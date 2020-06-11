Баллада о несбывшемся

Многострадальна судьба отечественного корпуса спецназа. Получит ли РФ полноценный род войск, столь нужный для мировой гибридной войны?

Давным-давно говорится о том, что стране необходимы полноценные ССО – Силы спецопераций. Особенно в условиях крайне нетрадиционной, глобальной войны. И пока профессор отечественных спецопераций Владимир Квачков работает над серией статей по сему вопросу для «ВПК», поговорим об этом сами.

Попавшие под обвал СССР

То, что специальные операции перестают быть вспомогательными, обеспечивающими наступления больших масс войск в классической войне, что они приобретают самостоятельное значение, лучшие умы понимали еще в позднем Советском Союзе. Особенно когда кровь при Горбачеве полилась на его собственной территории.

В конце 1990 года КГБ СССР получил в подчинение две воздушно-десантные дивизии и одну бригаду особого назначения. Формировалась еще одна особая мотострелковая дивизия. Ядром этих новых Сил спецопераций должна была стать знаменитая контртеррористическая группа «Вымпел». Одновременно шло формирование и войск быстрого реагирования. В них хотели объединить части ВДВ, десантно-штурмовые батальоны и бригады, оперативные части МВД и внутренних войск СССР. Для их применения при штабе Сухопутных войск организовали группу офицеров ВДВ, Сухопутных войск, КГБ и МВД.

Созданию базы подготовки единого спецназа поручили Эркебеку Абдуллаеву, прославившемуся в Афганистане офицеру-диверсанту КГБ СССР (1952–2011). Она должна была подняться на Иссык-Куле, рядом со знаменитым торпедным заводом.

“Шло формирование войск быстрого реагирования. В них хотели объединить части ВДВ, десантно-штурмовые батальоны и бригады, оперативные части МВД и внутренних войск СССР”

«Спроектировал целый микрорайон с уютными коттеджами, спортивным городком и вертолетной площадкой, подземными тирами на разных уровнях и взрывными камерами, с 40-метровой водолазной башней, наполненной теплой водой. Предусматривал экологически чистую, замкнутую систему переработки отходов жизнедеятельности, плантации и теплицы для выращивания сельхозпродуктов, фермы для содержания скота. Выстроить за полгода микрорайон согласились «зэки», я с ними предварительно договорился, побывав в одном из исправительно-трудовых учреждений. Средства на строительство базы выделялись КГБ СССР…» – писал он в своей книге «Позывной – «Кобра».

Участок озерного побережья оказался зарезервирован за органами госбезопасности еще Берией в 1938 году. Там по отдельным программам планировали отрабатывать передвижение по горной местности с использованием вьючных животных, способы выживания, эвакуацию групп вертолетами, боевые стрельбы из всех видов оружия, из специального и тяжелого в том числе. Абдуллаев вспоминает, как начальник торпедного завода охотно обещал дать инструкторов, водолазные боты со снаряжением и барокамерами, акваланги, миниатюрные подлодки (именно так!), взрывчатку и боеприпасы к оружию боевых пловцов – подводным автоматам и пистолетам. И еще два заводских самолета-транспортника для выброски парашютистов. Первые учения намечались на август 1991-го…

Тем, кто пришел к власти в том году, все время мерещились заговоры военных и спецслужб против демократии. Они прекратили процесс создания единых Сил спецопераций, опасаясь, что командиры такого рода войск просто-напросто их свергнут.

Уже в Российской Федерации в борьбу за создание ССО бросился ветеран и мастер спецопераций – полковник спецназа ВДВ Владимир Квачков. Он ведь и в Афганистане этим занимался, и в Таджикистане 1992-го, и ядерное оружие из Казахстана тогда же вывозил. Но начатая научно-исследовательская работа (НИР) «Каракурт» прервалась из-за ареста Владимира Васильевича. Ему тогда «шили» покушение на жизнь Анатолия Чубайса. Ну а в 2010-м Квачкова отправили за решетку по обвинению в подготовке вооруженного мятежа в стране. События на Украине и в Новороссии 2014 года застали его уже в колонии-зоне.

