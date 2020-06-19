Cлавяне, Русь… и не только они (2)

С климатическими изменениями, а именно, с интенсивностью поступления воды из ледников и степенью засушливости климата, связан и объём Ладожского озера, а также отметка его уреза воды над уровнем моря.

На это движение следует наложить перемещения уровня Мирового океана, связанные с изменениями климата Земли. При увеличении величины оледенения значительные массы воды связывались в ледниках, поэтому уровень океана понижался, а климат становился более холодным и засушливым. Периоды потепления воздействовали на все вышеуказанные факторы в противоположном направлении.

Геологическая история Приладожья на протяжении нескольких последних тысячелетий весьма своеобразна. Это связано с тем, что здесь расположена граница двух щитов – Восточноевропейского (Восточно-Европейская плита) и Балтийского. Этот стык проходит через южную часть Карельского перешейка, Ладожское и Онежское озёра. Поэтому как у Ладоги, так и у Онеги северо-западные и юго-восточные берега так сильно отличаются друг от друга. Характерной особенностью Балтийского щита в позднюю геологическую эпоху является его неравномерное поднятие, замедляющееся во времени. С окончания последнего оледенения в Скандинавском регионе, по мере отступления ледника, это поднятие можно в первом приближении описать как некий поворот условной плоскости щита относительно его кромки по границе с Восточноевропейской плитой, которая при этом принимается за неподвижную плоскость.

Рис. 3. Результаты геометрической реконструкции изменений гидрологии по сечению Карельского перешейка



Результаты геометрической реконструкции геологической и гидрологической истории региона представлены схемами на рисунке 3. Сечения на схемах можно считать условно проходящими по линии (слева направо) Хийтола – Лосево – Токсово – Всеволожск – Мга.

Ледник окончательно отступил из Приладожья около 12 тысяч лет назад, оставив после себя множество так называемых «бараньих лбов». Так называются характерные округлые и овальные формы каменистого рельефа, скалистые выступы коренных горных пород, отполированные движением ледников. Со стороны, откуда надвигался ледник, поверхности скал пологие и хорошо отшлифованные, а с противоположной стороны – крутые и неровные.

После ухода ледника всё Приладожье вместе с котловиной Балтики оказалось под водой древнего Балтийского ледникового озера, уровень которого был на 110 метров выше современного уровня моря.

С дальнейшим отступлением Скандинавского оледенения возникли проливы в средней, а затем, спустя ещё нескольких тысяч лет, и в южной Швеции (Датские проливы). Уровень воды в Приладожье сильно упал. Воды Балтийской котловины стали частью мирового океана (период так называемого «Литоринового моря»), а Ладожское озеро соединялось с Выборгским заливом широким проливом по руслу современной реки Вуокса. Было это около 7500 лет назад (рисунок 3, схема А) [ 10 ].

Выборгский залив тогда был значительно шире и врезался вглубь Карельского перешейка. В районе Хейнийокского порога (скала Веттокаллио) – стока воды Ладожского озера в Выборгский залив – уровень Литоринового моря превышал скалу Веттокаллио на 1–2 метра, однако напор воды шёл со стороны пресноводной Ладоги, уровень воды в которой (20,5 м над уровнем моря) был на несколько метров выше, чем в Литориновом море. Таким образом, ещё в эпоху каменного века Ладожское озеро имело прямое сообщение с морем через Хейнийокский пролив (рисунок 4) [ 11 ].

В это время на территории Приладожья уже жили люди. По-видимому, они были носителями гаплогруппы I – представителями самых древних европейцев, которые в Западной Европе получили название кроманьонцев и стали свидетелями (а быть может, и соучастниками) исчезновения неандертальцев [ 5, с. 58 ]. Применительно к Северо-Восточной Европе, потомками первопоселенцев, носителей гаплогруппы I, следует считать летописную «чудь белоглазую».

Однако поднятие Балтийского щита продолжалось, поэтому связь Ладожского озера с Литориновым морем прервалась (рисунок 3, схема Б).

Далее происходил процесс трансгрессии: заполнение котловины Ладожского озера, ставшего теперь бессточным водоёмом. Продолжающееся поднятие Балтийской плиты привело к прорыву вод из озёр Сайма в Ладогу (возникновение реки Вуокса), в обход порога Веттокаллио. Уровень озера резко поднялся, после чего порог стока в юго-западной части был прорван около 3300 лет назад (1350 лет до н.э.) с образованием реки Нева.



