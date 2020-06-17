Сводки от ополчения Новороссии 17 июня 2020
- 16:37 Позывной “Копье”.
- 12:08 СРОЧНО: взрыв позиций полка «Азов» на Донбассе (ВИДЕО).
- 03:00 Разведка Армии ЛНР раскрыла подробности о потерях оккупантов (ВИДЕО).
Позывной “Копье”
Большое интервью бывшего командира штурмового батальона Республиканской Гвардии Донецкой Народной Республики Евгения Иванова (позывной "Копье").
В интервью он рассказывает о боях за Широкино и о том, как сдали поселок, о боях под Старомихайловкой и других боевых эпизодах.
Плюс интересное о "харьковском восстании" в июне 2014 года, которое культивировалось с помощью СБУ для вскрытия ячеек сопротивления в Харькове.
Рассказывает Виктор Скляров – один из участников, которого позднее поменяли в рамках одного из обменов пленными.
Есть интересные детали о событиях в Харькове в первой половине 2014 года.
В целом, основные шансы в Харькове были упущены в марте-апреле, в июне это уже было запоздалым, даже если бы речь шла не о провокации СБУ, а о реальном движении с целью освобождения Харькова от хунты.
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СРОЧНО: взрыв позиций полка «Азов» на Донбассе (ВИДЕО)
Управление Народной милиции ЛНР сообщает о взрыве, произошедшем на позициях карательного полка «Азов» на линии соприкосновения на Донбассе.
Нашей системой видеонаблюдения, развернутой на линии боевого соприкосновения, зафиксирован взрыв на позиции 30 омбр с последующим возгоранием укреплений противника.
По оперативным данным нам стало известно, что в блиндаже противника произошел подрыв ящиков с боеприпасами, в результате которого минно-взрывные травмы получили восемь боевиков из состава полка «Азов» НГУ.
Достоверно известно, что трое из военнослужащих НГУ получили тяжелые ранения, а именно: оператор БПЛА старший солдат Руденко, снайпер ст. солдат Колесников и рядовой Никитин.
Наши защитники огонь не открывают, продолжают наблюдение. Дополнительная информация о потерях противника уточняется.
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К оглавлению | Источник: rusvesna.su
Разведка Армии ЛНР раскрыла подробности о потерях оккупантов (ВИДЕО)
«Русская Весна» публикует полную сводку о военной ситуации в ЛНР за минувшие сутки по итогам брифинга офицера пресс-службы Управления Народной милиции ЛНР Ивана Филипоненко.
По данным наблюдателей представительства ЛНР в СЦКК, за прошедшие сутки боевики 93-й бригады ВСУ из вооружения БМП-2 подвергли обстрелу н. п. Донецкий.
Информация о пострадавших среди мирного населения и повреждениях гражданской инфраструктуры уточняется.
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По данным нашей разведки, оперативная группа ОТГ «Север» под руководством начальника штаба группировки полковника Артамощенко продолжает выяснять причины нарушения Минских договоренностей и бесконтрольного ведения огня со стороны подразделений ВСУ в зоне «OOC».
В ходе работы группы выявлены факты сокрытия командованием 24-й бригады небоевых потерь, которые только за период с 10 по 15 июня составили восемь человек.
При этом данные военнослужащие были преднамеренно определены в разные медицинские учреждения «Луганской области» (оккупированной территории ЛНР), где проходят лечение по подложным диагнозам.
От персонала таких медицинских учреждений нам стали известны некоторые обстоятельства таких ранений военнослужащих 24-й омбр:
► в частности, рядовые Кононенко, Кирков и Степурский после распития спиртных напитков получили ожоги средней степени тяжести в результате возгорания палатки от непотушенного костра;
► сержант Марчук подорвался в лесополосе на противопехотной мине ВСУ;
► рядовой Головастый получил закрытый перелом ноги по личной неосторожности;
► рядового Тюргеева при выполнении уборочных работ на свалке пищевых отходов командного пункта 2-го батальона в районе н. п. Луганское укусила бродячая собака.
Командование ОТГ «Север» инициировало дополнительную проверку по вскрытым фактам небоевых потерь с целью установления реальных обстоятельств их получения.
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В ходе работы комиссии РАВ штаба «OOC» в подразделениях 25-й овдбр вскрыто более двадцати фактов хищения оружия, боеприпасов и военного имущества военнослужащими соединения с целью продажи.
По горячим следам сотрудники ВСП задержали шестерых военнослужащих 25-й бригады из числа рядового состава, которые сознались в хищениях военного имущества и раскрыли следствию местонахождение тайников с похищенным.
Из показаний военнослужащих следует, что они пошли на преступление с целью купить еду и обеспечить себе бытовые нужды в связи с низким уровнем тылового и продовольственного обеспечения их подразделения.
С целью не допустить вывоза из зоны «OOC» неучтенного оружия и боеприпасов, командование ОТГ «Север» отдало распоряжение начальникам военных комендатур усилить патрули на блокпостах, автовокзалах и станциях погрузки.
По выявленным фактам нарушения норм тылового обеспечения в 25-й овдбр командование «OOC» назначило дополнительное расследование.
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