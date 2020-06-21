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2020: Новая линия обороны Москвы (ФОТО)

06:00. 21 июня 2020 70 просмотров Нет комментариев Опубликовал:
2020: Новая линия обороны Москвы (ФОТО) | Русская весна

Накануне дня медицинского работника «Боевое братство» поздравило с праздником коллективы самой старой и самой новой больниц в Новой Москве. 

Об этом в новом репортаже «Русской Весны».

Вороновская больница, связанная с именами Голенищева-Кутузова и Шереметьева, в следующем году отметит 125-летие. Центр инфекционных болезней «Вороновское» был построен для борьбы с коронавирусной инфекцией за месяц и принял первых пациентов 17 апреля этого года.

Первый заместитель председателя «Боевого братства» Дмитрий Саблин: «Наши медики чтут традиции отечественной медицины, заложенные Боткиным, Пироговым, Бурденко, великим хирургом святителем Лукой Крымским, сестрой милосердия Дашей Севастопольской.

Профессионализм, умноженный на сострадание и самоотверженность — вот чем мы восхищаемся в людях самой гуманной профессии.

Больницы в Новой Москве стоят недалеко от линий обороны столицы в обеих Отечественных войнах. Сегодня линии обороны — это ваши палаты. Вы не отступили и не отступите. Наша благодарность и поддержка всегда с вами».

Лучшие врачи и медсестёр двух больниц были награждены медалями «За верность» Всероссийской организации ветеранов «Боевое братство», им также вручили памятные сувениры с выгравированными словами Сократа: «Все профессии от людей, а врач от Бога».

Вороновская больница, перепрофилированная для лечения больных с коронавирусом, за время работы поставила на ноги почти тысячу больных. По количеству вылеченных пациентов Волонтерская рота «Боевого братства» высадила цветы у лечебного корпуса больницы. 

В центре инфекционных болезней «Вороновское» состоялось открытие закладного камня на месте, где 30 октября, в день начала Битвы за Москву, будет высажена Аллея благодарности из 75 лип в память о подвиге военных врачей, медсестер, санитарок и тех, кто продолжает их дело сегодня.

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2020: Новая линия обороны Москвы (ФОТО) | Русская весна
2020: Новая линия обороны Москвы (ФОТО) | Русская весна
2020: Новая линия обороны Москвы (ФОТО) | Русская весна
2020: Новая линия обороны Москвы (ФОТО) | Русская весна
2020: Новая линия обороны Москвы (ФОТО) | Русская весна
2020: Новая линия обороны Москвы (ФОТО) | Русская весна

Источник: https://rusvesna.su/news/1592683885

Метки: Новости

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