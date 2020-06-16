Красивый – не значит рациональный: советский автомобиль на воздушной подушке

В послевоенные годы люди любили мечтать о грядущем, причем фантазии эти были весьма смелыми. Более того, нередко они пытались воплотить в жизнь амбициозные и уникальные проекты, которые должны были стать первым шагом к светлому технологичному будущему. Одним из них можно справедливо считать разработку настоящего «самолетомобиля» – машины на воздушной подушке. Вот только время показало, что человечество несколько поспешило с такими проектами – ведь необычный внешний вид оказался едва ли не единственным достоинством летающего автомобиля.

Оказывается, летающие машины без колес в 20 веке были в реальность, а не только в сюжетах фильмов. /Фото: youtube.com

После окончания Второй мировой войны американская военная промышленность получила будто второе дыхание – правительство начало активно финансировать различные разработки, направленные в дальнейшем одержать верх на потенциальном поле битвы. Одним из наиболее ярких и запоминающихся проектов того периода и является концепт автомобиля Curtiss-Wright Model 2500 Air Car 1959 года, который не столько ездит, сколько…летает. Причем без колес.

Уникальный концепт середины 20 века. /Фото: bestlj.ru

Интересно, что производитель столь необычной машины – компания Curtiss-Wrigh – специализировалась на авиационной технике. Однако этот правительственный заказ стал исключением. Концепт будущего автомобиля был действительно многообещающим: планировалось создать универсальное средства передвижения, которое должно быть способно одинаково быстро и успешно ездить как по земле, так и по воде. А это фактически значило создание автомобиля на воздушной подушке. Инженерам Curtiss-Wright предстояла непростая задача: освоить практически новую технологию, при том, что ранее они занимались традиционными самолетами.

Производственные мощности Curtiss-Wright переориентировались с авиации на автомобиль будущего. /Фото: insyte-consulting.com

И все-таки, опыт производства авиационной техники помогла разработчикам в создании уникального концепта. Так, в качестве «сердца» летающего автомобиля использовались два авиационных двигателя Lycoming, которые размещались под капотом и под крышкой багажника, то есть по обе стороны от салона. Моторы, с свою очередь, приводили в движение два мощных вентилятора – именно они поднимали машину примерно на 38 сантиметров от земли, максимальный же вес, который они могли выдержать равнялся 450 кг.

Для летающей машины – авиационные двигатели. /Фото: designyoutrust.com

Интересна история создания дизайна уникального автомобиля. Дело в том, что для армейских проектов зачастую не предусматривалось какое-либо эстетическое оформление внешнего облика техники, однако и в этом случае Curtiss-Wright Model 2500 Air Car стал исключением.

Причиной такого решение стало стремление разработчиков в будущем расширить границы реализации их концепта и вывести автомобиль на гражданский рынок. Поэтому дизайн кузова и салона машины отдали для разработки компании Studebaker-Packard. Итогом их работы стал кузов с крышей-трансформером в типичном для того времени американском стиле.

При создании концепта уделили внимание также дизайну. /Фото: popmeh.ru

Управление летающим автомобилем осуществлялось следующим образом: водитель вращал рулевое колесо, регулируя им дополнительные воздушные сопла по части направления и силы воздушных потоков – таким образов машину можно было поворачивать и даже тормозить.

Масса Curtiss-Wright Model 2500 Air Car составляла 1200 кг – довольно небольшой вес автомобиля для тех времен, а разгонялся он до 60 км/час, причем как по земле, так и по воде, что на середину 20 века было большим успехом.

Автомобиль планировалось сделать полноценным внедорожником. /Фото: alternathistory.com

Казалось бы, у амбициозного концепта было большой потенциал: уже в 1960 году первые два Curtiss-Wright Model 2500 Air Car были поставлены в армию США для тестирования. Однако в реальности все было не так радужно – уже через несколько месяцев военные отказались от дальнейшего внедрения автомобиля в автопарк вооруженных сил.

Причиной оказалась недостаточная функциональность машины: она действительно отлично «пролетала» над землей и по воде, вот только если они были ровными – преодоление же большинства рельефных неровностей становились невыполнимой задачей для автомобиля.

Выяснилось, что автомобиль внедорожником назвать никак нельзя. /Фото: pinterest.ru

Однако разработчики не сдавались: они решили воплотить в жизнь свои планы по переориентации Curtiss-Wright Model 2500 Air Car на гражданский рынок. Они даже занялись созданием уменьшенного варианта машины под названием Bee («пчела»). Но и эта идея осталась лишь на бумаге. В данном случае проблемой стала дороговизна готового автомобиля: только себестоимость машины составляла больше 10 тысяч долларов, а продавать ее думали за все 15 тысяч: а за эти деньги, по информации Novate.ru, в те времена можно было купить два «Кадиллака» высшего класса, причем самые дорогие его модели.

Концепт гражданского автомобиля Curtiss-Wright Model 2500 Air Car Bee. /Фото: carstyling.ru

Кроме баснословной цены и все такого же привлекательного дизайна, как таковых, преимуществ у Curtiss-Wright Model 2500 Air Car Bee не было: функционал автомобиля по-прежнего оставлял желать лучшего. Поэтому через некоторое время проект был окончательно закрыт.

Сегодня об уникальном концепте в большинстве своем не помнят, а опытных образцов до наших дней практически не дошло. Одним из сохранившихся экземпляров Curtiss-Wright Model 2500 Air Car Bee можно увидеть в экспозиции Музея армейского транспорта в горое Форт-Юстис, что в штате Вирджиния.

Сохранившийся экземпляр уникального автомобиля. /Фото: drive2.ru