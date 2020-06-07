Путин поручил правительству создать базу генетической информации.

Президент Владимир Путин поручил правительству при участии Национального исследовательского центра «Курчатовский институт» создать в стране единую базу генетической информации. Соответствующее поручение дано по итогам совещания по вопросам развития генетических технологий. Полный список поручений главы государства размещен на сайте Кремля.

Как отмечается в документе, Курчатовский институт должен будет создать базу, а также обеспечить работу информационно-аналитической системы хранения и обработки генетических данных. Ответственными за выполнение данного поручения назначены премьер Михаил Мишустин и директор Курчатовского института Александр Благов. О выполнении поручения они должны отчитаться до 1 октября этого года.