киевскому району Донецка 20 июня 2015 Сводки Новороссии... представители украинских войск, ополчение неожиданно атаковало позиции ВСУ... наносились из БМП, ополчение сдерживало огонь минометами, допустимого...
Сводки от ополчения Новороссии 26 июня 2015
...Красноармейске. Вчера 22:44 Сводка новостей Новороссии 25 июня 2015 г. (ВИДЕО...ополчения ДНР. К оглавлению | Источник: news-front.info Сводка военных событий в Новороссии...оглавлению | Источник: rusvesna.su Сводка новостей Новороссии 25 июня 2015 г. (ВИДЕО) —...
Сводки от ополчения Новороссии 03 июня 2015
...вечером 2 июня из РСЗО «Град» были обстреляны позиции ополчения под ...потерях не сообщалось. По данным ополчения, украинские силовики стягивают большое ...оглавлению | Источник: rusvesna.su Новороссия. Сводка новостей Новороссии 2 июня 2015 — Армия ДНР за...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)