Главная » Новости Украины и Новороссии

Сводки от ополчения Новороссии 17 июня 2020

17:49. 17 июня 2020 276 просмотров Нет комментариев Опубликовал:

Позывной “Копье”



Большое интервью бывшего командира штурмового батальона Республиканской Гвардии Донецкой Народной Республики Евгения Иванова (позывной "Копье").
В интервью он рассказывает о боях за Широкино и о том, как сдали поселок, о боях под Старомихайловкой и других боевых эпизодах.



Плюс интересное о "харьковском восстании" в июне 2014 года, которое культивировалось с помощью СБУ для вскрытия ячеек сопротивления в Харькове.
Рассказывает Виктор Скляров – один из участников, которого позднее поменяли в рамках одного из обменов пленными.
Есть интересные детали о событиях в Харькове в первой половине 2014 года.



В целом, основные шансы в Харькове были упущены в марте-апреле, в июне это уже было запоздалым, даже если бы речь шла не о провокации СБУ, а о реальном движении с целью освобождения Харькова от хунты.

 К оглавлению | Источник: colonelcassad.livejournal.com

СРОЧНО: взрыв позиций полка «Азов» на Донбассе (ВИДЕО)

СРОЧНО: взрыв позиций полка «Азов» на Донбассе (ВИДЕО) | Русская весна

Управление Народной милиции ЛНР сообщает о взрыве, произошедшем на позициях карательного полка «Азов» на линии соприкосновения на Донбассе.

Нашей системой видеонаблюдения, развернутой на линии боевого соприкосновения, зафиксирован взрыв на позиции 30 омбр с последующим возгоранием укреплений противника.

По оперативным данным нам стало известно, что в блиндаже противника произошел подрыв ящиков с боеприпасами, в результате которого минно-взрывные травмы получили восемь боевиков из состава полка «Азов» НГУ.

Достоверно известно, что трое из военнослужащих НГУ получили тяжелые ранения, а именно: оператор БПЛА старший солдат Руденко, снайпер ст. солдат Колесников и рядовой Никитин.

Наши защитники огонь не открывают, продолжают наблюдение. Дополнительная информация о потерях противника уточняется.

Читайте также: Кровавая бойня на границе Китая и Индии, убиты десятки военных

 К оглавлению | Источник: rusvesna.su

Разведка Армии ЛНР раскрыла подробности о потерях оккупантов (ВИДЕО)

Разведка Армии ЛНР раскрыла подробности о потерях оккупантов (ВИДЕО) | Русская весна

«Русская Весна» публикует полную сводку о военной ситуации в ЛНР за минувшие сутки по итогам брифинга офицера пресс-службы Управления Народной милиции ЛНР Ивана Филипоненко.

По данным наблюдателей представительства ЛНР в СЦКК, за прошедшие сутки боевики 93-й бригады ВСУ из вооружения БМП-2 подвергли обстрелу н. п. Донецкий.

Информация о пострадавших среди мирного населения и повреждениях гражданской инфраструктуры уточняется.

Читайте также: Украина хочет обложить жителей ДНР и ЛНР налогами

По данным нашей разведки, оперативная группа ОТГ «Север» под руководством начальника штаба группировки полковника Артамощенко продолжает выяснять причины нарушения Минских договоренностей и бесконтрольного ведения огня со стороны подразделений ВСУ в зоне «OOC».

В ходе работы группы выявлены факты сокрытия командованием 24-й бригады небоевых потерь, которые только за период с 10 по 15 июня составили восемь человек.

При этом данные военнослужащие были преднамеренно определены в разные медицинские учреждения «Луганской области» (оккупированной территории ЛНР), где проходят лечение по подложным диагнозам.

