Революционеры в Сиэттле? Минфин скрывает, Твиттер против Едра // Галопом по Европам #231

В этом выпуске:

- Кремль вернется с удаленки после праздников. Крым — возобновляет туристические бронирования для местных, а с 1 июля — для всех;

- Сиэттльская автономная республика намерена защищать себя;

- Трамп решил ввести санкции против Международного Уголовного суда — за то, что тот начал расследование преступлений американских военных в Афганистане;

- Нефть опять обвалилась (на 10 процентов) – на фоне ожидания второй волны и мрачных прогнозов по мировой экономике;

- Стало известно о переброске американских стратегических бомбардировщиков Б-1 в Южно-Китайское море;

- Минфин решил не публиковать оценку ВВП за май;

- Твиттер заблокировал 32 тысячи акканутов, заподозренных в связях с властями Китая, России и Турции.









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#КонстантинСемин #ГалопомПоЕвропам

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=d0QHd0JkzOA