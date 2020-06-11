Новости Украины и Новороссии 11 июня 2020

Посольство Украины «победило» Пореченкова: Danone разрывает рекламный контракт с артистом (ВИДЕО)

Украинское посольство во Франции пожаловалось фирме Danone, что в России их продукцию рекламирует артист Михаил Пореченков. Danone — французская продовольственная компания, производитель молочных продуктов. Посольство «незалежной» долго обивало пороги руководства Danone и наконец — долгожданная перемога. «Только что мне позвонил генеральный секретарь “Danone Франция” Матиас Вишера. Компания прекращает рекламную кампанию с участием Пореченкова. Быстрая и адекватная реакция», — написал на официальной странице в соцсети посол Олег Шамшур. На Пореченкова у украинцев зуб за поездки в Крым и на Донбасс. Они уверены, что в 2014 году артист натурально стрелял по позициям ВСУ в Донецком аэропорту. Сейчас на Украине запрещены 69 фильмов и телесериалов с участием Пореченкова. Читайте также: «У Бога кончилось терпение»: американские военные с позором провалили попытку дерзко объехать российский патруль в Сирии (ВИДЕО)

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Загадка падающих домов в Одессе

Как думаете, с чем связано это странное поведение домов в Одессе?

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Зеленского оштрафовали за нарушение карантинных мер

Фото: РИА Новости

Президента Украины Владимира Зеленского оштрафовали за нарушение карантина, введённого из-за коронавирусной инфекции COVID-19, во время поездки в Хмельницкий.

Как сообщает «Укринформ», об этом Зеленский заявил в ходе общения с журналистами в Чернигове, передает RT.

«Можно снять маску, так лучше слышать, а то будет, как на Хмельнитчине, выпишут мне штраф, и, в принципе, правильно сделали», — сказал он, не указав каких-либо деталей.

Как сообщает агентство, Зеленский 3 июня посетил кафе в Хмельницком и сидел там за одним столиком вместе с ещё по меньшей мере пятью людьми. При этом на тот момент правительством была запрещена деятельность по предоставлению услуг общественного питания в помещениях до 5 июня, а за столом на летних верандах разрешалось находиться не более четырём посетителям одновременно.

Ранее замминистра внутренних дел Украины Антон Геращенко заявил, что полиция рассмотрит вопрос о возможном нарушении карантина Зеленским при посещении кафе в Хмельницком.

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Порошенко позабыл украинский язык, ворвавшись к генпрокурору

Фото: globallookpress.com Фото: globallookpress.com Экс-президент Украины Петр Порошенко, прорвавшись в кабинет генерального прокурора Ирины Венедиктовой, перешел с украинского языка на русский. Соответствующее видео опубликовано на YouTube , передает РИА Новости

На записи видно, как бывший глава государства вступает в перепалку с Венедиктовой по поводу того, что офис генпрокурора не является, по его мнению, режимным объектом. Весь разговор экс-президент ведет на повышенных тонах.

Порошенко и группа народных депутатов фракции “Европейская солидарность” в среду днем пришли в офис генерального прокурора, куда бывшего главу государства вызвали на допрос. Изначально охрана не хотела пропускать Порошенко и депутатов в кабинет Венедиктовой, но позже им удалось войти внутрь и встретиться с генпрокурором. Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова, в свою очередь, обвинила Петра Порошенко и других депутатов от партии “Европейская солидарность” в давлении. Ранее Порошенко официально стал подозреваемым по делу о склонении главы Службы внешней разведки Егора Божка к превышению служебных полномочий. По соответствующей статье Уголовного кодекса Украины экс-президенту грозит лишение свободы на срок от трех до десяти лет.

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«Дно дна»: Как Порошенко втоптал в грязь авторитет украинских правоохранителей

Одесский журналист Юрий Ткачёв поделился своим мнением по поводу попытки вручения экс-президенту Украины Петру Порошенко подозрения следователем ГБР. «Сегодняшнее шоу с вручением подозрения Порошенко — это позор и дно дна. Напомню, вкратце было так. Когда следователь начал зачитывать подозрение, адвокат Порошенко начал его тупо закрикивать, а сам Порошенко начал делать вид, что говорит по телефону и, мол, ничего не слышит. После чего Порошенко и его адвокаты просто вышли из здания. Никто их не остановил. Порошенко попросту навалил жирную и вонючую кучу на авторитет украинских правоохранительных органов, и напоследок воткнул в эту кучу свою „пидозру“, свёрнутую в форме розочки. Потому что ни один человек, не являющийся экс-президентом, подобный фокус провернуть не мог бы. А попробуй он это сделать, дослушивал бы он подозрение лежа на полу, в наручниках и с ботинком на шее, чтобы внимание не рассеивалось. И уж тем более без разрешения следователя его никто ниоткуда бы не выпустил. Но для нас с вами закон один, а для Порошенко — другой. Лучше бы уж не пробовали, право слово». Читайте также: Скоро будет очень жарко! — Вооружённое сопротивление Одессы сделало заявление (ВИДЕО)

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