От персонала таких медицинских учреждений нам стали известны некоторые обстоятельства таких ранений военнослужащих 24-й омбр:

► в частности, рядовые Кононенко, Кирков и Степурский после распития спиртных напитков получили ожоги средней степени тяжести в результате возгорания палатки от непотушенного костра;

► сержант Марчук подорвался в лесополосе на противопехотной мине ВСУ;

► рядовой Головастый получил закрытый перелом ноги по личной неосторожности;

► рядового Тюргеева при выполнении уборочных работ на свалке пищевых отходов командного пункта 2-го батальона в районе н. п. Луганское укусила бродячая собака.

Командование ОТГ «Север» инициировало дополнительную проверку по вскрытым фактам небоевых потерь с целью установления реальных обстоятельств их получения.

Читайте также: Смертельная «Гвоздика» — украинская САУ убила карателей без единого выстрела

В ходе работы комиссии РАВ штаба «OOC» в подразделениях 25-й овдбр вскрыто более двадцати фактов хищения оружия, боеприпасов и военного имущества военнослужащими соединения с целью продажи.

По горячим следам сотрудники ВСП задержали шестерых военнослужащих 25-й бригады из числа рядового состава, которые сознались в хищениях военного имущества и раскрыли следствию местонахождение тайников с похищенным.

Из показаний военнослужащих следует, что они пошли на преступление с целью купить еду и обеспечить себе бытовые нужды в связи с низким уровнем тылового и продовольственного обеспечения их подразделения.

С целью не допустить вывоза из зоны «OOC» неучтенного оружия и боеприпасов, командование ОТГ «Север» отдало распоряжение начальникам военных комендатур усилить патрули на блокпостах, автовокзалах и станциях погрузки.

По выявленным фактам нарушения норм тылового обеспечения в 25-й овдбр командование «OOC» назначило дополнительное расследование.

Читайте также: Минский тупик: Украина готовится уничтожить Республики Донбасса

 К оглавлению | Источник: rusvesna.su

Метки: компиляция

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Сводки от ополчения Новороссии 06 июня 2015
... Захарченко. Вчера 21:34 Сводка новостей Новороссии 05 июня 2015 г. (ВИДЕО). ...– отрабатывают наши позиции, позиции ополчения, из минометов, из автоматических гранатометов... силовики пытаются атаковать позиции ополчения с Авдеевского направления).Плюс боец...
Сводки от ополчения Новороссии 08 июня 2015
...бойцы ополчения, а ВСУ всего лишь сдерживают атаку. Еще вчера, 7 июня..., якобы сорванных флагов Новороссии и ДНР, которые ополчение установило раньше. Сегодня...| Источник: news-front.info Новороссия. Сводка новостей Новороссии 07.06.2015 — Украинские силовики...
Сводки от ополчения Новороссии 15 июня 2015
..., обстреливавшие Петровский район Донецка, — Захарченко Ополчение ДНР ликвидировало четыре батареи украинских... оглавлению | Источник: rusvesna.su Новороссия. Сводка новостей Новороссии 14 июня 2015 — ВСУ обстреляли Первомайск...
Сводки от ополчения Новороссии 20 июня 2015
...Сводки Новороссии: Каратели провели жестокий обстрел по Киевскому району Донецка 20 июня 2015 Сводки Новороссии... представители украинских войск, ополчение неожиданно атаковало позиции ВСУ... наносились из БМП, ополчение сдерживало огонь минометами, допустимого...
Сводки от ополчения Новороссии 26 июня 2015
...Красноармейске. Вчера 22:44 Сводка новостей Новороссии 25 июня 2015 г. (ВИДЕО...ополчения ДНР. К оглавлению | Источник: news-front.info Сводка военных событий в Новороссии...оглавлению | Источник: rusvesna.su Сводка новостей Новороссии 25 июня 2015 г. (ВИДЕО) —...
Сводки от ополчения Новороссии 03 июня 2015
...вечером 2 июня из РСЗО «Град» были обстреляны позиции ополчения под ...потерях не сообщалось. По данным ополчения, украинские силовики стягивают большое ...оглавлению | Источник: rusvesna.su Новороссия. Сводка новостей Новороссии 2 июня 2015 — Армия ДНР за...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)