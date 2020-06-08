Открываем турсезон, Зачистка Арктики, Зарплата до потолка // Галопом по Европам #227
В этом выпуске:
- Сотрудников Росприроднадзора дважды не пустили на место аварии под Норильском;
- В России за сутки по-прежнему почти 9 тысяч новых случаев коронавируса;
- По всему миру коронавирус унес 400 тысяч жизней, заболевших почти 7 миллионов из которых два – в штатах и миллион – в Латинской Америке;
- 10 из 10 микрофинансовых организаций скрывают от клиентов информацию о вкладах;
- Росстат уверяет – средняя зарплата по стране – 48 300 рублей;
- В правительстве обсуждают снижение бонусов для топ-менеджеров корпораций;
- На сайте электронного голосования по поправкам в Конституцию забыли написать про обнуление президентских сроков;
- Из Вашингтона выведена нацгвардия. В Нью-Йорке отменен комендантский час, мэр де Блазио согласился урезать финансирование городской полиции;
- Бывший госсекретарь Пауэлл, хоть и республиканец, встал на сторону демократа-Байдена;
- Страны картеля ОПЕК+ договорились продлить режим самоограничения;
- С Московской биржей судятся инвесторы, пострадавшие в результате обвала цен на нефть;
- Немецкие власти возмущены решением Трампа вывести американских военных из Германии;
- Руководство лондонского аэропорта Хитроу угрожает уволить 2000 сотрудников, если власти не ослабят карантин для прилетающих пассажиров.
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#КонстантинСемин #ГалопомПоЕвропам