Сводки от ополчения Новороссии 17 июня 2020

Управление Народной милиции ЛНР сообщает о взрыве, произошедшем на позициях карательного полка «Азов» на линии соприкосновения на Донбассе.

Нашей системой видеонаблюдения, развернутой на линии боевого соприкосновения, зафиксирован взрыв на позиции 30 омбр с последующим возгоранием укреплений противника.

По оперативным данным нам стало известно, что в блиндаже противника произошел подрыв ящиков с боеприпасами, в результате которого минно-взрывные травмы получили восемь боевиков из состава полка «Азов» НГУ.

Достоверно известно, что трое из военнослужащих НГУ получили тяжелые ранения, а именно: оператор БПЛА старший солдат Руденко, снайпер ст. солдат Колесников и рядовой Никитин.

Наши защитники огонь не открывают, продолжают наблюдение. Дополнительная информация о потерях противника уточняется.

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