В марте 2014-го он передал на волю свой план спецоперации на Юго-Востоке бывшей УССР. Приведем его отрывки здесь. Ибо план Квачкова-2014 лучше всего показывает то, как должны выглядеть наши ССО и чем они могут заниматься в условиях нынешней мировой гибридной войны. Итак, на календаре ранняя весна четырнадцатого года…

«К утрате формального единства и разрыва Украины на части в нынешних исторических условиях следует относиться как к исключительно благоприятной возможности поэтапного и последовательного восстановления духовной, государственной и национальной общности великороссов и малороссов-украинцев. Необходимо открыто и решительно отбросить всякие двусмысленные намеки в отношении нынешней власти в Киеве и перейти к твердому и непреклонному формированию общественно-политической обстановки на Юге и Востоке Украины, необходимой для воссоединения братских народов.

Содержание ближайшего, первого этапа есть воссоздание первичной Малороссии-Украины на Юго-Востоке в составе Харьковской, Луганской, Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Николаевской, Херсонской, Одесской областей и Приднестровья. Уже в этом, 2014 году данную ближайшую политическую задачу можно выполнить.

На втором этапе будет стоять задача восстановления в Киеве действительно народной власти, переносе туда из Харькова столицы Малороссии-Украины и установления новой Малороссийской власти в Сумах, Полтаве, Кировограде, Чернигове, Черкассах, Житомире, Виннице, Хмельницке, Тернополе, Черновцах и Ужгороде. По-видимому, решение этой задачи будет возможно только после установления в России государственной власти русского и других коренных ее народов.

Формирование духовно-мировоззренческой и социально-экономической обстановки в Галичине, необходимой для выработки стремления у западноукраинцев к вхождению в Союз Великой, Малой и Белой Руси, займет скорее всего исторический промежуток в одно-два поколения (25–40 лет). Ничего, подождем…»

Владимир Квачков тогда считал, что руководство РФ бездарно упустило время. Надо было действовать на Юго-Востоке (а не только в Крыму) сразу же после бегства Януковича, в период полной дезорганизации февраля четырнадцатого.

«Это преступное бездействие проявляется в отказе от активного и широкомасштабного применения в Донбассе и причерноморских областях Украины Сил (бригад) специального назначения Сухопутных войск (бывший так называемый спецназ ГРУ ГШ) и флота, Центра специального назначения и иных силовых структур ФСБ, спецназа внутренних войск и других специальных силовых органов, сил и средств, а также в отсутствие государственного подхода в деле подготовки и широкого применения казачьих и других добровольческих иррегулярных вооруженных формирований…» – пишет Владимир Васильевич из-за решетки, подразумевая, что спецоперации на Юго-Востоке экс-УССР необходимы для обеспечения безопасности РФ. Например, для предотвращения «сосредоточения нацистско-либеральных орд и прочего мирового отребья на границах Курской и Белгородской областей и геноцида русских на Украине».

«Угроза государственной и национальной безопасности России со стороны бандеро-либерального режима, захватившего власть в бывшей Украине, должна быть пресечена и нейтрализована до того, как она явно оформится и превратится в реальную военно-политическую силу. Несопоставимо проще и лучше не допустить создание на территории бывшей Украины, по крайней мере на ее Востоке и Юге, враждебного государства, чем потом бороться с ним. А язык силы – единственной язык, который понимает этот враг, уже бомбивший Югославию и Сербию, разоривший Ирак и Ливию, все еще бесчинствующий в героической Сирии и агонизирующий в несломленном Афганистане.

