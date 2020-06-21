Сводки от ополчения Новороссии 21 июня 2020
- 18:12 Враг нанёс удар по Донецку и получил ответ: сводка с Донбасса (ВИДЕО).
- 13:32 Ответ дан: Армия ДНР уничтожила БМП, оккупанты несут потери.
- 10:49 Донбасс: ранена женщина, огонь не утихает (ФОТО).
Враг нанёс удар по Донецку и получил ответ: сводка с Донбасса (ВИДЕО)
«Русская Весна» публикует полную сводку о военной ситуации в ДНР за минувшие сутки по итогам сегодняшнего брифинга официального представителя УНМ ДНР Дмитрия Астраханя.
По данным наблюдателей представительства ДНР в СЦКК, за прошедшие сутки противник 7 раз нарушил режим прекращения огня.
На горловском направлении боевики 35-й бригады под командованием военного преступника Паласа обстреляли из 120-мм минометов район поселка шахты 6/7.
На донецком направлении каратели 57-й бригады Мишанчука из 82-мм минометов, БМП и зенитных установок вели огонь по н. п. Жабичево и Каштановое. Боевики 79-й бригады под руководством Луценко обстреляли из противотанковых гранатомётов и стрелкового оружия н. п. Александровка.
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На мариупольском направлении вооруженные формирования 10-й бригады по приказу Зубанича вели огонь по н. п. Саханка и Коминтерново из БМП, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
С начала текущих суток активизировали свою преступную деятельность боевики 79-й и 35-й бригад. Ранним утром по приказу главаря 79-й бригады Луценко был открыт огонь из 120-мм миномётов и вооружения БМП по н. п. Александровка и поселку шахты «Трудовская».
В результате обстрела поселка шахты «Трудовская» ранение получила женщина 1952 г. р.
Пострадавшая доставлена в центральную больницу г. Донецка. В настоящее время ей оказывается квалифицированная медицинская помощь.
С позиций 503-го батальона 35-й бригады под руководством преступника Паласа велся артиллерийский огонь с применением 122-мм артиллерии, минометов калибром 120 мм и 82 мм по районам поселков шахт 6/7 и имени Гагарина г. Горловки.
По уточненным данным, в результате обстрела г. Горловки повреждения получили два дома по адресам: ул. Шашурина, д. 25 и 27. Дополнительная информация о пострадавших среди мирного населения и повреждениях гражданской инфраструктуры уточняется.
Ответными адекватными действиями наших защитников, вражеская огневая активность была подавлена. Потери противника составили: двое боевиков ранены, уничтожена одна БМП-1.
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Материалы по фактам обстрелов переданы представителям международных организаций, находящимся в Республике, а также в Генеральную прокуратуру ДНР для приобщения к уголовным делам, возбужденным в отношении командиров бригад: Мишанчука, Луценко, Паласа и Зубанича.
Наша разведка продолжает отмечать размещение военной техники ВСУ в жилых районах населенных пунктов на подконтрольной Украине территории, что ставит под угрозу жизнь и здоровье мирных жителей.
За прошедшие сутки выявлено размещение техники:
► в н. п. Черненко — бронетранспортер и БМП 10 огшбр на территории частного домовладения;
► в н. п. Бахмут зафиксировано перемещение самоходной гаубицы «Акация» и двух танков Т-64 из состава 24 омбр, по дороге общего пользования вблизи железнодорожной станции, что вызвало недовольство местного населения в связи с разрушением тяжелой гусеничной техникой асфальтового покрытия.
Отмечена активная работа станций РЭБ «Буковель-АД» из состава 503-го батальона РЭБ в районах н. п. Богдановка в зоне ответственности 53-й бригады ВСУ для подавления каналов управления и систем навигации БПЛА миссии с целью сокрытия от СММ ОБСЕ военной техники, размещённой вблизи линии соприкосновения в нарушение Минских договоренностей.
