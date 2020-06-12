Революционеры в Сиэттле? Минфин скрывает, Твиттер против Едра // Галопом по Европам #231
В этом выпуске:
- Кремль вернется с удаленки после праздников. Крым — возобновляет туристические бронирования для местных, а с 1 июля — для всех;
- Сиэттльская автономная республика намерена защищать себя;
- Трамп решил ввести санкции против Международного Уголовного суда — за то, что тот начал расследование преступлений американских военных в Афганистане;
- Нефть опять обвалилась (на 10 процентов) – на фоне ожидания второй волны и мрачных прогнозов по мировой экономике;
- Стало известно о переброске американских стратегических бомбардировщиков Б-1 в Южно-Китайское море;
- Минфин решил не публиковать оценку ВВП за май;
- Твиттер заблокировал 32 тысячи акканутов, заподозренных в связях с властями Китая, России и Турции.
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