После этого произошла стабилизация зеркала воды на более низких уровнях и, с учётом очередного поднятия уровня мирового океана, на некоторое время Лемболовская возвышенность и её окрестности превратились в своеобразный остров, располагающийся между пресноводным Ладожским озером и морским Финским заливом.



С южной стороны остров ограничивался протокой (проливом) Нева, а с северной стороны рекой (протокой) Вуокса, имеющей два устья, в районах нынешних Приозерска и Выборга, и с точкой бифуркации возле Хейнийоки.

Рис. 4. Древняя Ладога до возникновения Невы и Хейнийокский пролив (по [Aili, 1915 и Saarnisto, 2003], из [ 11 ]). 1 – береговая линия Ладоги и Финского залива на этапе Литоринового моря; 2 – современный уровень водоёмов

Так возник легендарный Остров Русов, будущая таинственная Арсания арабских и персидских манускриптов (рисунок 3, схема В).

Потому что все приметы совпадают! Территория – порядка 100 километров, как в широтном, так и в меридиональном направлении (три дня пути), климат влажный, почва влажная, много лесов и болот. И расположен одновременно и в море, и в озере.



Для производства бронзы есть всё необходимое: в районе Приозерска известны залежи меди, а что касается олова, то тогда его можно было добывать как на северо-восточном берегу Ладоги (Питкяранта), так и на восточном (Олонец). То же можно сказать и про меха – к северу и к востоку простиралась тайга, кладовая неисчислимых пушных богатств.



А из железной руды, добываемой в окрестностях нынешнего Приозерска, можно изготавливать великолепные мечи, которыми так славилась Арсания у арабских купцов.

В наше время продолжается постепенное возвышение северного берега Ладожского озера. Так, с начала нашей эры до XII века уровень Ладоги на севере понизился ещё на 3 метра. Этот процесс сильно повлиял и на хозяйственную деятельность людей. В XII веке существовал оживлённый торговый путь по реке Вуоксе, по которой тогда можно было пройти из Ладожского озера в Выборгский залив, однако к XV веку в результате поднятия поверхности (Балтийского щита) этот путь прервался [ 10 ]. Загадочный остров Русов превратился в часть суши (рисунок 3, схема Г).

Как следует из исследований М.Л. Серякова [ 6 ], комплексный анализ письменных, лингвистических, антропологических, генетических, топонимических, мифологических и археологических источников показывает существование Руси на берегах Балтийского моря задолго до Рюрика. Антропологические данные углубляют этот период более чем до двух тысяч лет ранее легендарного «призвания варягов» (более 3000 лет назад).



Судя по всему, варяги-русь играли в истории региона ту же роль, что и финикийцы в истории Средиземноморья. Их опорными территориями были: а) низовья Лабы, остров Рюген (Руян) и ближайшее побережье; б) низовья Вислы и Балтийское Поморье; в) остров Готланд и г) карельский перешеек («остров Русов»).

Осуществляя постоянное морское сообщение между данными территориями, варяги-русь выполняли также дальние торговые операции не только по морю, но и по речным путям. Они фактически создали, а затем длительное время эксплуатировали такие водно-волоковые пути, как «из Варяг в Персы», «из Варяг в Греки» и многие другие, в большинстве случаев в той или иной степени контролируя эти торговые пути.



Таким образом, они включили в сферу своих интересов и своего влияния огромные территории, вплоть до самой северной оконечности Кольского полуострова (Варангер-Фьорд – «залив Варягов»).



Они оказали огромное влияние на развитие этого региона, включая производство бронзовых изделий, а затем и железных мечей; широко проникая также и в бытовую сферу (варежка, то есть «варяжка», предмет зимней одежды, надеваемый непосредственно на руку, под рукавицу, происходящую от слова «рука»).

Что касается территории вокруг Великого Новгорода, то активная её колонизация, заселение словенами, связано с двумя факторами.



Во-первых, обширные низменные, заболоченные территории к югу от Ладожского озера, вплоть до озера Ильмень и его окрестностей, после быстрой регрессии Ладоги, вызванной образованием реки Нева, стали доступными для заселения людьми.



