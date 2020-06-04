«Комплекс вины» – один из самых соблазнительных инструментов психологического манипулирования для спекулянтов. То, что мы сейчас видим в США – один из способов использовать этот самый комплекс в своих корыстных целях, причём не только в США.

Собственно, это то самое, что хотят навязать русским под лозунгом «платить и каяться».

Но если белой Америке действительно есть за что падать на колени (рабовладельчество, сегрегация, расизм etc) не только перед чернокожими, да и Европе есть за что покаяться перед народами бывших колоний и не только, то у нас в России все несколько иначе. Нет, в принципе, любой сторонник Навального гипотетически может доказать, что он является потомком замордованного Салтычихой холопа, но вряд ли это сподвигнет кого-то на необходимость целовать ему ботинок и становиться перед ним на колени.

Впрочем, даже если апеллировать к пресловутому крепостному праву, бурлакам на Волге и прочим угнетённым слоям населения, то СССР, на мой взгляд, все всем компенсировал сполна.

В том числе и Украине с Прибалтикой, которые сегодня активнее других требуют сатисфакции (в том числе и в денежном эквиваленте), забывая о том, кто именно переселил их из мазанок в более чем уютные квартиры, сменил им лапти на удобные и симпатичные туфли и сделал из хуторских окраин вполне себе европейские города.

Впрочем, некоторые по сей день свято верят в то, что фудбанки – это достойная альтернатива бесплатной медицине и образованию. И возможность получить ящик находящейся на грани просрочки еды – важнее умения читать и возможности получать качественное медобслуживание.

Примечательно, что именно эта же категория уже давно мечтает заставить Россию каяться. За все ее «грехи», якобы совершённые за последние лет триста. Однако, практически все они опускают одну весьма важную делать. Если бы ни эти самые «грехи», то подавляющее большинство вожделеющих раскаяния, – банально не получили бы шанса родиться. По многим причинам, среди которых не только Победа в Великой Отечественной войне.

Потому равняться сейчас на американских бузотёров, примеривая на себя их комплекс жертвы – более чем глупо. Точно так же, как пытаться добиться от русских испытывать комплекс вины и на его фоне добиться какой-то моральной и финансовой сатисфакции.

Так что оставьте ваши влажные фантазии, господа страждущие. Ведь обнесённые мародёрами брендовые магазины на Манхэттене – это явно не повод возбуждаться и ванговать в ближайшей перспективе такую же судьбу ЦУМу.

«Ранения на колчаковских фронтах» давно неактуальны. В связи с чем настоятельно рекомендую вернуться в адекватное состояние и начать наконец планировать жить за свой счёт, а не рассчитывать на будущие репарации и экспроприацию, которых вам в ближайшей перспективе уж точно не видать!

Юлия Витязева

Источник: http://voicesevas.ru/news/52211-deshevye-kospleery-kompleksa-viny-beloy-ameriki.html