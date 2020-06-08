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Карта нового мира. “Пять столиц” глобальной цифровой империи. Игорь Шнуренко

21:59. 8 июня 2020 179 просмотров Один комментарий Опубликовал:

Какой мир строят пять столиц “большой цифры”. Какое значение будет иметь в нём “новая нефть” – Big Data. Почему речь идёт не только и не столько о механизмах управляемого потребления. Об этом и многом другом рассказывает криптожурналист, исследователь искусственного интеллекта Игорь Шнуренко.

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=kQ5VDkGLz5c

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