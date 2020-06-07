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Путин поручил правительству создать базу генетической информации.

15:23. 7 июня 2020 46 просмотров Нет комментариев Опубликовал:

 

Президент Владимир Путин поручил правительству при участии Национального исследовательского центра «Курчатовский институт» создать в стране единую базу генетической информации. Соответствующее поручение дано по итогам совещания по вопросам развития генетических технологий. Полный список поручений главы государства размещен на сайте Кремля.

Как отмечается в документе, Курчатовский институт должен будет создать базу, а также обеспечить работу информационно-аналитической системы хранения и обработки генетических данных. Ответственными за выполнение данного поручения назначены премьер Михаил Мишустин и директор Курчатовского института Александр Благов. О выполнении поручения они должны отчитаться до 1 октября этого года.

Начиная с следующего года на функционирование и развитие базы деньги будут выделяться на регулярной основе из федерального бюджета.

На самом совещании 14 мая Путин говорил, что цифровые технологии и доступ к массивам данных во многом определяют успех генетических исследований. По его мнению, в таких вопросах Россия должна обеспечить свой суверенитет. Президент также обратил внимание на необходимость создания надежной защиты личных данных россиян и другой чувствительной информации.

Источник: https://www.vedomosti.ru/politics/news/2020/06/06/832064-putin-poruchil-pravitelstvu?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=httpsyandex.runews

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