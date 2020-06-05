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Сводки от ополчения Новороссии 05 июня 2020

17:58. 5 июня 2020 92 просмотра Нет комментариев Опубликовал:

ВАЖНО: Поможем выжить детям ополченцев Донбасса (ФОТО)

ВАЖНО: Поможем выжить детям ополченцев Донбасса (ФОТО) | Русская весна

Срочно! Помощь детям! Донбасс. Мы объявляем новый сбор. 

Отделение онкогематологии Донецка просит о помощи. Руслан Малыгин, 16-летний паренёк из Шахтёрска, находится в больнице на 12-часовой капельнице почти год.

Мы с вами уже оплатили один курс Атгама, 500 тысяч рублей, сейчас требуется второй. От этого зависит жизнь мальчика.

Диагноз — апластическая анемия. Очень сложный. Костный мозг не производит кровяные тельца.

Бойцы армии ДНР раз в неделю сдают кровь для Руслана и на плазме, выделенной из этой крови, последние полгода живёт наш мальчик. Мама лежит вместе с ним в больнице, так как ухаживать за собой он не может. Бабушка — пенсионерка. Денег на лекарства у них нет.

Аня Кириленко, дочь ветерана ополчения ДНР. Мама — инвалид второй группы. Девочка поступила в отделение недавно. К сожалению, у неё такой же тяжёлый диагноз, как и у Руслана, — апластическая анемия. 

Детям срочно нужно дорогостоящее лекарство Атгам. 60 тысяч рублей стоит упаковка из 5 ампул. Руслану нужно 14 ампул, Ане — 16. Это лекарство может спасти детям жизнь.

Редакция «Русской весны» очень просит Вас о помощи. Через нашего корреспондента Анастасию Михайловскую можно перечислить средства

на московскую карту Сбербанка 4276380159317093 (Анастасия).

для переводов из-за границы есть система PayPal, аккаунт: [email protected] 

Также можно помочь непосредственно лекарственными препаратами.

Напомним, наш корреспондент Анастасия Михайловская работает на Донбассе с 2014 года. Помимо съёмок и публикаций, она занимается гуманитарной помощью бойцам, детям, старикам, раненым и инвалидам, за что неоднократно получала благодарности от армии и властей Донецкой Народной Республики.

Продолжаем дарить добро и будем на связи с нашими читателями и подписчиками. Мира каждому!

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ВАЖНО: Поможем выжить детям ополченцев Донбасса (ФОТО) | Русская весна
ВАЖНО: Поможем выжить детям ополченцев Донбасса (ФОТО) | Русская весна
ВАЖНО: Поможем выжить детям ополченцев Донбасса (ФОТО) | Русская весна
ВАЖНО: Поможем выжить детям ополченцев Донбасса (ФОТО) | Русская весна
ВАЖНО: Поможем выжить детям ополченцев Донбасса (ФОТО) | Русская весна
ВАЖНО: Поможем выжить детям ополченцев Донбасса (ФОТО) | Русская весна

 К оглавлению | Источник: rusvesna.su

Обстрелом ВСУ в Еленовке ранена мирная жительница

Обстрелом ВСУ в Еленовке ранена мирная жительница | Русская весна

Жительница поселка Еленовка, находящегося на линии соприкосновения к югу от Донецка, получила ранение в результате обстрела военных преступников ВСУ.

«Вчера около 20:00 вооруженные формирования Украины открыли огонь со стороны пос. Тарамчук в направлении пос. Еленовка из БМП-1.

По уточненным данным, в результате обстрела множественные осколочные ранения левого плеча и предплечья, обеих ягодиц и левого бедра получила женщина, 1961 года рождения, проживающая по улице Переездная, 110», — сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня.

В представительстве добавили, что из-за позднего времени суток пострадавшая не обратилась за медицинской помощью.

«Карету скорой медицинской помощи вызвали представители администрации Еленовки сегодня утром.

Пострадавшая доставлена в городскую больницу Докучаевска, однако из-за характера ранений принято решение о перемещении в больницу Донецка», — подчеркнули в СЦКК.

Напомним, накануне сообщалось, что огнём украинских карателей была ранена мирная жительница села Таврическое Тельмановского района ДНР.

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Французским корреспондентам на оккупированном Донбассе мирные жители рассказали правду

Французским корреспондентам на оккупированном Донбассе мирные жители рассказали правду | Русская весна

«Русская Весна» публикует полную сводку о военной ситуации в ЛНР за минувшие сутки по итогам брифинга начальника пресс-службы Управления Народной милиции ЛНР Якова Осадчего.

