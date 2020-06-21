2020: Новая линия обороны Москвы (ФОТО)
Накануне дня медицинского работника «Боевое братство» поздравило с праздником коллективы самой старой и самой новой больниц в Новой Москве.
Об этом в новом репортаже «Русской Весны».
Вороновская больница, связанная с именами Голенищева-Кутузова и Шереметьева, в следующем году отметит 125-летие. Центр инфекционных болезней «Вороновское» был построен для борьбы с коронавирусной инфекцией за месяц и принял первых пациентов 17 апреля этого года.
Первый заместитель председателя «Боевого братства» Дмитрий Саблин: «Наши медики чтут традиции отечественной медицины, заложенные Боткиным, Пироговым, Бурденко, великим хирургом святителем Лукой Крымским, сестрой милосердия Дашей Севастопольской.
Профессионализм, умноженный на сострадание и самоотверженность — вот чем мы восхищаемся в людях самой гуманной профессии.
Больницы в Новой Москве стоят недалеко от линий обороны столицы в обеих Отечественных войнах. Сегодня линии обороны — это ваши палаты. Вы не отступили и не отступите. Наша благодарность и поддержка всегда с вами».
Лучшие врачи и медсестёр двух больниц были награждены медалями «За верность» Всероссийской организации ветеранов «Боевое братство», им также вручили памятные сувениры с выгравированными словами Сократа: «Все профессии от людей, а врач от Бога».
Вороновская больница, перепрофилированная для лечения больных с коронавирусом, за время работы поставила на ноги почти тысячу больных. По количеству вылеченных пациентов Волонтерская рота «Боевого братства» высадила цветы у лечебного корпуса больницы.
В центре инфекционных болезней «Вороновское» состоялось открытие закладного камня на месте, где 30 октября, в день начала Битвы за Москву, будет высажена Аллея благодарности из 75 лип в память о подвиге военных врачей, медсестер, санитарок и тех, кто продолжает их дело сегодня.
Читайте также: Под крики «Ганьба» белорусские майданщики отбили задержанных у милиции (ВИДЕО)
Источник: https://rusvesna.su/news/1592683885