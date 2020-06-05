Сводки от ополчения Новороссии 05 июня 2020

Срочно! Помощь детям! Донбасс. Мы объявляем новый сбор.

Отделение онкогематологии Донецка просит о помощи. Руслан Малыгин, 16-летний паренёк из Шахтёрска, находится в больнице на 12-часовой капельнице почти год.

Мы с вами уже оплатили один курс Атгама, 500 тысяч рублей, сейчас требуется второй. От этого зависит жизнь мальчика.

Диагноз — апластическая анемия. Очень сложный. Костный мозг не производит кровяные тельца.

Бойцы армии ДНР раз в неделю сдают кровь для Руслана и на плазме, выделенной из этой крови, последние полгода живёт наш мальчик. Мама лежит вместе с ним в больнице, так как ухаживать за собой он не может. Бабушка — пенсионерка. Денег на лекарства у них нет.

Аня Кириленко, дочь ветерана ополчения ДНР. Мама — инвалид второй группы. Девочка поступила в отделение недавно. К сожалению, у неё такой же тяжёлый диагноз, как и у Руслана, — апластическая анемия.

Детям срочно нужно дорогостоящее лекарство Атгам. 60 тысяч рублей стоит упаковка из 5 ампул. Руслану нужно 14 ампул, Ане — 16. Это лекарство может спасти детям жизнь.

Редакция «Русской весны» очень просит Вас о помощи. Через нашего корреспондента Анастасию Михайловскую можно перечислить средства

на московскую карту Сбербанка 4276380159317093 (Анастасия).

для переводов из-за границы есть система PayPal, аккаунт: [email protected]

Также можно помочь непосредственно лекарственными препаратами.

Напомним, наш корреспондент Анастасия Михайловская работает на Донбассе с 2014 года. Помимо съёмок и публикаций, она занимается гуманитарной помощью бойцам, детям, старикам, раненым и инвалидам, за что неоднократно получала благодарности от армии и властей Донецкой Народной Республики.

Продолжаем дарить добро и будем на связи с нашими читателями и подписчиками. Мира каждому!

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