Открываем турсезон, Зачистка Арктики, Зарплата до потолка // Галопом по Европам #227

В этом выпуске:

- Сотрудников Росприроднадзора дважды не пустили на место аварии под Норильском;

- В России за сутки по-прежнему почти 9 тысяч новых случаев коронавируса;

- По всему миру коронавирус унес 400 тысяч жизней, заболевших почти 7 миллионов из которых два – в штатах и миллион – в Латинской Америке;

- 10 из 10 микрофинансовых организаций скрывают от клиентов информацию о вкладах;

- Росстат уверяет – средняя зарплата по стране – 48 300 рублей;

- В правительстве обсуждают снижение бонусов для топ-менеджеров корпораций;

- На сайте электронного голосования по поправкам в Конституцию забыли написать про обнуление президентских сроков;

- Из Вашингтона выведена нацгвардия. В Нью-Йорке отменен комендантский час, мэр де Блазио согласился урезать финансирование городской полиции;

- Бывший госсекретарь Пауэлл, хоть и республиканец, встал на сторону демократа-Байдена;

- Страны картеля ОПЕК+ договорились продлить режим самоограничения;

- С Московской биржей судятся инвесторы, пострадавшие в результате обвала цен на нефть;

- Немецкие власти возмущены решением Трампа вывести американских военных из Германии;

- Руководство лондонского аэропорта Хитроу угрожает уволить 2000 сотрудников, если власти не ослабят карантин для прилетающих пассажиров.



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#КонстантинСемин #ГалопомПоЕвропам

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=WOUt7sIi76I