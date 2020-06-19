Сводки от ополчения Новороссии 19 июня 2020

В редакцию «Русской Весны» поступил текст экстренного заявления официального представителя Управления Народной милиции ДНР.

Украинские оккупанты вновь открыли огонь по нашей Республике, с целью нанесения урона гражданской инфраструктуре и целенаправленного террора мирного населения Донбасса.

Сегодня утром украинские боевики 503-го батальона 35-й бригады по приказу военного преступника Паласа открыли огонь по районам посёлков шахт «6–7» и имени «Гагарина» с применением 120 и 82-мм минометов, выпустив при этом более двадцати пяти мин.

Адекватными действиями подразделений НМ ДНР огневая активность противника была подавлена.

Противник понес потери, по предварительной информации, один боевик погиб, двое ранены, также уничтожены 120-мм миномёт и грузовой автомобиль с боеприпасами.

По предварительным данным, в результате обстрелов, ранение получил мирный житель в районе н.п. Горловка от разрыва украинской мины, а также повреждена линия водопровода, питающая населенные пункты на подконтрольной украинской стороне территории.

Дополнительная информация о пострадавших среди населения и повреждениях гражданской инфраструктуры уточняется.

Кроме того, ранения получил один защитник нашей Республики.

Мы призываем международных наблюдателей зафиксировать факт очередного преступления, совершенного украинскими вооруженными формированиями и добиться от Украины наказания виновных в их совершении.

Боевикам Украины настоятельно рекомендуем отказаться от обстрелов и провокаций, соблюдать режим прекращения огня с целью сохранения своих же жизней.

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