Мы должны понимать, что фактически отрывом части Украины от общего Русского мира закулисой начата предварительная военно-политическая операция по подрыву единства и неделимости России, дальнейшему расчленению исторически триединого русского народа. После Украины неизбежно настанет очередь России, как после Боснии и Герцеговины и Сербской Краины настала очередь самой Сербии, отказавшейся от военной помощи своим братьям-сербам. Сейчас в Харькове и Луганске, в Днепропетровске и Донецке, в Запорожье и Николаеве, в Херсоне и Одессе решается судьба Русской нации…»

После государственного переворота на Украине, как считает полковник, надо решить главную национально-историческую задачу Русской нации – воссоединить в союзное государственное целое триединый русский народ и собрать воедино все прежние русские земли. А это возможно только через поэтапные последовательные действия по возвращению украинского народа в семью русских народов путем проведения ряда стратегических военно-политических и иных специальных операций.

План военно-политической операции «Малороссия»

Целью первой специальной военно-политической операции выступает создание на территории бывшей постсоветской Украины нового государственного образования «Украина-Малороссия» со столицей в городе Харькове, в состав которой на этом этапе должны войти следующие девять земель: Харьковская, Луганская, Донецкая, Днепропетровская, Запорожская, Херсонская, Николаевская, Одесская области, а также Приднестровская Молдавская Республика с правами автономии.

«Учреждение такого государства по своему функциональному предназначению есть воссоздание первичного шага общерусской государственности на украинской, малороссийской земле – исторической малой родине всей Русской нации. Последующая административная принадлежность той или иной земли будет решаться в ходе референдумов.

Достижение указанной цели включает выполнение следующих основных задач военно-политической специальной операции (ВПСО).

1. Создание общественно-политического народного фронта «Украина-Малороссия» (ОПНФ «У-М») в качестве прообраза государственной власти, его официальное признание Россией в качестве действительного органа народного представительства и оказание ему необходимой военной, административно-организационной, финансовой, экономической и иной помощи.

2. Формирование центральных министерств и ведомств в Харькове и соответствующих им областных, районных, городских и других структур государственной власти на местах, подчиненных ОПНФ «У-М».

3. Оказание помощи ОПНФ «У-М» в создании собственных вооруженных сил, пограничных войск, таможенной службы, народной милиции, службы государственной и национальной безопасности, судов и других правоохранительных органов.

4. Организация охраны и обороны новой государственной границы на суше, в воздухе и на море, установление и поддержание режима военного положения (при необходимости и комендантского часа), пресечение диверсионно-террористической и иной враждебной деятельности.

5. Восстановление единой с Россией системы противовоздушной и противоракетной обороны, а также деятельности Черноморского флота в территориальных водах и побережье к западу от Крыма.

6. Установление государственного контроля над всеми системами связи и телекоммуникаций, включая Интернет и мобильную телефонную связь, над воздушным, железнодорожным и трубопроводным транспортом, восстановление государственной автомобильной инспекции.

7. Установление государственного и народного контроля над системами электро- и газоснабжения, другими системами обеспечения жизнедеятельности населения.

8. Установление финансово-хозяйственного, административного и народного контроля за работой промышленных, сельскохозяйственных и всех иных предприятий независимо от форм собственности, а также учреждений образования и здравоохранения и иных заведений.

9. Введение государственной монополии на внешнюю торговлю, на производство и торговлю алкогольной и табачной продукцией, введение смертной казни за продажу наркотиков, создание системы государственной (наряду с сохранением широкой частной) торговли, установление твердых государственных цен на продукты и другие предметы первой необходимости.

10. Установление жесткого контроля в центре и на местах за запасами продовольствия, ГСМ и другими запасами госрезерва, подготовка к введению при необходимости карточной системы распределения продуктов с приоритетным обеспечением детей и стариков.

11. Введение государственного и общественного контроля над телевидением и другими средствами массовой информации, пресечение пропаганды культа денег, насилия и других аморальных ценностей.

12. Обеспечение свободного волеизъявления при формировании на всех уровнях новых органов народного представительства и самоуправления – Земских советов, состоящих каждый из палаты (совета) труда и палаты (совета) земли (система партийного представительства как инструмент народного волеизъявления себя уже изжила и полностью исчерпала, поэтому нуждается в ее замене системой профессионально-трудового и земельно-территориального представительства).

