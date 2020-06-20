Главная » Видео, Вооруженные силы, История, Мировоззрение

Боевой путь пулеметчика от начало до конца войны Титова Виктора Александровича , военная история.

10:49. 20 июня 2020 126 просмотров Нет комментариев Опубликовал:

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=KkZSAxS_v4k

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Александр Твардовский. Как был написан "Василий Теркин" (ответ читателям)
...Сысоя, Деда Егора, Пулеметчика Вани, Снайпера и других...стихотворение: "Когда пройдешь путем колонн..." "Переправа" начиналась...бойцов или командиров, боевой работе которых они ...начала, без конца". Действительно, было "сроку мало начинать ее сначала": шла война...
«Война все спишет, даже вас»
...чтоб остановить эту дебильную войну, которая никому –...Мы уже начали серьезно нервничать ...такие: украинский пулеметчик при прорыве успешно...ни статуса участника боевых действий, ни инвалидного... В другом конце коридора раздалось ... Мы продолжили путь в город вместе...
Сирия, ИГИЛ, последние новости 23 декабря 2015
...постоянно обстреливают минометы, пулеметчики и снайперы. Тем ...продолжают совершать эффективные боевые вылеты против ... Но Вам, в конце концов, не останется ничего ...выборов. Этот тот путь, по которому ... года после начала гражданской войны большая часть страны...
Горящие свиньи, противотанковые мыши и другие животные- воины
...стрельбыДаже в самом конце войны лошадки оставались актуальными:...привлекались для прокладки пути по снежной целине,...началось еще в Древнем Риме, где в первых рядах войска использовали боевых... быстро перемещающуюся цель пулеметчик просто не успевал расстрелять...
Сирия, ИГИЛ, последние новости 23 октября 2015
... Асада с начала гражданской войны в Сирии... успеху российской боевой авиации сегодня сирийская..., на своём пути они оставляли кровавый... щелкают горящие патроны. Пулеметчик работает неторопливо. Кажется...концу, и китайская тактика «людских волн» времен войны...
Виктор Леонов: Я говорил с немцами по-русски
...стоя у двери, начал подбрасывать в руке ...двойным кольцом, перекрыли путь отхода двумя пулеметами,..., за которым лежали пулеметчики. Мне было важно,... на этом твоя боевая карьера и закончилась... ... командиром и до конца войны отряд потерял погибшими...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)