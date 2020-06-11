Новости Украины и Новороссии 11 июня 2020
- 08:33 Посольство Украины «победило» Пореченкова: Danone разрывает рекламный контракт с артистом (ВИДЕО).
- 08:21 Загадка падающих домов в Одессе.
- 08:09 Зеленского оштрафовали за нарушение карантинных мер.
- 08:04 Порошенко позабыл украинский язык, ворвавшись к генпрокурору.
- 02:00 «Дно дна»: Как Порошенко втоптал в грязь авторитет украинских правоохранителей.
Посольство Украины «победило» Пореченкова: Danone разрывает рекламный контракт с артистом (ВИДЕО)
Украинское посольство во Франции пожаловалось фирме Danone, что в России их продукцию рекламирует артист Михаил Пореченков. Danone — французская продовольственная компания, производитель молочных продуктов.
Посольство «незалежной» долго обивало пороги руководства Danone и наконец — долгожданная перемога.
«Только что мне позвонил генеральный секретарь “Danone Франция” Матиас Вишера. Компания прекращает рекламную кампанию с участием Пореченкова. Быстрая и адекватная реакция», — написал на официальной странице в соцсети посол Олег Шамшур.
На Пореченкова у украинцев зуб за поездки в Крым и на Донбасс. Они уверены, что в 2014 году артист натурально стрелял по позициям ВСУ в Донецком аэропорту. Сейчас на Украине запрещены 69 фильмов и телесериалов с участием Пореченкова.
Читайте также: «У Бога кончилось терпение»: американские военные с позором провалили попытку дерзко объехать российский патруль в Сирии (ВИДЕО)
К оглавлению | Источник: rusvesna.su
Загадка падающих домов в Одессе
Как думаете, с чем связано это странное поведение домов в Одессе?
К оглавлению | Источник: www.youtube.com
Зеленского оштрафовали за нарушение карантинных мер
Фото: РИА Новости
Президента Украины Владимира Зеленского оштрафовали за нарушение карантина, введённого из-за коронавирусной инфекции COVID-19, во время поездки в Хмельницкий.
Как сообщает «Укринформ», об этом Зеленский заявил в ходе общения с журналистами в Чернигове, передает RT.
Как сообщает агентство, Зеленский 3 июня посетил кафе в Хмельницком и сидел там за одним столиком вместе с ещё по меньшей мере пятью людьми. При этом на тот момент правительством была запрещена деятельность по предоставлению услуг общественного питания в помещениях до 5 июня, а за столом на летних верандах разрешалось находиться не более четырём посетителям одновременно.
Ранее замминистра внутренних дел Украины Антон Геращенко заявил, что полиция рассмотрит вопрос о возможном нарушении карантина Зеленским при посещении кафе в Хмельницком.
К оглавлению | Источник: voicesevas.ru
Порошенко позабыл украинский язык, ворвавшись к генпрокурору
К оглавлению | Источник: voicesevas.ru
«Дно дна»: Как Порошенко втоптал в грязь авторитет украинских правоохранителей
Одесский журналист Юрий Ткачёв поделился своим мнением по поводу попытки вручения экс-президенту Украины Петру Порошенко подозрения следователем ГБР.
«Сегодняшнее шоу с вручением подозрения Порошенко — это позор и дно дна.
Напомню, вкратце было так. Когда следователь начал зачитывать подозрение, адвокат Порошенко начал его тупо закрикивать, а сам Порошенко начал делать вид, что говорит по телефону и, мол, ничего не слышит. После чего Порошенко и его адвокаты просто вышли из здания. Никто их не остановил.
Порошенко попросту навалил жирную и вонючую кучу на авторитет украинских правоохранительных органов, и напоследок воткнул в эту кучу свою „пидозру“, свёрнутую в форме розочки.
Потому что ни один человек, не являющийся экс-президентом, подобный фокус провернуть не мог бы. А попробуй он это сделать, дослушивал бы он подозрение лежа на полу, в наручниках и с ботинком на шее, чтобы внимание не рассеивалось.
И уж тем более без разрешения следователя его никто ниоткуда бы не выпустил. Но для нас с вами закон один, а для Порошенко — другой. Лучше бы уж не пробовали, право слово».
Читайте также: Скоро будет очень жарко! — Вооружённое сопротивление Одессы сделало заявление (ВИДЕО)
К оглавлению | Источник: rusvesna.su