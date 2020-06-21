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Линия предательства Шеварднадзе

22:34. 21 июня 2020 175 просмотров 4 коммент. Опубликовал:
„Линия предательства”. Можем ли мы пересмотреть соглашение Шеварднадзе-Бейкера?

Речь идёт о соглашении, заключённом в 1990 году между Россией и США при Горбачёве и Буше старшем. Соглашение о разделе водного пространства в Беринговом море. Противники называют это соглашение не иначе как "Линия предательства". А именно, предательство интересов нашей страны.

И это не случайно. В 1990 году Михаил Горбачёв и Эдуард Шеварднадзе, по непонятным до сих пор причинам, пошли на большие уступки американцам, отчего мы вот уже тридцать лет терпим огромные убытки.

"К США отошли 77 тысяч 700 квадратных километров Берингова моря, включая континентальный шельф. Россия потеряла возможность ежегодно добывать более 500 тысяч тонн рыбы и краба. На шельфе разведаны перспективные нефтегазовые месторождения на сотни миллиардов долларов".
Сенатор от Камчатского края Борис Невзоров.

Делить Берингово море Москва и Вашингтон начали ещё в середине 80-х годов, когда ввели двухсот мильные рыболовные зоны. Америка категорически отказывалась проводить линию посередине Берингова пролива, а четырёх сот миль между побережьями СССР и США не было.

Берингов пролив между СССР и США в 1990 году.
Берингов пролив между СССР и США в 1990 году.


США настаивали разграничить акваторию согласно конвенции о продаже Аляски 1867 года. И хотя при таком раскладе мы теряли самые лакомые куски своей территории, советская сторона почему-то пошла на этот заведомо невыгодный шаг.

"На территории, которая отошла Советскому Союзу, СССР вылавливал 600 тысяч тонн морепродуктов, США на тот период 1600 тысяч тонн. Эти цифры явно показывают насколько это соглашение было невыгодно Советскому Союзу. Это соглашение не что иное, как разновидность уступки".
Владимир Васильев. Главный научный сотрудник института США и Канады РАН.

А уступка эта произошла 1 июня 1990 года. Тогда министр иностранных дел СССР Эдуард Шеварднадзе и Госсекретарь США Джордж Бейкер подписали это соглашение. Переговоры проходили в условиях секретности. В советских новостях об этом не было сказано ни слова.

Но даже когда общественность и советский народ узнал об этом, Шеварднадзе так и не дал внятного ответа, почему он сделал Америке такой по-грузински щедрый подарок.

"Это было откровенное предательство. Безусловное предательство. Поэтому оно всячески скрывалось. Часть народных депутатов Верховного Совета СССР инициировали создание комиссии по исследованию причин заключения этого соглашения. К концу года Шеварднадзе подал в отставку. Я думаю, что отставка его была обусловлена работой этой комиссии."
Александр Чачия. Руководитель центра проблем глобализации.

Через два месяца после передачи американцам спорных территорий, Михаил Горбачёв поучает Нобелевскую премию мира.

Дальневосточные рыбаки прозвали это соглашение "Линия предательства Шеварднадзе". После подписания этого договора, американцы начали жёстко вытеснять наши суда из традиционных районов промысла. Даже вспыхивали конфликты.

Наиболее серьёзный — в 1999 году, когда американский патрульный корабль угрожал открыть огонь.

Капитан российской рыболовецкой шхуны предупредил, что агрессивные действия американцев могут спровоцировать мировую войну:"Что, капитан Kearsarge хочет войти в историю как зачинщик последней мировой войны?"

Тем не менее, береговая охрана США ни раз отконвоировала наши суда в свои порты.

Стоит отметить, что ни Верховный Совет СССР, ни Российский парламент так и не ратифицировали это соглашение.

"Мы его не ратифицировали. Оно не вступило в силу".
Сенатор от Камчатского края Борис Невзоров.

Стоит напомнить ещё и о так называемом Северном морском пути из Северного Ледовитого океана в Тихий океан. Американцы провели линию разграничения так, что США могут регулировать поток движения торговых судов по этому пути.

А это уже затрагивает не только морепродукты, господа. Это уже механизмы регулирования мировой экономики. При определённых условиях американцы могут даже блокировать или резко ограничить движения по этому пути.

И то, что в Совете Федерации подняли этот вопрос, несомненно, хороший знак.


История 2.0


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Источник.
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Источник: https://ss69100.livejournal.com/5077534.html

Метки: Горбачёв, история, предательство, смп, ссср, США

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4 Комментария » Оставить комментарий


  • 7322 5712
    Мирослава 21 июня 2020 в 22:44

    Предатели-это родовое.У горбача дядя полицаем был..А у Шеварнадзе братец прятался в Брестской крепости,фашистам сдался, вместо того, чтобы воевать как настоящие воины.
    Если раскрутим цепочку-то и других таких увидим-родовых предателей, Всегда воюющих против Родины.И это другой вопрос-служить, биться с врагами,разворовывать народное добро или подлизывать Предателям аннус своими комментариями.Это Суть Одно!

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    2
  • 19561 1895
    Русофил 21 июня 2020 в 22:56

    СССРа нет,соглашение не ратифицировано.
    Считай что и не было.
    А в чём проблема?
    Рыбу оттуда РОССИЯ НЕ ВИДИТ….
    Их рыбаки продадут её японцам или не их мне какая разница?
    Или я должен заскакать гневно?
    )))
    Да похрен.
    Пусть трёхшубная скачет

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    -2
    • 3694 3486
      KTРусофил 21 июня 2020 в 23:06

      Не завидуй тому, кто силён и богат,
      За рассветом всегда наступает закат.
      С этой жизнью короткой, равною вздоху,
      Обращайся как с данной тебе напрокат!

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      2

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