Для организации оперативного, непрерывного и гибкого управления в ходе подготовки и проведения в ВПСО Владимир Квачков весной 2014-го предлагал определить два оперативно-стратегических направления специальных военно-политических действий с формированием соответствующих органов и пунктов управления.

“Вывод отрядов в районы оперативного предназначения на территории Украины-Малороссии на южном оперативно-стратегическом направлении, очевидно, лучше провести морским путем”

1. Оперативно-стратегического направления «Восток», включив в зону его ответственности Харьковскую, Луганскую, Днепропетровскую, Донецкую и Запорожскую области. Управление «Востоком» должно разместиться в Воронеже, причем с привлечением сил и средств управления Генерального штаба Вооруженных сил РФ и 20-й армии Западного военного округа. «Поневоле приходиться возлагать решение задачи оперативно-стратегического уровня на армейское звено, поскольку расформирование Московского военного округа лишило Российскую армию возможности развертывать на этом направлении соответствующие пункты управления».

2. Оперативно-стратегического направления «Юг», отвечающего за Херсонскую, Николаевскую, Одесскую области и Приднестровье. Штаб «Юга» лучше всего разместить в Севастополе с привлечением сил и средств управления Северо-Кавказского военного округа и Черноморского флота.

«Для содействия и оказания помощи в организации практического выполнения перечисленных основных задач ВПСО должна быть создана группировка сил специального назначения (сил специальных операций – ССО) с выводом отрядов спецназа в каждую из областей Украины-Малороссии и размещением части элементов в Крыму и других приграничных областях России и представляющую собой организационную и силовую основу для решения военно-политических, гражданско-административных, оперативно-боевых, организационно-мобилизационных, специальных и других задач.

Основной оперативной единицей группировки сил специального назначения может быть усиленный отдельный отряд (в городе Харьков – усиленная отдельная бригада специального назначения), на базе которого размещаются и при поддержке которого выполняют поставленные задачи оперативная группа Генерального штаба Вооруженных сил РФ, опергруппы МВД, ФСБ, других министерств и ведомств, спецформирования ЦСПН, погранвойск, отряды спецназа ВВ МВД, другие формирования и органы в столице и на местах. Предварительное формирование отдельных отрядов ВПСО в определенных местах (районах) целесообразно осуществить на основе оставшихся бригад специального назначения (обр СпН): 2 обр СпН (г. Псков), 3 гв. обр СпН (Самарская область), 10 обр СпН (Краснодарский край), 14 обр СпН (Приморский край), 16 обр СпН (Тамбовская область), 22 гв. обр СпН (Ростовская область), 24 обр СпН (Новосибирская область) с привлечением на Южном, Приморском направлении сил и средств специального назначения Черноморского и других флотов ВМФ России.

При согласии руководства Республики Беларусь крайне желательно к участию в ВПСО привлечь 5 обр СпН (Марьина Горка, Минская область), единственное соединение спецназа в ВС РФ и РБ, имеющее в соответствии с Военной доктриной Белоруссии практику организации территориальной обороны и тесного взаимодействия с гражданскими органами государственной власти.

Вывод отрядов в районы оперативного предназначения на территории Украины-Малороссии на южном оперативно-стратегическом направлении, очевидно, лучше провести морским путем, а на восточном – наземным, в том числе с применением способов частичной легализации.

Каждый день промедления с подготовкой и проведением военно-политической специальной операции по созданию очага общерусской государственности в Украине-Малороссии будет все более усложнять и затруднять условия для воссоединения братских русских народов и создания будущего Союза Великой, Малой и Белой Руси-России, Украины и Белоруссии. Время восстановления исторического единства Русской нации настало.

С Богом!».

Но история пошла по иной траектории. Кремль плана Владимира Квачкова даже не заметил. Хотя он мог в зародыше пресечь многолетнюю войну в Донбассе. Суд истории еще зачитает свой приговор по сему поводу.

Источник: https://maxpark.com/community/7285/content/7146080