Кроме этого, установлен очередной факт, подтверждающий целенаправленную работу украинских вооружённых формирований по сокрытию вооружения и военной техники от наблюдателей мониторинговой миссии ОБСЕ.
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17 июня наблюдателями Миссии был представлен отчет, в котором указана информация о размещении в зоне ответственности вновь прибывшей в зону «ООС» 53-й механизированной бригады девяти единиц военной техники, в том числе на территории частных домовладений.
Так, в районах населенных пунктов Волноваха — ЗРК «Стрела-10, Богдановка — 4 БМП, Березовое — ББМ, Старогнатовка — 2 ББМ и одна БМП-1.
Обнародованные данные вынудили комбрига 53-й бригады Полякова поставить задачи подразделениям о проведении дополнительных мероприятий маскировки военных объектов и позиций бригады с предоставлением отчетных фото- и видеоматериалов.
С целью фиксации проведенных мероприятий маскировки с воздуха боевики применили БПЛА типа «Мэверик». В ходе выполнения полета операторами утерян сигнал управления БПЛА, вследствие чего беспилотник упал на минное поле в зоне ответственности мотопехотного батальона 53-й бригады в районе н. п. Богдановка.
Следует отметить, что в данном районе нами неоднократно отмечалась работа станций РЭБ «Буковель-АД» из состава 503-го батальона РЭБ.
Чтобы исключить раскрытие своих позиций с флеш-носителя БПЛА, в район падения была направлена группа саперов в составе трех боевиков для извлечения БПЛА. В ходе их работы нашими наблюдателями был зафиксирован взрыв.
По уточнённым данным стало известно, что один из боевиков, сержант Оверко К.И., с диагнозом «травматическая ампутация левой стопы» был доставлен в госпиталь г. Волновахи.
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Командованием 53-й бригады по факту утери БПЛА «Мэверик» проводится разбирательство. В ходе разбирательства установлены причины, из которых следует, что полет украинского бесплотника осуществлялся без согласования со службой РЭБ 503-го батальона РЭБ ВСУ в зоне «ООС». Низкая профессиональная подготовка оператора БПЛА привела к потери беспилотника.
За прошедшую неделю потери ОТГ «Восток» составили — 8 погибшими и 12 ранеными:
► двое, рядовые Спиридонов и Костюшко 54-й бригады, ранены в результате взрыва ВОГ-25;
► трое боевиков 24-го батальона «Айдар» — сержант Липченко, рядовые Кушнир и Гринченко — погибли, и двое боевиков 128 огшбр — солдаты Климчук и Добросов — получили ранения в результате перестрелки на станции погрузки в н. п. Волноваха;
► двое боевиков погибли, один из 35-й бригады получил осколочное ранение при выполнении разминирования местности в районе н. п. Майорск;
► один, старший солдат Агапов А.Д. из 57-й бригады, получил ранение в результате неосторожного обращения с оружием;
► один боевик погиб, еще один, рядовой Межерицкий, получил ранения в результате нарушения требований безопасности по оборудованию опорных пунктов с применением окопных зарядов;
► один, рядовой Комиссаров Д.Г. из 79-й бригады, погиб в результате затопления окопа дождевой водой;
► один, сержант Оверко К.И. из 53-й бригады, ранен при извлечении с минного поля утерянного БПЛА.
В результате адекватных действий подразделений Народной милиции один погиб, четверо ранены, уничтожены 120-мм миномёт, грузовой автомобиль с боеприпасами и БМП-1.
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Ответ дан: Армия ДНР уничтожила БМП, оккупанты несут потери
Как сообщала «Русская Весна», сегодняшний день для Донбасса начался с подлых обстрелов со стороны украинских оккупантов. Как выяснилось, защитники Донбасса ответили огнём на огонь.
В редакцию нашего издания поступило экстренное заявление официального представителя Народной милиции ДНР, касающееся утренних событий.
«Украинская агрессия продолжает приносить боль и страдания жителям Республики.
Каратели, не имея успеха на передовой, перешли к тактике ведения огня по гражданским объектам и мирным гражданам.
