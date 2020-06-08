Карта нового мира. “Пять столиц” глобальной цифровой империи. Игорь Шнуренко
Какой мир строят пять столиц “большой цифры”. Какое значение будет иметь в нём “новая нефть” – Big Data. Почему речь идёт не только и не столько о механизмах управляемого потребления. Об этом и многом другом рассказывает криптожурналист, исследователь искусственного интеллекта Игорь Шнуренко.
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