Сводки от ополчения Новороссии 19 июня 2020
- 10:04 Армия ДНР уничтожила огневую позицию ВСУ — экстренное заявление.
- 09:01 ВАЖНО: Обстрел ВСУ полностью уничтожил необходимый объект в ДНР, есть раненые.
- 03:00 У карателей обнаружили странные «боевые ранения»: сводка ЛНР.
Армия ДНР уничтожила огневую позицию ВСУ — экстренное заявление
В редакцию «Русской Весны» поступил текст экстренного заявления официального представителя Управления Народной милиции ДНР.
Украинские оккупанты вновь открыли огонь по нашей Республике, с целью нанесения урона гражданской инфраструктуре и целенаправленного террора мирного населения Донбасса.
Сегодня утром украинские боевики 503-го батальона 35-й бригады по приказу военного преступника Паласа открыли огонь по районам посёлков шахт «6–7» и имени «Гагарина» с применением 120 и 82-мм минометов, выпустив при этом более двадцати пяти мин.
Адекватными действиями подразделений НМ ДНР огневая активность противника была подавлена.
Противник понес потери, по предварительной информации, один боевик погиб, двое ранены, также уничтожены 120-мм миномёт и грузовой автомобиль с боеприпасами.
По предварительным данным, в результате обстрелов, ранение получил мирный житель в районе н.п. Горловка от разрыва украинской мины, а также повреждена линия водопровода, питающая населенные пункты на подконтрольной украинской стороне территории.
Дополнительная информация о пострадавших среди населения и повреждениях гражданской инфраструктуры уточняется.
Кроме того, ранения получил один защитник нашей Республики.
Мы призываем международных наблюдателей зафиксировать факт очередного преступления, совершенного украинскими вооруженными формированиями и добиться от Украины наказания виновных в их совершении.
Боевикам Украины настоятельно рекомендуем отказаться от обстрелов и провокаций, соблюдать режим прекращения огня с целью сохранения своих же жизней.
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ВАЖНО: Обстрел ВСУ полностью уничтожил необходимый объект в ДНР, есть раненые
Сегодня утром огнём украинских оккупантов был разрушен ещё один объект инфраструктуры Донбасса.
Об этом «Русской Весне» сообщил мэр Горловки Иван Приходько.
«Сегодня в 05.30 в результате обстрела украинскими войсками полностью разрушена подкачивающая станция канала „Северский Донец — Донбасс“ в районе шахты 6/7», — заявил он.
Этот канал идёт через всю территорию бывшей Донецкой области с севера на юг. Водозабор находится в бассейне реки Северский Донец, в её полноводном месте. Канал частично проходит по территории, оккупированной Украиной, потом заходит в ДНР и на юге снова выходит к Мариуполю.
Перекрыть канал Киев не может, потому что тогда без воды окажется Мариуполь и все его пригороды.
Но точечно разрушать такие вот объекты, обеспечивающие водой жителей ДНР, Украина не только может, но и охотно практикует.
Военкор ВГТРК Александр Сладков также сообщил, что «район шахты 6/7 обложили минами». По его словам, ранен один мирный житель Горловки и один боец Народной милиции.
«Ничего не влияет, я не знаю: ни уговоры на политической площадке, ни военные меры. Видимо, вызывают на какие-то экстремальные варианты, но выгодны они сейчас или нет, никто не знает», — говорит Сладков.
Напомним, вчера украинский снайпер открыл огонь по бригаде рабочих на КПВВ.
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У карателей обнаружили странные «боевые ранения»: сводка ЛНР
«Русская Весна» публикует полную сводку о военной ситуации в ЛНР за минувшие сутки по итогам брифинга начальника пресс-службы Управления Народной милиции ЛНР Якова Осадчего.
По данным наблюдателей представительства ЛНР в СЦКК, за прошедшие сутки нарушений режима прекращения огня со стороны ВСУ не зафиксировано.
От местных жителей населенного пункта Кряковка стало известно, что боевики 93 омбр привлекают к инженерному дооборудованию своих позиций гражданских лиц.
Известно, что для рытья окопов под личный состав 16 июля привлекли шестерых мужчин, которых боевики Брыжинского задержали на улицах поселка. Также для рытья окопа под БМП-1 привлечен местный житель с личным трактором.
Пытающимся не выполнять требования боевиков 93 бригады разъясняют, что отказ от сотрудничества с ВСУ в военное время является преступлением и проявлением «сепаратизма».
При этом прокуратура отказывается рассматривать обращения родственников таких «добровольных помощников ВСУ» без письменного заявления потерпевшего. Сами же потерпевшие отказываются подавать жалобы, опасаясь расправы.
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Жители н.п. Трехизбенка и Кряковка отмечают участившиеся случаи полетов БЛА ВСУ в районах нахождения украинской военной техники.
Таким образом, командование 93 бригады продолжает следить за передвижениями патрулей ОБСЕ с помощью БЛА типа «Фантом», с целью своевременного принятия мер по сокрытию нахождения военной техники ВСУ в населенных пунктах.
Кроме того, от источника в 93 бригаде нам стало известно, что командование бригады поощряет боевиков, которые целенаправленно создают препятствия и не пропускают патрули миссии ОБСЕ к местам размещения запрещенного Минскими договоренностями вооружения.
Так, в районах н.п. Нижнее и Крымское военнослужащие ВСУ оборудуют временные блокпосты на маршрутах движения патрулей Миссии, на которых за недопуск сотрудников международной миссии ОБСЕ личный состав получает денежное вознаграждение в размере 500 гривен.
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Военная прокуратура «Луганской области» обеспокоилась информацией о большом числе небоевых потерь среди военнослужащих ВСУ в зоне «ООС», которые не учтены в официальной статистике командования ОТГ «Север».
Прокурорские проверки медицинских учреждений области подтвердили большую часть сведений о нахождении военнослужащих 24, 25 и 93 бригад на излечении по сфабрикованным диагнозам.
Также в результате проверки наличия пациентов в ВМГ города Северодонецка выявлено двое военнослужащих из состава 57 бригады ОТГ «Восток».
Официальный диагноз старшины Шалевко и сержанта Фикса — осколочные ранения средней тяжести. Фактически у старшины Шалевко — рассечение верхней губы и многочисленные побои, а сержанту Фиксу медики спасают печень от цирроза.
На прокурорский запрос командование 57 бригады сообщило, что данные военнослужащие находятся в отпуске по личным обстоятельствам.
Военная прокуратура Украины рассматривает версию сговора командного состава соединений ОТГ «Север» и «Восток», которые направляют военнослужащих на излечение в соседнюю область с целью скрыть реальные факты полученных ими травм и заболеваний.
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