Сегодня с 5:00 боевики 79 одшбр по приказу преступника Луценко, открыли огонь со стороны н. п. Марьинка в направлении н. п. Александровка и поселка шахты «Трудовская» с применением 120-мм миномётов и вооружения БМП.
В 4.45 украинские боевики 503-го батальона 35-й бригады по приказу военного преступника Паласа открыли огонь по районам посёлков шахт 6/7 и имени Гагарина с применением артиллерии калибром 122 мм, 120-мм и 82-мм минометов, выпустив при этом более 50 снарядов и мин.
Адекватными ответными действиями подразделений НМ ДНР огневая активность противника была подавлена. По предварительной информации, уничтожена БМП противника, двое украинских боевиков ранены.
В результате агрессии и нарушения норм гуманитарного права при обстреле поселка шахты «Трудовская» получила ранение женщина 1952 г. р. Пострадавшая доставлена в центральную больницу г. Донецка, где ей оказывается медицинская помощь.
Дополнительная информация о пострадавших среди мирных жителей и повреждениях гражданской инфраструктуры уточняется.
Материалы по фактам обстрелов будут переданы представителям международных организаций, находящихся в Республике, а также в Генеральную прокуратуру ДНР для приобщения к уголовным делам, возбужденным в отношении командиров 79-й и 35-й бригад ВСУ Луценко и Паласа.
Обращаем внимание международных наблюдателей на очередной факт преступлений украинской стороны в отношении мирного населения Донбасса.
Боевикам Украины настоятельно рекомендуем отказаться от обстрелов и провокаций, соблюдать режим прекращения огня с целью сохранения своих жизней».
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Донбасс: ранена женщина, огонь не утихает (ФОТО)
В результате утреннего обстрела посёлка Комарово (пригород Горловки) разбиты окна в доме 27 и 25 по улице Шашурина.
Об этом «Русской Весне» сообщил мэр Горловки Иван Приходько.
Украинские оккупанты не прекращают обстрелы Республик Донбасса. Так, представительство ДНР в СЦКК сообщает, что за минувшие сутки ВСУ 7 раз нарушали режим прекращения огня.
Представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня сообщает об обстреле Нижнего Лозового и посёлка Донецкий из минометов калибром 120 и 82 миллиметра. Всего, по данным ведомства, по территории республики было выпущено более 25 мин.
По ДНР в нарушение Минских соглашений применялось следующее вооружение:
на горловском направлении — минометы 120 мм — 2 раза (24 мины);
на донецком направлении — минометы 82 мм — 1 раз (12 мин); БТР/БМП — 1 раз (50 выстрелов); зенитная установка — 1 раз (30 выстрелов); РПГ/СПГ — 1 раз (2 гранаты); крупнокалиберное стрелковое оружие — 1 раз;
на мариупольском направлении — БТР/БМП — 1 раз (5 выстрелов); крупнокалиберное стрелковое оружие — 1 раз; стрелковое оружие — 1 раз.
В зоне обстрела со стороны украинских оккупантов оказались Горловка (пос. шахты 6/7), Каштановое, Жабичево, Александровка, Коминтерново, Саханка.
Общее количество примененных ВСУ боеприпасов — 123 единицы.
Напомним, количество выпущенных боеприпасов калибром до 12,7 мм не входит в общую статистику количества боеприпасов в ежедневной сводке СЦКК.
Как сообщала «Русская Весна», 19 июня район шахты 6/7 уже подвергался ожесточённому обстрелу, в результате чего была полностью уничтожена станция подкачки воды на канале «Северский Донец — Донбасс». В ходе обстрела ранения получил мужчина 1973 года рождения. У него открытый перелом правой плечевой кости, осколочные ранения грудной клетки и левого бедра.
Обновлено
Только что стало известно, что в результате обстрела поселка шахты «Трудовская» на западе Донецка осколочное ранение получила мирная жительница.
Характер травм уточняется.
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