Во-вторых, начавшаяся экспансия германских племён на восток явилась поводом к постепенному, на протяжении столетий, исходу славянского населения из Руяна (остров Рюген), Мекленбурга и их окрестностей, в восточном направлении: но не в низовья Вислы и не на Готланд (там свободных, пригодных для заселения земель уже не оставалось), а на берега Ладожского озера.

В дальнейшем варяги-русь, переселенцы из западных земель, приняли на новых землях самоназвание «словене», то есть «владеющие словом», понимающие друг друга, в отличие от других, соседних народностей. Лингвистические связи между новгородскими именами и именами западных славян (Варфоломей, Микула, Ян, Матей, Домаш), а также особенности новгородского диалекта также подтверждают это предположение.

На новые земли переселенцы принесли и свои сказания, в том числе сказание о Рюрике. Спустя несколько сотен лет это сказание было записано. А ещё спустя некоторое (достаточно значительное) время, когда понадобилось на официальном государственном уровне подтвердить древность рода правящей в Российской земле династии (если Москва – это «Третий Рим», то статус непременно надо повысить!), эта история получила иное «звучание», а наследственные правители стали называться Рюриковичами.

Главный свой город словене назвали Новгород, то есть «новый город». Где же тогда находится, или находился, город «старый», предшествующий Новгороду?



В спорах по этому вопросу за последнюю сотню лет было сломано немало копий… В восточно-германской земле Шверин, недалеко от побережья Балтийского моря и острова Рюген, находится город Ольденбург. Когда-то давно, по сведениям из исторических документов, он носил славянское название Стариград. Вот вам и старый город будущих словен новгородских. В том регионе вообще много названий, восходящих к первоначальным, славянским. Хотя уже много веков, как на этих землях живут только немцы [ 6 ].

Одним из последних под напором германцев пал оплот славянских богов на острове Руян (Рюген). В XII веке была разрушена Аркона и языческий храм Свентовита. История славян, варягов-руси на западе Балтики закончилась.

Но далеко на востоке, на новых землях, их история ещё только разворачивалась. Эстафету своего морского судоходства варяги-русь продолжили на Севере, в Белом море.



Они стали, несомненно, одной из составных частей, из которых сложился поморский этнос. Одним из подтверждений может служить будто бы внезапно возникшая на Поморском берегу традиция морского судостроения и морского судоходства. Действительно, рыбаки с озера Ильмень не смогли бы так быстро создать поморский коч, мореходное судно, столь хорошо приспособленное для полярного судоходства. Иное дело – варяги-русь, носители многовекового опыта морского кораблестроения [ 2 ].

Другим подтверждением родственных взаимоотношений поморов и варягов-руси служит удивительная традиция сказителей «былин» сохранившаяся в полной мере только у русских поморов вплоть до XIX века.



В былинах, в тех их фрагментах, где запечатлены наиболее архаичные черты образов и взаимоотношений героев, мы встречаем персонажей, предположительное место действия которых может быть отнесено к Центральной и Юго-Восточной Европе (доисторическая прародина славян), а время этого действия – к V–VI в.в. нашей эры или даже ранее [ 1 ].

Русь Беломорская – наследница варягов.

5. Названия родов и племён

В ходе выполнения «анализа топонимов № 2» автор исследовал весьма обширный картографический материал, относящийся к значительному географическому региону Северо-Восточной Европы.



При этом были выявлены некоторые закономерности взаимного расположения гидронимов, относящихся к малым притокам рек Сухоны, Онеги и Кубены. Рассмотрим эти особенности.

Рис. 5. Бассейн реки Сухона. Войманга и Шахтыш. Карта-схема.

В разделе «Названия древних волоков» было показано, что одинаковые или близкие по звучанию гидронимы, расположенные рядом друг с другом и являющиеся в какой-то степени продолжением друг друга, но относящиеся к соседним гидрологическим бассейнам, являются названиями древних водно-волоковых путей.



Но существуют и другие парные гидронимы, одинаковые или похожие по названию и расположенные как бы на продолжении друг друга, однако относящиеся к одному и тому же гидрологическому бассейну.