По данным наблюдателей представительства ЛНР в СЦКК, за прошедшие сутки обстрелов со стороны ВСУ не зафиксировано.

Противник продолжает использовать перемирие для размещения вооружения и техники вблизи линии боевого соприкосновения, а также минирования местности в районах временно подконтрольных населенных пунктов.

Так, по данным нашей разведки, в зоне ответственности 2 батальона 30 бригады ВСУ, в лесопосадке на южной окраине н.п. Попасная группой минирования от 143 центра разминирования ВСУ установлено свыше 50 противопехотных мин ПОМ-2, а в районе объездной автодороги установлены 20 противотанковых мин ТМ-62. Установка минных полей не была обозначена соответствующими знаками, предупреждающими о минной опасности.

Данные минные заграждения представляют опасность для жизни и здоровья местного населения и сотрудников СММ ОБСЕ.

Мы в очередной раз призываем граждан, проживающих на территории, временно подконтрольной Украине, обо всех противоправных действиях ВСУ и обнаружении мин сообщать представителям миссий ОБСЕ и ООН, а также на горячую линию Генеральной прокуратуры ЛНР. Только общими усилиями можно остановить бесчинства киевских оккупантов.

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Нарушения прав гражданского населения были также отмечены в зоне ответственности 1 батальона 30 бригады ВСУ, куда прибыла группа корреспондентов французского издательства «Франс Пресс» с целью подготовки материалов, героизирующих военнослужащих ВСУ перед европейской общественностью.

В сопровождении командира 1 батальона Кибальникова представители СМИ выдвинулись в район н.п. Хутор Вольный, где местные жители сообщили корреспондентам о размещении военнослужащих в трех домах, а также об использовании хозпостройки для хранения боеприпасов.

В ходе работы корреспонденты отметили отсутствие защитных масок у большинства военнослужащих. Боец ВСУ пояснил, что средств защиты органов дыхания не хватает, и они выдаются только в случае приезда комиссий и представителей СМИ.

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Неудовлетворительное санитарно-эпидемиологическое состояние стало причиной прибытия в зону «ООС» группы медиков 37 территориального санитарно-эпидемиологического отряда для проверки эпидемиологической обстановки и работы медицинских учреждений.

В связи со смертью 25 военнослужащих ВСУ от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, в 59 военно-медицинском госпитале н.п. Северодонецк была проведена проверка больничных листов, в которых установлено отсутствие записей о назначении больным каких-либо лекарственных препаратов.

Материалы проверки переданы в военную службу правопорядка для дознания и возбуждения уголовного дела в отношении начальника медицинской службы госпиталя по ст. 367 «Халатность» повлекшая смерть человека.

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По данным нашей разведки, с целью контроля организации взаимодействия сотрудников военных комендатур и подразделений национальной гвардии для блокирования протестной активности медицинских работников в н.п. Счастье, Старобельск, Станица Луганская и Северодонецк в связи с невыполнением обещаний о выплате надбавок за работу с пациентами, инфицированными коронавирусной инфекцией, в Северодонецк прибыл заместитель начальника штаба главного управления ВСП ВСУ полковник Иванов, который отдал распоряжение на применение травматического оружия против митингующих.

Также Иванов посетил командный пункт 25 бригады в связи с дезертирством из полевого обсервационного лагеря трех инфицированных военнослужащих.

В ходе работы установлено отсутствие плана розыска пропавших военнослужащих, а также плана охраны и обороны обсервационного лагеря.

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Усиление бдительности сотрудников военных комендатур в зоне ответственности ОТГ «Север» привело к выявлению нарушений воинской дисциплины и фактов употребления алкоголя при управлении транспортными средствами боевиками 24 бригады ВСУ.

Так, в темное время суток в районе н.п. Троицкое сотрудниками ВСП был остановлен гражданский автомобиль Дэу Ланос с двумя военнослужащими 3 батальона 24 бригады, находящимися в состоянии алкогольного опьянения в сопровождении двух женщин с низкой социальной ответственностью.

При проверке документов водитель Соболевский попытался скрыться от сотрудников правопорядка, но, не справившись с управлением, допустил столкновение с опорой ЛЭП. В состоянии средней тяжести он госпитализирован с закрытой черепно-мозговой травмой.

Второй военнослужащий задержан, а сопровождающие их девушки отпущены сотрудниками ВСП после оказания им профильных услуг в соответствии с имеющейся специальностью.

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 К оглавлению | Источник: rusvesna.su

Метки: компиляция

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