Таким образом, эти названия не могут относиться к волокам. Автором были выявлены по меньшей мере девять таких примеров, схемы (прорисовки) которых приведены на рисунках 5–10.

Рис. 6. Бассейн реки Сухона. (Л)Еденьга. Карта-схема.

Рис. 7. Бассейн реки Сухона. Сельменьга. Карта-схема.

Рис. 8. Бассейн реки Сухона. Кичуга и Бобровка. Карта-схема.

Рис. 9. Выше – бассейн реки Сухона. Сученьга. Ниже – бассейн реки Онега. Пеленьга. Карты-схемы.

Рис. 10. Бассейн реки Кубена. Пунгул. Схема.

Вероятно, более тщательные и подробные исследования картографического материала могут дать и другие примеры подобных сочетаний гидронимов.

Разумное объяснение этому явлению может быть только одно. Как уже было сказано ранее в этой статье, в рассматриваемый исторический период с высокой степенью вероятности можно предположить для местного населения родо-племенной характер общественных отношений. Вдоль большой реки отдельными родами селились представители одного племени.



Никаких дорог в таёжной местности тогда не существовало, передвигаться можно было только по рекам. Большая река (Сухона, Онега, Кубена) являлась общей дорогой всего племени.



Парные гидронимы притоков большой реки, встречно расположенные с левого и правого её берегов, являлись местными дорогами. Каждая такая пара может быть рассмотрена как своеобразная «улица» отдельного рода.

Мы можем далее предположить, что название такой «улицы» могло быть связано с названием (самоназванием) рода. А поскольку «-га» в едином пра-языке имело значение «движение, путь» [ 9 ], то теперь мы, вероятно, можем произнести названия некоторых родов первопоселенцев этих местностей. Вот эти названия: Войман, Шахтыш, Едень, Сельмень, Кичу, Сучень, Пелень, Пунгул.

Названия местных гидронимов «Бобровка» также может быть связано с тотемным животным рода.

Оказывается, в попытке узнать как можно больше о далёком прошлом Северной Руси и людей, её населявших, всё совсем не так безнадёжно, как могло было показаться вначале.



Вот теперь нам известны даже названия отдельных родов первопоселенцев. Мы уже знаем, что наши предки, первоначально говорившие на едином пра-языке, в ходе обширного расселения племён по огромной территории Северо-Восточной Европы сначала потеряли междуплеменные связи, а с ними и общий язык.



Но в дальнейшем, уже в начале исторического периода своего существования, вновь обрели единый язык – русский язык, ставший в силу целого ряда причин языком межродового и межплеменного общения, а впоследствии послуживший одним из основных факторов формирования сначала русского этноса, а затем и Российского государства.



Эти процессы происходили на всей территории Восточной Европы, включая Русь Киевскую, Русь Новгородскую и Русь Беломорскую, сначала как отдельные самостоятельные части, а затем – как компоненты единой Русской Земли.

В настоящее время активно ведутся исследования в области параллельной лингвистической и генетической эволюции [ 12 ]. Соседствующие популяции параллельно осуществляют обмен фонемами и обмен генами. Сопоставление общих признаков различных групп населения как в лексике, так и в генетике, может пролить свет на пути миграции народов и племён в прошлом.

Значительный прогресс в ДНК-генеалогических исследованиях в ближайшем будущем сделает абсолютно реальной возможность ответа на вопрос «кто же были эти люди» в отношении их происхождения, родовой принадлежности [ 5 ].



На пути вычленения миграционных путей отдельных племён и народностей появится возможность выявить их прямых потомков, живущих в наше время, практически среди нас, какой бы фантастической ни представлялась такая постановка вопроса. Представьте только, что можно узнать не только, как звали прадеда (да и то потому, что известно отчество деда!), но и где, когда и как жили твои прямые предки, на несколько сотен лет в глубину истории!

Человеку свойственно причислять себя к какой-либо общности, поскольку люди – существа общественные. Человеку свойственно стремиться к знанию: какого он рода-племени? Наши предки – часть нашей общей истории, это то, что нас характеризует. Этим мы можем и должны гордиться. Непозволительно не знать своей истории. У того, кто не знает своего прошлого, не может быть достойного будущего.

Патрикеев А.В.



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